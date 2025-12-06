కిలిమంజారో శిఖరంపై ఎంగేజ్మెంట్- త్రియుగీ నారాయణ గుడిలో పెళ్లి- ఆ పర్వతారోహకుల మ్యారేజ్ వెరీ స్పెషల్!
Published : December 6, 2025 at 9:01 PM IST
A Unique Wedding Of Mountaineers : పర్వతారోహకులు అంకిత్, శ్వేతా సింగ్ వివాహం చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఎందుకంటే కిలిమంజారో శిఖరంపై వీరిద్దరూ నిశ్చితార్థం చేసుకుని, శివపార్వతుల వివాహ స్థలమైన ఉత్తరాఖండ్లోని త్రియుగీ నారాయణ ఆలయంలో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అందుకే ఈ వివాహ వేడుక అందర్నీ ఆకట్టుకుంది.
ఇద్దరూ పర్వతారోహకులే
పెళ్లి కొడుకు అంకిత్ దెహ్రాదూన్లోని క్లైమెంట్కు చెందినవాడు. ఆయన పెళ్లాడిన శ్వేతా సింగ్ స్వస్థలం దిల్లీ. అయితే పదేళ్ల వయసులోనే ఆమె కంటి చూపును కోల్పోయింది. అంధురాలు అన్నమాట. వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ, శ్వేతా సింగ్ అనేక సవాళ్లను అధిగమించి పలు పర్వతాలను అధిరోహించింది. తాజాగా తోటి పర్వతారోహకుడు అంకిత్ను శివపార్వతుల కల్యాణం జరిగిన ప్రదేశమైన (పురాణ గాథల ప్రకారం) త్రియుగీ నారాయణ మందిరంలో పెళ్లాడారు.
'పదేళ్లకే చూపును కోల్పోయాను'
తాను పదేళ్ల వయసులోనే దృష్టి లోపం కోసం మందులు వాడానని, ఆ తర్వాత పూర్తిగా అంధురాలినయ్యానని ఈటీవీ భారత్తో శ్వేతా సింగ్ తెలిపింది. కానీ తనకు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే తపన ఉండేదని పేర్కొంది. కంటి చూపును కోల్పోయిన తర్వాత, ఆరోగ్య సమస్యలతో కొన్నేళ్లు వృథా అయ్యాయని వెల్లడించింది.
అయితే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా శ్వేతా సింగ్ కుంగిపోలేదు. సవాళ్లను ఎదురొడ్డి ధైర్యంగా ముందుకు సాగింది. దిల్లీలోని అంధుల పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొందింది. వైకల్యాన్ని ఎదురొడ్డి పదో తరగతిలో దిల్లీ నార్త్ జోన్ పరీక్షలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అప్పటి దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఆమెను ఇందిరా గాంధీ అవార్డుతో సత్కరించారు. టెన్త్ తర్వాత పన్నెండో తరగతి కూడా పూర్తి చేసింది శ్వేత. ఆపై దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలోని రాంజాస్ కళాశాలలో పొలిటికల్ సైన్స్లో పట్టభద్రురాలైంది.
ట్రావెలింగ్, ట్రెక్కింగ్ అంటే ఇష్టం
చదువు పూర్తైన తర్వాత జీవితంలో కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకుంది శ్వేతా సింగ్. ఆమె ప్రకృతి ప్రేమికురాలు. అలాగే ట్రావెలింగ్, ట్రెక్కింగ్ అంటే ఆసక్తి. పర్వతాలను అధిరోహించాలనే కోరిక ఉండేది. కానీ వైకల్యం కారణంగా ఏ సంస్థ శ్వేతా సింగ్ను పర్వాతారోహణ శిక్షణ కోసం చేర్చుకోలేదు. అనేక అకాడమీలు ఆమెకు అడ్మిషన్ ఇవ్వలేదు. దీంతో శ్వేతా సింగ్ ఒకానొక దశలో నిరాశకు గురైంది. అయినప్పటికీ, అడ్వెంచర్, పర్వతారోహణ సంబంధిత కార్యక్రమాలకు శ్వేతా సింగ్ హాజరయ్యేది. 2025లో ఆమె ప్రైమరీ క్లైంబింగ్ కోర్సును పూర్తి చేయడానికి దిల్లీలో జరిగిన ఇండియన్ మౌంటెనీరింగ్ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరైంది. అక్కడే శ్వేత ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ప్రొఫెషనల్ పర్వతారోహకుడు అంకిత్ను కలిసింది. శ్వేతకు అంకిత్ అండగా నిలిచాడు.
"ఏ అడ్వెంచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా నాకు పర్వతారోహణ శిక్షణను అందించడానికి ఇష్టపడలేదు. అంధత్వాన్ని సాకుగా చూపించి నాకు శిక్షణ ఇవ్వలేదు. అంకిత్ నాకు భరోసా ఇచ్చాడు. పర్వతారోహణ శిక్షణ ఇచ్చాడు. కొన్ని ప్రాథమిక పద్ధతులను నేర్పించాడు. ఎల్లప్పుడూ అండగా నిలిచాడు" అని శ్వేతా సింగ్ తెలిపింది.
కిలిమంజారోను అధిరోహించిన శ్వేతా సింగ్ దంపతులు
అంకిత్, శ్వేతా సింగ్లు ఇద్దరూ ఇటీవల ఆఫ్రికన్ ఖండంలోని ఎత్తైన శిఖరం అయిన కిలిమంజారో పర్వతాన్ని అధిరోహించారు. ఆ సమయంలో వారు తమ బంధాన్ని జీవితాంతం సహవాసంగా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కిలిమంజారో పర్వతంపై నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలోని త్రియుగీ నారాయణ మందిరంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి కొద్ది మంది అతిథులు హాజరయ్యారు. అయితే శ్వేతా సింగ్ విజయ ప్రస్థానం మాత్రం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఎందుకంటే కళ్లు కనిపించకపోయినా ఆఫ్రికా ఖండంలోని ఎత్తైన శిఖరైన కిలిమంజారోను అధిరోహించి తన సాహసాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. అంతేకాకుండా వైకల్యం అనేది శరీరానికే కానీ మనసుకు కాదని నిరూపించింది. జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే దృఢమైన సంకల్పం, ధైర్యం ఉండాలని రుజువు చేసింది.