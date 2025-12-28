భారత్లోకి ఉస్మాన్ హాదీ హత్య కేసు అనుమానితులు- బంగ్లాదేశ్ ఆరోపణలు
మేఘాలయా రాష్ట్ర సరిహద్దుల మీదుగా భారత్లోకి పారిపోయినట్లు బంగ్లా పోలీసుల వెల్లడి
Published : December 28, 2025 at 2:39 PM IST
Osman Hadi Murder Suspects Fled To India : బంగ్లాదేశ్లో ఇటీవల హింసకు కారణమైన రాజకీయ కార్యకర్త ఉస్మాన్ హాదీ హత్య కేసులోని ఇద్దరు ప్రధాన అనుమానితులు భారత్కు పారిపోయారని ఢాకా పోలీసులు ఆరోపించారు. మేఘాలయా రాష్ట్ర సరిహద్దుల మీదుగా భారత్లోకి పారిపోయినట్లు వెల్లడించారు. స్థానికుల సాయంతో నిందితులు ఫైసల్ కరీమ్ మసూద్, అలంఘీర్ షేక్లు హల్వాఘాట్ ద్వారా భారత్లోకి చొరబడ్డట్లు వివవరించారు. అనంతరం వారిని పూర్తి, సామీ అనే ఇద్దరు భారతీయులు టాక్సీలో మేఘాలయాలోని టురాసిటీకి చేర్చారని తమకు నిఘా వర్గాల సమాచారం అందిందన్నారు. నిందితులకు సాయం చేసిన ఆ ఇద్దరు భారతీయులు గతంలో భారత పోలీసుల అదుపులో ఉండేవారని తమకు తెలిసిందన్నారు. నిందితులను అరెస్టు చేసి తమకు అప్పగించాలని భారత అధికారులతో అన్ని విధాలా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఢాకా పోలీసులు తెలిపారు.
బంగ్లాలో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోవడంలో హాదీ కీలక పాత్ర పోషించారు. భారత వ్యతిరేకి అయిన హాదీ, వచ్చే ఏడాది బంగ్లా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 12న దుండగులు కాల్పుల్లో మరణించారు. అనంతరం బంగ్లాలో మరోసారి భారత వ్యతిరేక ఆందోళనలు తీవ్రమయ్యాయి. మైమన్సింగ్లో హిందూ యువకుడు దీపూ చంద్రదాస్ను దారుణంగా దుండగులు హత్యచేశారు.