'మాకు అబ్బాయిలంటే ఇష్టం లేదు'- లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు

సోషల్ మీడియాలో పరిచయం - ప్రేమగా మారి పెళ్లి చేసుకోవాలని అమ్మాయిలు నిశ్చయం - వైరల్​గా మారిన పెళ్లి వీడియో

Two Toung Girls Married each other In Bihar
Two Toung Girls Married each other In Bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 6:40 AM IST

Two Young Girls Married : ఇద్దరు అమ్మాయిలకు సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. అది ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ జీవితాంతం కలిసే జీవించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. అందుకే పెళ్లి చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. ఈ సంఘటన మంగళవారం రోజున బిహార్​లో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది. వారిద్దరి అభిరుచులు కలిశాయని, పైగా అబ్బాయిలంటే తమకి ఆసక్తి లేదని అమ్మాయిలు వెల్లడించారు. జీవితాంతం సహజీవనం చేయాలని నిశ్చయించుకొని, పరస్పర అంగీకారంతోనే వివాహం చేసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ద్వారా
యువతుల వివాహంపై అక్కడి స్థానికులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి, ఇద్దరు అమ్మాయిలది మధేపురా జిల్లానే. కానీ గ్రామాలు వేరు. ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ద్వారా వారి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ కలిసి గత రెండేళ్ల నుంచి సుపాల్​ పట్టణం, త్రివేణి గంజ్​ పరిషద్ ప్రాంతంలోని ఓ మాల్​లో పనిచేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో వారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నారు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య మరింత పరిచయం ఏర్పడి, ప్రేమగా మారింది. ఈ బంధాన్ని జీవితాంతం కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్నారు.

Touching Feet A Girl Of Other Girl In Marrige
పెళ్లిలో అమ్మాయి కాళ్లకు దండం పెడుతున్న మరో అమ్మాయి (Etv Bharat)

గ్యాస్​ స్టవ్​ చుట్టూ తిరిగుతూ ఏడడుగులు
అమ్మాయిలు ఇద్దరు కలిసి మంగళవారం రోజు రాత్రి వేళలో, మేళా గ్రౌండ్​లో ఉన్న కాళీమాత మందిరానికి వెళ్లి, చాలా నిరాడంబరంగా పెళ్లి చేసుకున్నారని స్థానికులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో దేవాలయ పరిసర ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఉన్నారని, అందుకే ఈ విషయం అందరికీ తెలియలేదని తెలిపారు. పెళ్లి తంతులో భాగంగా అమ్మాయిలు హోమానికి బదులు గ్యాస్​ స్టవ్​ చుట్టూ ఏడడుగులు వేసినట్లు వెల్లడించారు.

రెణ్నెళ్ల నుంచి సహజీవనం చేస్తున్నామని
వివాహం చేసుకున్న ఇద్దరు యువతులు గత రెండు నెలల నుంచి వార్డు 18లో ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకుని కలిసే ఉంటున్నామని తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి వివాహం చేసుకుని, బుధవారం ఉదయం ఇద్దరు తమ గదికి చేరుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు అమ్మాయిల నివాసం దగ్గర పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు. దీంతో ఆ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో కోలాహలం నెలకొంది. విషయంపై పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా అక్కడికి చేరుకున్నారు.

అబ్బాయిలంటే ఆసక్తి లేదు
వారి వివాహం, సహవాసంపై అమ్మాయిలు వివరణ ఇచ్చారు. వారికి ముందు నుంచే అబ్బాయిలంటే ఆసక్తి లేదన్నారు. వారిద్దరు పరస్పరం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారని, తమది బంధం భావోద్వేగమైందని తెలిపారు. ఈ పెళ్లిపై తమకు తాము ఎవరూ ఒత్తిడి చేసుకోలేదని వివరించారు. స్వలింగ వివాహం చేసుకున్న యువతులిద్దరూ తమ పెళ్లి వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది వైరల్​గా మారింది. దీంతో వారి పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు వారి సొంత గ్రామాల్లోనూ విషయం తెలిసి వచ్చింది.

ప్రజల్లో విభిన్న అభిప్రాయాలు
అమ్మాయిల స్వలింగ వివాహం స్థానిక ప్రజల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై వారు పలు విధాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు దీన్ని వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, పరస్పర అంగీకారంగానికి సంబంధించిన విషయంగా భావిస్తున్నారు. మరి కొందరు దీన్ని ఆచారాలు, సామాజిక నిబంధనలకు విరుద్ధమైన చర్యగా అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కొద్ది రోజుల క్రితమే
ఉత్తరప్రదేశ్​లో ఇటీవలే కొద్ది రోజులు ముందు, ప్రాణ స్నేహితులుగా ఉన్న ఇద్దరు యువతులు పెళ్లి చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. అందుకు ప్రధాన కారణం వారికి పురుషులతో కలిసి జీవించేందుకు ఇష్టం లేకపోవడంతో పెళ్లి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ఆ జంట తెలిపింది. 'స్వలింగ వివాహాన్ని న్యాయస్థానం అంగీకరించదని మాకు తెలుసు. కాబట్టి మేమిద్దరం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం. కోర్టు అంగీకరించకపోతే మేం భార్యాభర్తలుగా మా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాం. మా కుటుంబాలు వివాహాన్ని స్వాగతిస్తే ఓకే, లేదంటే వారితో సంబంధాలు తెంచుకొని జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాం. జీవితంలో సంతోషకరమైన రోజులు గడపడానికే నిర్ణయం తీసుకున్నాం' అని యువతులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

