ETV Bharat / bharat

'నిజమైన శివసైనికులు నాతోనే ఉన్నారు'- రెబల్​ ఎంపీలపై ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఫైర్​

తిరుగుబాటు ఎంపీలపై ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఘాటు వ్యాఖ్యలు- ప్రజల మద్దతు తమకే ఉందన్న ఠాక్రే- తిరుగుబాటు ఎంపీల నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించనున్నట్లు ప్రకటన

Uddhav thackeray
Uddhav thackeray (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 3:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Uddhav Thackeray On Shiv Sena Rebels : శివసేన (యూబీటీ)కి చెందిన ఆరుగురు లోక్‌సభ సభ్యులు ఏక్‌నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరిన నేపథ్యంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే స్పందించారు. కొందరు ఎంపీలు పార్టీని వీడినంత మాత్రాన శివసేన బలహీనపడదని, "నిజమైన శివసైనికులు నాతోనే ఉన్నారు" అని స్పష్టం చేశారు. పదవుల కోసం కొందరు పార్టీ మారినా, క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలు, ప్రజల మద్దతు తమకే ఉందని అన్నారు. తిరుగుబాటు చేసిన ఎంపీల నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తానని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రకటించారు.

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY ABOUT MPS
SHIV SENA REBEL MPS
UDDHAV TARGETS SHIV SENA REBELS
UDDHAV THACKERAY ON SHIVSENA REBELS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.