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పట్టపగలే భారీ చోరీ- బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్స్ వేషంలో వచ్చి రూ.40 లక్షలు దోచుకెళ్లిన దుండగులు

బ్లింకిట్ యూనిఫాం ధరించి నగదు సంచి లాక్కెళ్లిన ఇద్దరు యువకులు- హుండీ వ్యాపారం, మద్యం విక్రయాల నగదు కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు

Daylight Robbery
CCTV Screengrab of two men dressed in Blinkit uniforms leaving the businessman's house (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 5:53 PM IST

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Daylight Robbery : మధ్యప్రదేశ్‌లోని రత్లాం జిల్లాలో పట్టపగలు జరిగిన భారీ చోరీ సంచలనం సృష్టించింది. ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ సంస్థ బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్స్‌లా వేషం వేసుకున్న ఇద్దరు దుండగులు ఓ వ్యాపారి ఇంట్లోకి వెళ్లి రూ.40 లక్షల నగదుతో కూడిన సంచిని ఎత్తుకెళ్లారు. ఆ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. అదే సమయంలో ఆ వ్యవహారంలో లావాదేవీలు, అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీల కోణంలోనూ విచారణ కొనసాగుతోంది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఆ ఘటన సోమవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో రత్లాంలోని స్టేషన్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. బాధితుడు మనీశ్ పట్వా అనే వ్యాపారి. ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్లింకిట్ డెలివరీ సిబ్బందిలా యూనిఫాం ధరించి, ముఖాలకు క్లాత్లు కప్పుకొని ద్విచక్ర వాహనంపై అతని ఇంటి వద్దకు వచ్చారు. ఇంట్లోకి వెళ్లిన అనంతరం నగదు ఉన్న సంచిని లాక్కొని బయట సిద్ధంగా ఉన్న స్కూటర్‌పై వేగంగా పరారయ్యారు.

అయితే ఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం కేసులో మరో కీలక అంశంగా మారింది. సోమవారం జరిగిన చోరీపై మంగళవారం మాత్రమే స్టేషన్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. ఫిర్యాదు ఆలస్యంగా రావడంతో పోలీసులు అనుమానాస్పద కోణాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తున్నారు. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, మనీశ్ పట్వా హుండీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అతడి స్నేహితుడు గౌరవ్ శర్మకు మద్యం దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఆయా దుకాణాల్లో మద్యం విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన రూ.40 లక్షల నగదును భద్రపరచాలని భావించి గౌరవ్ శర్మ ఆ డబ్బును మనీశ్ పట్వా ఇంట్లో ఉంచినట్లు సమాచారం.

ఈ విషయాన్ని మనీశ్ పట్వా కూడా ధ్రువీకరించారు. తన స్నేహితుడు గౌరవ్ శర్మ మద్యం విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన రూ.40 లక్షలను తన వద్ద భద్రపరచాలని ఇచ్చాడని చెప్పారు. ఇదే సమయంలో బ్లింకిట్ యూనిఫాం ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటికి వచ్చి నగదు ఉన్న సంచిని లాక్కొని బయట పార్క్ చేసి ఉంచిన స్కూటర్‌పై పరారయ్యారని తెలిపారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే ఫిర్యాదు ఎందుకు ఇవ్వలేదన్న ప్రశ్నకు కూడా మనీశ్ పట్వా సమాధానం ఇచ్చారు. డబ్బు యజమాని గౌరవ్ శర్మ ఆ సమయంలో ఉజ్జయినిలో ఉన్నారని, ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే మంగళవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనపై స్టేషన్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జి జితేంద్ర జడౌన్ స్పందించారు. ఓ వ్యాపారి ఇంటి నుంచి రూ.40 లక్షలు దోచుకెళ్లినట్లు ఫిర్యాదు అందిందని తెలిపారు. బాధితుడి వాంగ్మూలం, సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టామని చెప్పారు. నిందితులను గుర్తించి పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు పని చేస్తున్నాయని వెల్లడించారు. ఇక ఈ కేసులో హుండీ వ్యాపారం అంశం బయటకు రావడంతో దర్యాప్తు మరింత విస్తరించింది. భారీ మొత్తంలో నగదు ఇంట్లో ఎందుకు ఉంచారు? ఆ డబ్బు లావాదేవీల స్వభావం ఏమిటి? హుండీ వ్యవహారాలతో దీనికి సంబంధం ఉందా? అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా? అనే కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. అవసరమైతే సంబంధిత వ్యక్తుల ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలను కూడా పరిశీలించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియోలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. వాటిలో బ్లింకిట్ యూనిఫాం ధరించిన ఇద్దరు యువకులు ఇంట్లోకి వెళ్లడం, కొద్దిసేపటికే బయటకు వచ్చి స్కూటర్‌పై వెళ్లిపోవడం కనిపిస్తోంది. అయితే వారు ముఖాలను పూర్తిగా కప్పుకోవడంతో వారి గుర్తింపులో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ వారి దుస్తులు, వాహనం, ప్రయాణించిన మార్గం ఆధారంగా పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. పట్టపగలు, జనసంచారం ఉన్న ప్రాంతంలో ఇంత భారీ చోరీ జరగడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

డెలివరీ సంస్థల యూనిఫాంలను ఉపయోగించి నేరాలకు పాల్పడడం పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఇంటికి వచ్చే డెలివరీ సిబ్బంది వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలని, అనుమానాస్పదంగా కనిపించే వ్యక్తుల గురించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం సీసీటీవీ ఫుటేజ్, సాంకేతిక ఆధారాలు, బాధితుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఈ కేసులో నిందితులను త్వరలోనే గుర్తించి అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో హుండీ లావాదేవీలు, నగదు మూలం, మద్యం విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలపైనా సమగ్ర విచారణ కొనసాగుతోంది.

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