ఒకే నెంబరుతో రెండు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లు- ఛాసిస్, ఇంజిన్ నంబర్లు కూడా సేమ్- అదెలా సాధ్యం?
రెండు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లకు ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు - ఛాసిస్, ఇంజిన్ నంబర్లు కూడా ఒకటే- ఆర్టీఓ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారిన వ్యవహరం
Published : May 14, 2026 at 7:14 PM IST
Two Bike Numbers Same In Karnataka : రెండు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లకు ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు ఉండడం రవాణా శాఖ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. గత 9 నెలలుగా ఒకే నంబరు కలిగిన ఈ రెండు బుల్లెట్ బైక్లు ఆర్టీఓ ఆఫీసు ఎదుట నిలిచి ఉన్నాయి. ఏ బైక్ అసలైనది, ఏది నకిలీ అనేది తేల్చడంలో రవాణా శాఖ అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. దీంతో ఆ బైక్లు ఎండకు ఎండి, వానకు తడిసి తుప్పు పట్టిపోతున్నాయి. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రం మైసూర్లోని ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో చోటుచేసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఈ రెండు బైక్లు 1994 మోడల్కు చెందినవి. వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు MEG 2261. వీటిలో ఒక బైక్ మైసూర్లోని బన్నిమంటపానికి చెందిన కర్ణాటక రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (కేఎస్ఆర్టీసీ) ఉద్యోగి జయంత్ది కాగా, మరొకటి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సైనికుడు తిప్పా రెడ్డిది. జయంత్, తిప్పారెడ్డి ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లను కొన్నాళ్ల క్రితం సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనుగోలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తమ వాహనమే అసలైనదంటూ మైసూర్లోని ఆర్టీఓ వెస్ట్ కేఏ9 కార్యాలయాన్ని వీరిద్దరూ ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు అసలైన వాహనం ఏది అనేది గుర్తించడం రవాణా శాఖకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిపోయింది.
అసలు పత్రాల కోసం ఇక్కట్లు
ఐదారు సార్లు చేతులు మారిన పాత బైక్లను జయంత్, తిప్పారెడ్డి కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఇద్దరూ ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో ఉన్న బైక్లను కొన్నారు. ఇప్పుడు ఆ వాహనాల అసలు పత్రాలను కనుక్కోవడానికి బైక్లను తయారు చేసిన కంపెనీకి లేఖ రాయాలని రవాణా అధికారులు నిర్ణయించారు. అప్పుడు ఏ బైక్ అసలైనదో తేలే అవకాశం ఉంది.
ఆర్టీఓ అధికారులు ఏమన్నారంటే?
ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో రెండు బుల్లెట్ బైక్లు ఉన్నాయని, అలాగే వాటి ఛాసిస్, ఇంజిన్ నంబర్ కూడా ఒకటేనని తమకు ఫిర్యాదు అందిందని ఆర్టీఓ అధికారి వసంత్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటిలో ఏది అసలైన వాహనమో కనుక్కోవడానికి వాహన తయారీ కంపెనీకి లేఖ రాసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆ నివేదిక అందిన తర్వాత నకిలీ వాహనాన్ని గుర్తించి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
తాను 8 సంవత్సరాల క్రితం ఒక బుల్లెట్ బైక్ కొన్నానని జయంత్ వెల్లడించారు. సైనికుడు తిప్పా రెడ్డి అదే నంబరుతో మరొక బైక్ ఉందని ఫిర్యాదు చేయడంతో, ఏ వాహనం అసలైనదో తేల్చేందుకు ఆర్టీఓ అధికారులు ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆర్టీఓ అధికారులు తన బైక్ను వెనక్కి తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయం ఎలా బయటపడింది?
కేఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగి జయంత్ ఎనిమిదేళ్ల క్రితం సెకండ్ హ్యాండ్ బుల్లెట్ బైక్ను కొన్నారు. అదే మోడల్, అదే నెంబరు ఉన్న బైక్ను ఏపీకి చెందిన సైనికుడు తిప్పారెడ్డి సైతం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం బెంగళూరులో కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత కాలంలో బెంగళూరు నుంచి జయంత్ మైసూరుకు బదిలీ అయ్యారు. దీంతో బైక్ను మైసూరుకు తీసుకువచ్చి అక్కడి ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ (ఎఫ్సీ) చేయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వాహన పత్రాలను తన పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు.
ఇలా బయటపడిన అసలు విషయం
జమ్మూలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సైనికుడు తిప్పారెడ్డి ఏడాది క్రితం తన బుల్లెట్ బైక్కు ఎఫ్సీ చేయించడానికి బెంగళూరులోని ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. దీంతో అసలు విషయం బయటపడింది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు గల వాహనం ఇప్పటికే మైసూరులో రిజిస్టర్ అయి ఉందని అధికారులు తిప్పారెడ్డికి తెలియజేశారు. వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు తిప్పారెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. తన బైక్ అసలైన వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను తెలియజేయాలని కోరారు. దీంతో మంగళూరులో రిజిస్టర్ అయిన ఈ రెండు బైక్ల అసలైన పత్రాలను కోరుతూ రవాణా అధికారులు మంగళూరు ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి లేఖ రాశారు. అయితే ఈ బుల్లెట్ బైక్లు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన సమయంలో ఆన్లైన్ వ్యవస్థ అందుబాటులో లేకపోవడంతో, తమ వద్ద ఎటువంటి సమాచారం లేదని మంగళూరు ఆర్టీఓ అధికారులు బదులిచ్చారు. ఈ క్రమంలో తిప్పారెడ్డి, జయంత్ ఇద్దరి బైక్లు ఆర్టీఓ కార్యాలయం ఎదుట గత తొమ్మిది నెలలుగా ఉన్నాయి. ఏ బైక్ అసలైనదో తెలుసుకునేందుకు ఆర్టీఓ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
