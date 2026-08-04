నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు- ఉదయనిధి స్టాలిన్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
నటి త్రిషపై వ్యాఖ్యల కేసులో ఉదయనిధిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : August 4, 2026 at 11:14 AM IST
Udhayanidhi Stalin Arrest : సినీ నటి త్రిషపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసులో తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ను చెన్నై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారీ భద్రత నడుమ ఆయనను పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. చెన్నైలోని ఆయన నివాసం నుంచి అదుపులోకి తీసుకునే క్రమంలో డీఎంకే కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. డీఎంకే కార్యకర్తలను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జి చేశారు. నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పలువురు తంజావూర్ పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
At what was projected as a farmers protest, Udhayanidhi Stalin made an unnecessary, vulgar and double meaning comment about actress Trisha in front of thousands of men. pic.twitter.com/EvqkGrHKie— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) August 3, 2026
అరెస్ట్ను జోక్గా తీసుకుంటున్నారు!
మరోవైపు, తనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఖండించారు. పోలీసులు అరెస్ట్ను జోక్గా తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. దీనిపై తాను న్యాయపోరాటం చేస్తానని చెప్పారు. ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఆయన మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం ఈరోజు మధ్యాహ్నం విచారణ చేయనుంది. కాగా, ఉదయనిధి అరెస్టును ఖండిస్తూ, డీఎంకే శ్రేణులు చెన్నై, కోయంబత్తూరు, తిరుచిరాపల్లి సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు చేస్తున్నారు.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against actor Trisha and CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/JUk7cpaTdG— ANI (@ANI) August 4, 2026
ఇంతకీ త్రిష గురించి ఏం అన్నారు?
సోమవారం తంజావూర్లోని పనగల్ భవనం సమీపంలో డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఓ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కావేరీ నదీ జలాలా సమస్యపై ఉదయనిధి ప్రసంగిస్తూ, విజయ్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. కావేరి డెల్టా రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని అన్నారు. ఆయన ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో పలువురు కార్యకర్తలు త్రిష, త్రిష అంటూ నినాదాలు చేశారు. దీంతో తన ప్రసంగాన్ని కాసేపు ఆపిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ అసభ్యకర రీతిలో ద్వంద్వార్థం వచ్చే విధంగా నటి త్రిషపై వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈ వ్యాఖ్యలను టీవీకే పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. తంజావూరులోని టీవీకే సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ మహిళా విభంగా నిర్వాహకురాలు ఎస్.భైరవి దీనిపపై మంగళవారం స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మహిళలను ఉద్దేశపూర్వకంగా కించపరచడం, సదరు నటితోపాటు మహిళలందరికీ మానసిక ఆవేదన కలిగించిందని ఆమె అన్నారు. అంతేకాదు ప్రజాందోళనలను రేకెత్తించే ఉద్దేశంతో, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన 2 నిమిషాల 39 సెకెన్ల నిడివి గల వీడియోను ఎక్స్ వేదికగా కావాలనే డీఎంకే ఐటీ విభాగం ప్రచారం చేసిందని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనితో తంజావూరు పోలీసులు ఉదయనిధిపై 6 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, తాజాగా అరెస్టు చేశారు.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK supporters and workers protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin in Coimbatore— ANI (@ANI) August 4, 2026
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/BNqgTuiqaZ
జాతీయ మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు
మరోవైపు టీవీకే జాతీయ ప్రతినిధి పళ సెల్వకుమార్ దిల్లీలోని జాతీయ మహిళా కమిషన్కు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. నటి త్రిషను ఉద్దేశించి బహిరంగ సభలో ఉదయనిధి చేసిన వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని అందులో పేర్కొంది. ఆయన వ్యాఖ్యలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, చర్యలు చేపట్టాలని కోరింది. అలాగే ఉదయనిధి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. అటు ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టేందుకు టీవీకే సిద్ధమవుతోంది.
ఉదయనిధి చేసిన ఈ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను టీవీకే నేతలు ఎన్. ఆనంద్, అధవ్ అర్జునతోపాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు ఎక్స్ వేదికగా ఖండించారు. ఆయన ప్రవర్తన అత్యంత అసహ్యకరంగా ఉందని విమర్శించారు. ఇలాంటి మాటలు 'అరివాలయం వర్గం' (డీఎంకే నాయకత్వం) మానసిక స్థితిని, రాజకీయ సంస్కృతిని, దిగజారుతున్న ప్రమాణాలను బయటపెడుతున్నాయని దుయ్యబట్టారు. బీజేపీ కూడా ఈ అంశంపై డీఎంకే నేతను తప్పుబట్టింది. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అత్యంత అసహ్యకరంగా, అసభ్యకరంగా, నీచంగా ఉన్నాయని విమర్శించింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సిగ్గు చేటని వ్యాఖ్యానించింది.
#WATCH | Tiruchirappalli | DMK leaders protest after LoP Udhayanidhi Stalin is detained by police following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/1REuZBPWPW— ANI (@ANI) August 4, 2026
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