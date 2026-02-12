18నెలల ఏజ్లోనే రెండు ప్రపంచ రికార్డులు- 50 నిమిషాల్లోనే 330 వస్తువుల గుర్తింపు- చిన్నారి మేధావి ఎలా అయింది?
అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్న చిట్టి మేధావి సతీక్ష- 50 నిమిషాల్లోనే 330 వస్తువుల గుర్తింపు- 500 ఫొటో కార్డుల్లోని 410 బొమ్మల పేర్లు చెప్పేసిన చిన్నారి
Published : February 12, 2026 at 10:42 PM IST
18 Months Child in Two World Reecords : 18 నెలల వయసులోనే రెండు ప్రపంచ రికార్డులను సాధించి ఔరా అనిపిస్తోంది చిన్నారి సతీక్ష ఆదర్శి. 50 నిమిషాల్లోనే వస్తువులు, జంతువులు, పండ్లు, కూరగాయలు, వృత్తులు, దేశాల జాతీయ జెండాలు, ప్రపంచ అద్భుతాలు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు వంటి 330 ఫొటోలను చూసి గడగడా పేర్లు చెప్పేసింది. దీంతో వరల్డ్వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఆమె పేరు ఎక్కింది. ఇలాంటివే 500 ఫొటో కార్డులను చూపించగా, 410 ఫొటో కార్డుల పేర్లను సతీక్ష ఆదర్శి టకటకా చెప్పేసింది. ఈవిధంగా కలాం వరల్డ్ రికార్డ్స్ పుటల్లోనూ ఆమె పేరు నమోదైంది. సతీక్షకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడిది? కనీసం రెండేళ్ల వయసైనా నిండక ముందే వందలాది పదాలు, వాటి అర్థాలు, పూర్వాపరాల గురించి ఎలా తెలుసుకుంది? ఫొటో కార్డులను చూడగానే, వాటిపై ఉన్న బొమ్మలను ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతోంది? అనే విశేషాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.
సతీక్ష పుట్టక ముందే, సురభి సంకల్పం
బిహార్లోని గయ జిల్లా పంత్ నగర్ పట్టణంలో 2024 మార్చి 2న సతీక్ష ఆదర్శి జన్మించింది. ఆమె తల్లి పేరు సురభి కుమారి. ఒక విదేశీ కంపెనీలో కొరియన్ భాషా అనువాదకురాలిగా సురభి పనిచేస్తున్నారు. సతీక్ష తండ్రి పేరు హిమాన్షు కుమార్. ఆయన గురుగ్రామ్లోని ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఇంజినీర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సతీక్ష ఇంత ఇంటెలీజెంట్ అయిందంటే అందుకు ప్రధాన కారణం, ఆమె తల్లే. సురభి కుమారి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న టైంలో ప్రతిభావంతులైన పిల్లల పెంపకంతో ముడిపడిన ఆసక్తికర వివరాల గురించి తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. చైనా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశాల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను బాల్యం నుంచే దేశ సేవ కోసం సిద్ధం చేస్తారని ఆమె తెలుసుకున్నారు. ఆయా దేశాల్లోని పిల్లల మాదిరిగానే తనకు పుట్టబోయే బిడ్డకూ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ను పరిచయం చేయాలని సురభి సంకల్పించుకున్నారు.
3 నెలల వయసు నుంచే ట్రైనింగ్
సతీక్ష 3 నెలల వయసులో ఉండగానే ఆమెకు ఫొటో కార్డులను చూపించి, వాటి గురించి వివరించడాన్ని తల్లి సురభి కుమారి మొదలుపెట్టారు. అనంతరం అవే ఫొటో కార్డులను సతీక్షకు చూపించి, ఆమె ప్రశ్నలను అడిగేవారు. ఒకవేళ సమాధానం గుర్తుకొస్తే, సతీక్ష చెయ్యిని పైకెత్తి ఆన్సర్ చెప్పేది. తొలినాళ్లలో సతీక్ష నిమిషానికి 1 నుంచి 2 ఫొటో కార్డులను గుర్తుపట్టి, సరైన సమాధానాలు చెప్పేది. ఆమె ఆన్సర్లు చెప్పే స్పీడ్, క్రమంగా ప్రాక్టీస్తో పాటు పెరిగింది. సతీక్షకు తల్లి సురభి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్కు యావత్ కుటుంబం మద్దతు లభించింది. చిన్నారి సతీక్ష ధారాళంగా మాట్లాడలేకపోయినప్పటికీ, ప్రతీ ఫొటో కార్డుపై ఏ బొమ్మ ఉందో ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా అత్యంత కచ్చితత్వంతో చెప్పేస్తుంది. ఇదంతా ఇంట్లో వాళ్ల అమ్మ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఫలితమే.
