జాబ్ వదిలేసి వ్యవసాయం చేస్తున్న యువకుడు- సాగులో లాభాల బాట

Jharkhand Farmer Success Story
Jharkhand Farmer Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 5:07 PM IST

Jharkhand Farmer Success Story : ఇంజినీరింగ్ జాబ్ వదిలి వ్యవసాయంలోకి దూకి సక్సెస్ అయ్యాడు ఓ యువకుడు. సాగులో అధునాతన పద్ధతులను పాటించి రోజుకు రూ.10,000-రూ.15,000 వరకు లాభాలను గడిస్తున్నాడు. యూట్యూబ్​లో వ్యవసాయం గురించి మెళుకువలు నేర్చుకుని వాటిని సాగులో అమలు చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఝార్ఖండ్​కు చెందిన యువరైతు ఉదయ్ సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం.

జాబ్​కు గుడ్ బై చెప్పి వ్యవసాయంలోకి
ఛత్రాలోని అంబతాండ్‌ గ్రామానికి చెందిన ఉదయ్ పాలిటెక్నిక్ తర్వాత బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత పుణెలోని ఒక ప్రముఖ కంపెనీలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్‌ ఉద్యోగాన్ని సాధించాడు. మంచి జీతం, సౌకర్యవంతమైన జీవనం, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఉదయ్​కు ప్రశాంతత లేదు. ఉద్యోగంలో చేరిన ఆర్నెళ్లలోనే జాబ్​కు గుడ్ బై చెప్పేసి స్వగ్రామానికి తిరిగొచ్చేశాడు.

Jharkhand Farmer Success Story
టమాట పంట (ETV Bharat)

యూట్యూబ్​లో పాఠాలు
ఆ తర్వాత యూట్యూబ్​లో చూసి వ్యవసాయం, సాగులోని అధునాతన పద్ధతులు, మెళుకువలు గురించి ఉదయ్ నేర్చుకున్నాడు. తన ఐదు ఎకరాల భూమితో పాటు మరో 15 ఎకరాల ల్యాండ్​ను లీజుకు తీసుకున్నాడు. అందులో మిరపకాయలు, టమాటాలు, బఠానీలు, క్యాబేజీ సహా మరికొన్ని వాణిజ్య పంటలను సాగు చేశాడు. మొదట్లో సాగులో సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, అనతి కాలంలోనే లాభాలబాట పట్టాడు. ప్రస్తుతం రోజుకు రూ,10,000- రూ.15,000 సంపాదిస్తున్నాడు. గత ఏడాది వ్యవధిలో 21 టన్నుల మిరపకాయలను అమ్మి రూ. 10 లక్షలు గడించాడు. అంతలా గత నాలుగేళ్లలో ఉదయ్ సాగులో ఆరితేరాడు. అయితే ఉదయ్​కు వ్యవసాయ సాగులో తొలుత సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. అప్పుడు వ్యవసాయ కేంద్రాల్లో శిక్షణ పొందాడు. నిపుణులను సంప్రదించి మెళుకువలు నేర్చుకుని వ్యవసాయం చేసి సక్సెస్ అయ్యాడు.

Jharkhand Farmer Success Story
మిరపకాయల సేకరణ (ETV Bharat)

"సిటీలో ఉన్నప్పుడు నా మనసంతా ఊరివైపే ఉండేది. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ కేవలం ఉద్యోగం కోసమే మాత్రమే కాదు. అన్నింటికి అది అవసరం. నేను యూట్యూబ్ లో మోడ్రన్ ఫార్మింగ్ గురించి వీడియోలను చూశాను. బిందు సేద్యం, మల్చింగ్, అంతర పంటలు, హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వంటి విషయాల గురించి నేర్చుకున్నాను. సాగు ప్రారంభంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల మొదటి పంటలో దాదాపు రూ.లక్ష వరకు నష్టపోయాను. చత్రాలోని ప్రతి విద్యావంతుడైన యువకుడు వ్యవసాయాన్ని వృత్తిగా కొనసాగించాలనేది నా కల." అని ఉదయ్ తెలిపాడు.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రులు
నాలుగు ఎకరాల్లో పచ్చి, ఎండు మిరప, ఒక ఎకరంలో క్యాబేజీ, అర ఎకరంలో పచ్చి బఠానీలను పండిస్తున్నాడు ఉదయ్. అదే భూమిలో అంతరపంటగా కందిని పండిస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది చెరో ఆరు ఎకరాల్లో మిరప, టమాటా, మూడు ఎకరాల్లో బఠానీలను సాగు చేయాలని యోచిస్తున్నాడు. అయితే సాగులో ఉదయ్ సాధించిన విజయం పట్ల అతడి తల్లిదండ్రులు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"నా కొడుకు పుణెలో మంచి ఉద్యోగం చేసేవాడు. అయితే ఆ జాబ్​లో అతడికి ప్రశాంతత లేదు. ఇప్పుడు మా గ్రామంలో ఉంటూ వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. కుటుంబం మొత్తం ఉదయ్​కు అండగా ఉంటోంది. నా కుమారుడు మంచి రాబడిని పొందుతున్నాడు. మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం" అని ఉదయ్ తండ్రి భీమ్ సావ్ తెలిపాడు. మరోవైపు, తన కుమారుడు జాబ్ మానేసి తప్పు చేశాడని మొదట్లో అనుకున్నామని ఉదయ్ తల్లి మీరా దేవీ తెలిపింది. ఆ తర్వాత మొదటి పంట బాగా పండించినప్పుడు, ఉదయ్ తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదేనని అర్థమైందని వెల్లడించింది.

'ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు'
"ఉదయ్ కుమార్ ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. బిందు సేద్యం, మల్చింగ్ పేపర్, హైబ్రిడ్ విత్తనాలకు సబ్సిడీలు పొందారు. నేటి యువతరానికి ఉదయ్ ఒక ఉదాహరణ. విద్యావంతులైన యువత వ్యవసాయంలో వచ్చి, సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవాలి. అప్పుడు నగరాలతో పాటుగా గ్రామాలు ఆర్థికంగా బలపడతాయి"అని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గౌతమ్ కుమార్ తెలిపారు.

ఇప్పుడు సాగులో ఉదయ్ సాధించిన విజయం జిల్లా అంతటా చర్చనీయాంశమైంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల యువత సాగు సంబంధిత సలహాల కోసం ఉదయ్ వద్దకు వస్తున్నారు. ఉదయ్ ప్రేరణతో చాలామంది మిరప, కూరగాయల సాగును ప్రారంభించారు. అంతలా సాగులో ఉదయ్ యువతకు ఇన్సిప్రేషన్​గా నిలిచాడు.

