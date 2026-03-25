'యూటర్న్ ఉస్తాద్ మోదీ'- మహిళ రిజర్వేషన్ల అంశంలో ప్రధాని తీరుపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- యూటర్న్ అంటూ ఎద్దేవా చేసిన జైరాం రమేశ్- ప్రజల దృష్టి మళ్లించడంలో మోదీకి అపార అనుభవం ఉందని విమర్శ

Published : March 25, 2026 at 2:34 PM IST

Congress On PM Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుపై ఆయన తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాన్ని 'యూటర్న్ ఉస్తాద్' అంటూ ఎద్దేవా చేసింది. జనగణన, డిలిమిటేషన్ పూర్తి కాకుండానే మహిళా రిజర్వేషన్​ అమలు చేయాలని ప్రయత్నించడం అనేది పూర్తిగా యూటర్న్ అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ అని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ విదేశాంగ వైఫల్యాలు, ఎల్​పీజీ, ఇంధన సంక్షోభం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు ఇది ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. లోక్‌సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల స్థానాలను 50 శాతం పెంచే యోచనపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు.

'2023లో పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టం ప్రకారం లోక్‌సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించారు. అలాగే ఎస్​సీ, ఎస్​టీ కేటాయింపుల్లో కూడా మహిళలకు మూడొంతులు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అయితే, ఈ రిజర్వేషన్లు డెలిమిటేషన్, జనగణన పూర్తి అయిన తర్వాత మాత్రమే అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. అయితే ఈ చట్టంపై చర్చ జరిగినప్పుడు 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల నుంచే అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. కానీ, డెలిమిటేషన్, జనగణన పూర్తయ్యాకే ఇది సాధ్యమని మోదీ ప్రభుత్వం అప్పట్లో స్పష్టం చేసింది. కానీ 30 నెలల తర్వాత ప్రధాని తన అభిప్రాయన్ని మార్చుకుని డెలిమిటేషన్, జనగణన పూర్తికాకుండానే రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు' అని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.

వెపన్ ఆఫ్ మాస్ డైవర్షన్
ప్రజల దృష్టి మళ్లించే చర్యల్లో ప్రధాని మోదీకి అపార అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి అని జైరాం రమేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో కూడా ఇదే విధంగా చేశారని అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా విదేశాంగ వైఫల్యాలు, ఎల్​పీజీ సంక్షోభం నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఎన్నికల కమిషన్ అమలు చేసే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ (ఎంసీసీ) ప్రస్తుతం అది మోదీ కోడ్​ ఆఫ్​ క్యాంపెయినింగ్​గా మారిపోయింది ఆరోపించారు. ఏప్రిల్‌లో ఒక ప్రత్యేక సమావేశానికి పిలుపునివ్వడం అనేది ఎంసీసీ ఉల్లంఘనే వ్యాఖ్యనించారు.

లోక్‌సభ సీట్ల పెంపు ప్రతిపాదన
కేంద్రం మరో కీలక ప్రతిపాదనపై కూడా జైరాం రమేశ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. లోక్‌సభ సీట్లు 543 నుంచి 816కి పెంపు, అందులో 273 మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇలాంటి కీలక నిర్ణయాలపై సమగ్ర చర్చ అవసరమని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 29న ముగిసిన తర్వాతే మొదట అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని అన్నారు. అప్పుడు ప్రతిపాదించనున్న సవరణలపై చర్చించవచ్చని ప్రతిపక్ష పార్టీలు మోదీ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశాయని చెప్పారు.

కుల జనగణనపై అనుమానాలు
2025 ఏప్రిల్‌లో కుల జనగణన నిర్వహిస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రభుత్వం నిజంగా దానిపై కట్టుబడి ఉందా అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. భారత్ జోడో న్యాయ్ యాత్ర, 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఈ డిమాండ్‌ను కాంగ్రెస్ లేవనెత్తినప్పుడు ప్రభుత్వం విమర్శించిన విషయాన్ని రమేశ్ గుర్తు చేశారు.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బడ్జెట్ సమావేశాన్ని ముందుగానే వాయిదా వేసే అవకాశం ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, సమావేశాన్ని పూర్తిగా ముగించకుండా (ప్రోరోగ్ చేయకుండా) తర్వాత మళ్లీ కొనసాగించే అవకాశం ఉంచనున్నారు. త్వరలోనే నారి శక్తి వందన్ చట్టంలో సవరణల బిల్లు ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని సమాచారం. ఈ చట్టంలో మార్పులు చేయడానికి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అవసరం. అదనంగా డెలిమిటేషన్ చట్టంలో మార్పులు చేయడానికి మరో సాధారణ బిల్లు కూడా తీసుకురానున్నారు. పార్లమెంట్ ఆమోదం అనంతరం ఈ చట్టాలు 2029 మార్చి 31 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. తద్వారా తదుపరి లోక్‌సభ ఎన్నికలు, ఒడిశా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేయనున్నారు.