50 నిమిషాల్లోనే 330 ఫొటోకార్డులకు జవాబులు
తల్లి సురభి అందించిన ట్రైనింగ్తో సతీక్ష అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తి, పరిశీలనా నైపుణ్యాలను సాధించింది. అయితే ఇవి యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసింది మాత్రం 2025 సంవత్సరం అక్టోబర్ 13వ తేదీనే. ఆ రోజున కేవలం 50 నిమిషాల్లోనే వస్తువులు, జంతువులు, పండ్లు, కూరగాయలు, ఇతర వస్తువులతో కూడిన 330 ఫొటోకార్డులను కచ్చితత్వంతో సతీక్ష గుర్తించింది. వాటన్నింటికి సరైన సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఆమె ట్యాలెంట్ను చూసి ‘వరల్డ్వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ నిర్వాహకులు అవాక్కయ్యారు. దీంతో లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ‘వరల్డ్వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లోకి సతీక్ష పేరు ఎక్కింది. ఆమెకు బంగారు పతకం, సర్టిఫికెట్ను ప్రదానం చేశారు. ఈ రికార్డును సాధించే సమయానికి సతీక్ష వయసు 1 సంవత్సరం 7 నెలలే.
500 ఫొటో కార్డుల్లో 410 కార్డులకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్
కలాం వరల్డ్ రికార్డ్స్లోనూ సతీక్ష పేరు నమోదైంది. ఆమెకు నిర్వాహకులు 500 ఫొటో కార్డులను చూపించగా, వాటిలో 410 ఫొటో కార్డుల పైనున్న బొమ్మలను గుర్తించి సరైన సమాధానాలను చెప్పింది. సతీక్ష సమాధానాలు ఇచ్చిన ఫొటో కార్డుల జాబితాలో 53 దేశాల జాతీయ జెండాలు, 25 ఆంగ్ల అక్షరాలు, 19 రకాల వృత్తులు, 26 ప్రపంచ అద్భుతాల పేర్లు, 26 జంతువులు, వాటి పిల్లల పేర్లు, 27 మంది భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల పేర్లు, వివిధ రంగులు, ఆకారాల పేర్లు, రవాణా మార్గాలు, వసతుల పేర్లు, పక్షుల పేర్లు, ఆవిష్కరణల పేర్లు, కూరగాయల పేర్లు, పువ్వుల పేర్లు వంటివి ఉన్నాయి. తల్లి సురభి ఎన్నడూ చూపించని పలు ఫొటో కార్డులకూ, ఈ రెండు రికార్డుల నమోదు సందర్భంగా సతీక్ష సమాధానాలను ఇవ్వడం విశేషం. తద్వారా జ్ఞానానికి వయోపరిమితి ఉండదని, దాన్ని ఏ వయసులోనైనా పొందొచ్చు అని చిన్నారి సతీక్ష నిరూపించింది.
