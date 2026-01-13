6th క్లాస్ సూడెంట్స్ భళా- గాలి కాలుష్యాన్ని తెలిపే పెయింట్ తయారీ- ఈ 'బయోసిగ్నల్'తో రంగులు మారిపోతాయ్!
ధన్బాద్కు చెందిన ఇద్దరు పాఠశాల విద్యార్థినులు - గాలి కాలుష్య స్థాయిలలోని పెరుగుదల, తగ్గుదలను గుర్తించే ఒక బయో-సిగ్నల్ పెయింట్
Published : January 13, 2026 at 5:30 AM IST
Bio-Signal Paint Detection: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం పీల్చే గాలి కూడా అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గాలి ఎంత స్వచ్చంగా ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. గాలి నాణ్యతను పరీక్షించాలంటే ఖరీదైన పరికరాలు ఉండాలి. కానీ అలాంటి అవసరం లేదని నిరూపిస్తున్నారు ఝార్ఖండ్లోని చెందిన ఇద్దరు ఆరోగతి విద్యార్థినులు. గాలిలోని కాలుష్యాన్ని తెలిపే ప్రత్యేక పెయింట్ను అతి తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేశారు. చిన్న వయసులో ఈ పెయింట్ను ఎలా తయారు చేశారు? వారికి ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చిందో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆరవ తరగతి విద్యార్థినుల సృజనాత్మకత
ధన్బాద్ జిల్లా డిగ్వాడీహ్లోని డినోబిలీ స్కూల్లో ఆరో తరగతి చదువుతున్న స్వరా ఎస్. రావు , అవ్వా సాహు అనే ఇద్దరు విద్యార్థినులు ఈ ప్రత్యేక పెయింట్ను తయారు చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, గాలి నాణ్యతపై అవగాహన పెంచే లక్ష్యంతో ఈ వినూత్న ప్రయత్నం శ్రీకారం చుట్టారు. తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా గాలిలో వ్యాపించిన కాలుష్యాన్ని గుర్తించేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన పెయింట్ను తయారు చేశారు. దానికి 'బయోసిగ్నల్ పెయింట్' అని పేరు పెట్టారు.
బయోసిగ్నల్ పెయింట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ బయోసిగ్నల్ పెయింట్ను గోడకు పూయడం వల్ల గాలిలో కాలుష్య స్థాయి పెరుగుతున్నదా లేదా తగ్గుతోందా అన్న సమాచారం వెంటనే తెలుస్తుంది. కాలుష్య స్థాయి పెరిగేకొద్ది పెయింట్ రంగు మారుతుంది. ప్రారంభంలో పెయింట్ పర్పుల్ రంగులో ఉంటుంది. గాలిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పెరిగితే అది ఆకుపచ్చ (గ్రీన్) రంగుకు మారుతుంది. కాలుష్యం తగ్గితే మళ్లీ తన అసలు పర్పుల్ రంగుకు వస్తుంది.
'మైనింగ్ ప్రాంత కాలుష్యమే ప్రేరణ'
ఈ బయోసిగ్నల్ పెయింట్ను తన తండ్రి సాయంతో తయారు చేసినట్లు విద్యార్ధిని సర్వా తెలిపింది. 'కోల్ మైనింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో ధూళి కణాల వల్ల పరిసరాలు తీవ్రంగా కాలుష్యానికి గురవుతున్నాయి. అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఈ పరిస్థితులే తనకు ఈ ఆలోచన రావడానికి కారణమయ్యాయి. మా నాన్న డా. సంతోష్ రావు ఒక శాస్త్రవేత్త కావడంతో, ఆయన సహాయంతో ఈ ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. ఈ పెయింట్ తయారీ కోసం రెడ్ క్యాబేజీ జ్యూస్, జెలటిన్ పౌడర్ను ఉపయోగించాం' అని సర్వా చెప్పింది.
'పర్యావరణహితం- తేలికగా తయారీ'
ఈ బయోసిగ్నల్ పెయింట్ పూర్తిగా ఎకో-ఫ్రెండ్లీ అని విద్యార్థిని అవ్వా సాహు తెలిపింది. ఈ పెయింట్ను ఎర్ర క్యాబేజీ రెడ్ క్యాబేజీ జ్యూస్, జెలటిన్ పౌడర్తో తయారు చేశాం. ఎర్ర క్యాబేజీలో ఉండే ఆంథోసైనిన్ అనే రసాయనం pH మార్పులకు స్పందిస్తుంది. గాలిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పెరిగినప్పుడు pH మార్పు జరుగుతుంది. దాంతో పెయింట్ రంగు మారుతుంది. కాలుష్యం తగ్గిన తర్వాత మళ్లీ తన పాత రంగుకు తిరిగి వస్తుంది. ఎర్ర క్యాబేజీని ఉడకబెట్టి జ్యూస్ తీయాలి ఆ జ్యూస్లో జెలటిన్ పౌడర్ కలపాలి కాగితం లేదా గోడపై పూతగా వేసి ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత కాలుష్యా స్థాయిని తెసుకోవచ్చు' అని అవ్వా సాహు వివరించింది.
తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల స్పందన
ఈ ఆవిష్కరణ తమకు ఎంతో గర్వకారణమని డినోబిలీ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఫాదరల్ సుశీల్ సుమన్ తెలిపారు. విద్యార్థినులు పాఠశాల ప్రతిష్ఠను పెంచారని ప్రశంసించారు. ఈ పెయింట్ ద్వారా ప్రజలు తమ పరిసరాల కాలుష్య స్థాయిని తెలుసుకుని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చని అన్నారు. పిల్లలు ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు చేస్తే ఉపాధ్యాయులుగా తమ గర్వం మరింత పెరుగుతుందని క్లాస్ టీచర్ మిధా రాణి అన్నారు.
స్వరా తండ్రి డా. సంతోష్ రావు, అవ్యా తల్లి ఆర్తి సాహు ఇద్దరూ సీఐఎంఎఫ్ఆర్లో శాస్త్రవేత్తలుగా పనిచేస్తున్నారు. పిల్లలు పర్యావరణం కోసం ఏదో చేయాలనే తపనతో వచ్చారని, వారికి సరైన మార్గదర్శనం ఇచ్చామని సంతోష్ రావు, ఆర్తి సాహు తెలిపారు. ఈ బయోసిగ్నల్ పెయింట్ ఒక కాలుష్య గుర్తింపు పరికరంలా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. మైనింగ్ ప్రాంతాల్లో వ్యాపిస్తున్న కాలుష్యమే స్వరా, అవ్యాలను ఈ ఆలోచన వైపు నడిపించిందని అన్నారు. ఈ చిన్న వయసులోనే వారు సమాజానికి ఉపయోగపడే దిశగా ఆలోచించి ఒక వినూత్న పెయింట్ను రూపొందించారని చెప్పారు. మరింత ప్రోత్సాహం లభిస్తే, భవిష్యత్తులో పర్యావరణ పరిరక్షణలో వారు మరిన్ని గొప్ప కార్యక్రమాలు చేపట్టగలరన్న ఆశను వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
