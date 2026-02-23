ETV Bharat / bharat

30 సెకన్లలో 27 కత్తిపోట్లు- సినీ ఫక్కీలో మైనర్ల దాడి- చెంపదెబ్బ కొట్టాడనే కక్షతోనే!

పదో తరగతి విద్యార్థిపై దాడి చేసిన మైనర్లు- 30 సెనక్లలో 27 సార్లు కత్తితో పొడిచిన విద్యార్థులు

Minors Dispute In Bhopal
Minors Dispute In Bhopal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 1:39 PM IST

Minors Dispute In Bhopal : మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్​లో దారుణం జరిగింది. స్నూకర్ క్లబ్​లో మైనర్ల మధ్య జరిగిన వివాదం కలకలం రేపింది. పదో తరగతి చదువుతున్న విధ్యార్థిపై తోటి విద్యార్థులు కత్తితో దాడి చేశాడు. కేవలం 30 సెకన్లలోనే 27 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. సినీ ఫక్కీలో జరిగిన ఈ దాడి ఆలస్యంగా వెలుగులో వచ్చింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఘటన ఫిబ్రవరి 15న జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ దృశ్యాలు ఫిబ్రవరి 22న వెలుగులో వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో గాయపడిన 16 ఏళ్ల విద్యార్థి, గౌతమ్ నగర్​ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. అతడు రోజూ టీలా జమాల్​పురా గణేష్ చౌక్‌లోని స్నూకర్ క్లబ్ వెళ్తుంటాడు. నిందుతులు, బాధితుడు ఒకే కోచింగ్ ఇన్​స్టిట్యూట్​లో చదువుకుంటున్నారు.

అయితే ఫిబ్రవరి 15న క్లబ్ వద్ద ఇద్దరు మైనర్ విద్యార్థులు ముందుగానే వేచి ఉన్నారు. 10వ తరగతి విద్యార్థి అక్కడికి చేరుకున్న వెంటనే అతనిపై దాడి ప్రారంభించారు. సినిమా స్టైల్​లో క్లబ్​లోకి ప్రవేశించి కత్తితో తీవ్రంగా గాయపరిచారు. 30 సెకన్లలో 27 సార్లు కత్తితో పొడిచారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ దాడిలో విద్యార్థి చేతికి 10కు పైగా లోతైన గాయలు అయ్యాయి. రెండు వేళ్లు తెగిపోయాయి. అంతేకాకుండా భుజం, వీపుపై కూడా తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి. అక్కడ ఉన్నావారు గాయపడిన విద్యార్థిని వెంటనే ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

పాత గొడవే కారణం
ఈ దాడికి కారణం పాత గొడవే అని పోలీసులు తెలిపార. క్లబ్​లో కొద్ది రోజులు వీరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆ సమయంలో బాధితుడు, ఇద్దరు నిందితులను చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న విద్యార్థులు, బాధితుడిపై ఫిబ్రవరి 15న దాడి చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు మోదు చేశారు. దాడి కేసుగా ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసినట్లు టీలా జమాల్​పురా ఎస్​పీ అశుతోశ్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. ఇద్దరు మైనర్లకు నోటీసులు జారీ చేసి విడిచిపెట్టినట్లు చెప్పారు. వైద్య నివేదికల ఆధారంగా మరిన్ని అభియోగాలు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

MINORS DISPUTE IN BHOPAL
MINORS DISPUTE IN BHOPAL