మహోన్నతుల విజయాల్లోనూ తల్లుల పాత్రే కీలకం : సురభి
‘‘పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్కు అడిక్ట్ కాకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. పిల్లలు ఫోన్లో గంటల తరబడి మునిగిపోవడం కంటే, జనరల్ నాలెడ్జ్ను పెంచుకోవడం ఉత్తమం. భారతదేశంలోని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు పాఠశాల విద్య సరిపోతుందని భావిస్తారు. ఇంటి దగ్గర వాళ్ల నాలెడ్జ్ను పెంచే యాక్టివిటీస్ను చేయించరు. మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కలలను సాకారం చేసేందుకు మన దేశానికి ప్రతిభావంతులైన, దేశభక్తి కలిగిన యువత అవసరం. చాలామంది గొప్ప వ్యక్తుల విజయాల వెనుక వారి తల్లులదే ప్రధాన పాత్ర ఉంది. ఛత్రపతి శివాజీ, స్వామి వివేకానంద, మహాత్మా గాంధీ వంటి మహోన్నతుల విజయాల్లోనూ తల్లుల పాత్ర ఉంది. నా కూతురు సతీక్ష కోసం కూడా నేను అదే చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అందుకే మూడు నెలల వయసు నుంచే సతీక్షకు ఫొటో కార్డ్స్ను చూపిస్తూ జనరల్ నాలెడ్జ్ను నేర్పించాను. దాని ఫలితంగానే సతీక్ష ఆంగ్ల పదజాలం, అవగాహనా శక్తి, పరిశీలనా శక్తి పెరిగాయి. సతీక్ష ప్రతీ పుట్టినరోజున ఒక కొత్త రికార్డును లేదా విజయాన్ని సాధించేలా చూడాలని నేను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఆమె క్రీడలు, సైన్స్, మరే ఇతర రంగంలోనైనా గొప్ప ఖ్యాతిని సాధించాలి అనేది నా కోరిక. అయితే, ఆమెపై నా ఇష్టాన్ని బలవంతంగా రుద్దను. ఆమె ఆసక్తి ప్రకారమే ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తాను. గొప్ప వ్యక్తుల తల్లుల మాదిరిగానే, మా చిట్టి సతీక్షకు నేను మొదటి గురువుగా వ్యవహరిస్తాను’’ అని సతీక్ష తల్లి సురభి కుమారి తెలిపారు.
ప్రతిభ వయస్సుతో కాదు, కృషితో వికసిస్తుంది
మొత్తం మీద వరుస వరల్డ్ రికార్డులతో ప్రస్తుతం 22 నెలల వయసులో ఉన్న సతీక్ష ఇతర పిల్లలకు ప్రేరణగా మారింది. సరైన మార్గదర్శకత్వం, ప్రారంభ ప్రయత్నంతో అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయొచ్చని ఆమె విజయం రుజువు చేసింది. గయకు చెందిన ఈ చిట్టి మేధావి ప్రతిభ అనేది వయస్సుతో కాదు, కృషితో వికసిస్తుందని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.
వరల్డ్వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గురించి తెలుసా?
వరల్డ్వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం బ్రిటన్ రాజధాని లండన్లో ఉంది. ఇదొక రిజిస్టర్డ్ అంతర్జాతీయ సంస్థ. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తుల అసాధారణ విజయాలను గుర్తిస్తుంది. వారి రికార్డులను నమోదు చేస్తుంది. రికార్డులు సాధించిన వారికి సర్టిఫికెట్లు, పతకాలు, సర్టిఫికెట్లను ప్రదానం చేస్తుంది. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్తో ఈ సంస్థకు సంబంధం లేదు. ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వ్యక్తులలో జ్ఞాపకశక్తి, గుర్తింపు, ఇతర నైపుణ్యాలు వంటి ప్రత్యేక ప్రతిభలను ధ్రువీకరిస్తుంది.
కలాం వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఏం చేస్తుంది?
కలాం వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనేది భారతదేశంలో పనిచేసే ప్రముఖ రికార్డ్ సర్టిఫికేషన్ సంస్థ. ఇది ప్రధానంగా యువ ప్రతిభావంతులు, బాల మేధావులు, అసాధారణ ఫీట్లు చేసే వారిని గుర్తించి సత్కరిస్తుంది. శారీరక శక్తి, జ్ఞాపకశక్తి వంటి విభాగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభా పాఠవాలను కనబర్చే వారి పేర్లు, వివరాలను తమ రికార్డు పుటల్లో నమోదు చేస్తుంది.
అసాధారణ ప్రతిభా పాఠవాలు కలిగిన వారు ఈ రెండు సంస్థలకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను సమర్పించొచ్చు. వీడియో ధ్రువీకరణ, మూల్యాంకనం తర్వాత దరఖాస్తుదారుల రికార్డులను ఈ సంస్థలు నమోదు చేస్తాయి. తద్వారా ప్రపంచ వేదికపైకి సతీక్ష లాంటి వారి అద్భుత విజయాలు చేరుతాయి.