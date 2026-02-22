పెళ్లికి కొద్ది క్షణాల ముందే అక్కాచెల్లెల్లు మృతి- ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
జోధ్పుర్లో ఇద్దరు అక్కాచెల్లెల్లు అనుమానస్పద స్థితిలో మృతి- 'బందోలి వేడుక' అనంతరం గదిలోకి వెళ్లిన సోదరీమణులు- తెల్లవారే సరికి శవమై!
Published : February 22, 2026 at 3:29 PM IST
Two sisters died Suspicious : ఒకేసారి ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు అనుమానస్పద స్థితిలో మృతిచెందిన ఘటన రాజస్థాన్లో వెలుగుచూసింది. పెళ్లికి కొద్ది క్షణాల ముందే కూతుర్లిద్దరు ఒకేసారి చనిపోవడం వారి తల్లిదండ్రులకు తీరని గుండెకోతను మిగిల్చింది. శనివారం జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది?
"జోధ్పుర్లోని సుర్సాగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మనై గ్రామంలో దీప్ సింగ్ అనే వ్యక్తి నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయనకు శోభ, విమల అనే ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. వీరిద్దరూ ఓ ప్రైవేటు స్కూలులో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే, కూతుర్లిద్దరికి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయాలని తండ్రి దీప్ సింగ్ భావించారు. ఈ క్రమంలో వారికి పెళ్లి కూడా నిశ్చయం చేశారు. అయితే, ఏమైందో తెలీదు. వివాహానికి మరికొద్ది క్షణాల ముందే వారిద్దరూ అనుమానస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. దీంతో కూతుర్లిద్దరిని ఒకేసారి కోల్పోయిన ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి అయ్యింది.
శుక్రవారం రాత్రి దీప్సింగ్ ఇంట్లో 'బందోలి వేడుక' జరిగింది. అనంతరం సోదరిమణులిద్దరు వారి గదిలోకి వెళ్లితలుపు వేసుకున్నారు. అయితే, తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో వారి ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. ఇది గమనించిన వారి తల్లిదండ్రులు హుటాహుటిన వారిద్దరిని జోధ్పుర్లోని స్థానిక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ అప్పటికే వారిద్దరూ చనిపోయినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు" అని పోలీసులు వెల్లడించారు.
మేనకోడళ్ల మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన మేనమామ!
ఇదిలా ఉండగా, మేనకోడళ్లిద్దరూ ఓకేసారి చనిపోవడంపై వారి మేనమామ జస్వంత్ సింగ్ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారి మృతిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. తన బావమరిది సోదరుల ఒత్తిడి కారణంగా, భిన్మల్లో మొదట జరగాల్సిన ఇద్దరు మేనకోడళ్ల వివాహం రద్దు అయ్యిందని చెప్పారు. అనంతరం వారు పోఖ్రాన్లోని జెమ్లా గ్రామానికి వెళ్లిపోయారని అన్నారు. అయితే, తరువాత తన సోదరిని చూడటానికి వారు తనని రానివ్వలేదని పేర్కొన్నారు. అయితే, నాలుగు రోజుల క్రితం తన సోదరి, బావ వెడ్డింగ్ కార్డు ఇవ్వడానికి ఇంటికి వచ్చారన్నారు. దీప్ సింగ్ తమ్ముడి కారణంగానే వారిద్దరూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని జస్వంత్ సింగ్ ఆరోపించారు.
చెల్లెలు ఫోన్ చేసి చెప్పడంతో!
మరోవైపు, మేనకోడళ్ల మరణ వార్త గురించి తన చెల్లెలు ఉదయం 5 గంటలకు ఫోన్ చేసి చెప్పడంతో అసలు విషయం తెలిసిందన్నారు జస్వంత్ సింగ్. వెంటనే ఇతర బంధువులతో మాట్లాడి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చానని పేర్కొన్నారు. పోలీసులు ఉదయం 6 గంటలకు మనై గ్రామానికి చేరుకున్నారని చెప్పారు. మరోవైపు, రెండు మృతదేహాలు నీలం రంగులోకి మారాయని జస్వంత్ సింగ్ చెప్పారు.
దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు
మరోవైపు, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరణించిన ఇద్దరు సోదరీమణులు శోభ, విమల, మనై గ్రామానికి చెందినవారని వెస్ట్లోని అడ్మినిస్ట్రేటర్ సీపీ రోషన్ మీనా పేర్కొన్నారు. పెళ్లికి కొద్ది క్షణాలు ముందు వారిద్దరూ అనుమానస్పద స్థితిలో మృతిచెందారన్నారు. అయితే, సోదరీమణులిద్దరూ బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఉంటారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని చెప్పారు. పోస్ట్మార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే వారి మరణానికి అసలు కారణం తెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. మృతుల తల్లిదండ్రుల నంచి వాంగ్మూలం సేకరించామని చెప్పారు.
'బందోలి' వేడుక అంటే?
రాజస్థాని వివాహ సంప్రదాయాల్లో 'బందోలి' అనేది వివాహానికి ముందు నిర్వహించే ముఖ్యమైన వేడుక. ఈ వేడుకల్లో వధువు లేదా వరుడిని అలంకరించిన గుర్రంపై కూర్చోబెట్టి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు. అందులో భాగంగా సమీపంలోని దేవాలయానికి వెళ్లి దేవుని ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి భోజనాలు చేసి సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలతో వేడుకను జరుపుకుంటారు.
