2 కోట్ల ఆధార్ ఐడీలు డీయాక్టివేట్- దుర్వినియోగాన్ని నివారించడమే లక్ష్యం!
Published : November 26, 2025 at 10:49 PM IST
UIDAI Deactivates 2 Crores Aadhar : దేశంలోని దాదాపు 2 కోట్ల ఆధార్ ఐడీలను 'యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా' (UIDAI) డీయాక్టివేట్ చేసింది. చనిపోయిన వారి ఆధార్ను దుర్వినియోగం చేయకుండా అడ్డుకోవడం, సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు ఇతరులు అనధికారికంగా పొందడాన్ని నివారించడమే లక్ష్యంగా ఈ పని చేసింది. వాస్తవానికి ఆధార్ డేటాబేస్లోని అదనపు వివరాలను తొలగించేందుకు ఉడాయ్ దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు రెండు కోట్ల మంది చనిపోయిన వ్యక్తుల ఆధార్ నంబర్లను డీయాక్టివేట్ చేసింది.
నిబంధనల ప్రకారం, ఏ ఆధార్ నంబర్ను కూడా మరొకరికి మళ్లీ కేటాయించరు. అందువల్ల మృతుల వివరాలు సేకరించేందుకు UIDAI అనేక మార్గాలను ఉపయోగిస్తోంది. ముఖ్యంగా రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (RGI), రాష్ట్రాలు-కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS), జాతీయ సామాజిక సహాయ కార్యక్రమం (NSAP) వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి మరణించిన వారి డేటాను సేకరిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ వివరాల కోసం ఆర్థిక సంస్థలు సహా ఇతరత్రా విభాగాలతో కూడా కలిసి పనిచేయాలని చూస్తోంది.
కుటుంబ సభ్యులు కూడా చనిపోయిన తమ వాళ్ల సమాచారాన్ని ఉడాయ్కు తెలియజేసే వెసులుబాటు ఉంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'మై ఆధార్ పోర్టల్'లో ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులు తమ వివరాలను నమోదు చేసుకుని, ఆ తర్వాత మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్ నంబర్, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సంఖ్యతో పాటు, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలను పోర్టల్లో నమోదు చేయవచ్చు. ఈ విధంగా కుటుంబ సభ్యులు అందించిన సమాచారాన్ని చెక్ చేసి, చనిపోయిన వ్యక్తి ఆధార్ నంబర్ను డీయాక్టివేట్ చేయడానికి అధికారులు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు.