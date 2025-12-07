ETV Bharat / bharat

కొడుకుల సంకల్పం- తల్లి కోసం 58 ఎకరాల్లో రూ.కోట్లతో ఆలయ నిర్మాణం

తల్లి చిరకాల కోరిక నెరవేర్చేందుకు 58 ఎకరాల్లో భవ్యమైన జైన దేవాలయాన్ని నిర్మిస్తున్న కుమారులు

Sons Build Jain Temple For Mother
Sons Build Jain Temple For Mother (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Sons Build Jain Temple For Mother : తల్లిదండ్రుల కలలను నెరవేర్చాలని వారసులు అనుకుంటారు. కానీ, అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. అయితే మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన ఇద్దరు సోదరులు తమ తల్లి కన్న కలలను నిజం చేసేందుకు మహాకార్యం కోసం సంకల్పించారు. తమ తల్లి చిరకాల కోరిక నెరవేర్చేందుకు ఏకంగా 58 ఎకరాల్లో భవ్యమైన జైన దేవాలయాన్ని నిర్మించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీనికోసం రూ.కోట్లను ఖర్చు చేశారు. ఆలయాన్ని నిర్మించి తమ తల్లి పట్ల వారికి ఉన్న మాతృ భక్తిని చాటుకున్నారు సాగర్‌లోని ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన అన్నదమ్ములు హర్ష్ సరాఫ్, గౌరవ్ సరాఫ్.

ఇటీవల సాగర్‌లోని మంగళ్‌గిరిలో 1300 విగ్రహాలతో పంచకల్యాణక మహాయజ్ఞం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా హర్ష్, గౌరవ్ తల్లిదండ్రులు అనిల్ సరాఫ్–ఆభా సరాఫ్ తమ మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు. మంగళ్‌గిరిలో ఒక భారీ జైన దేవాలయం నిర్మించాలని తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా తల్లి చాలా బలంగా సంకల్పించింది. తల్లి కోరికను గౌరవించిన హర్ష్, గౌరవ్ యజ్ఞం జరుగుతున్న సమయంలోనే దేవాలయం నిర్మించాలని సంకల్పించారు. నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు మంగళ్‌గిరిలో పంచకల్యాణక యజ్ఞం జరిగింది. ముగింపు వేడుకలకు జైన మతపెద్దలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సరాఫ్ కుటుంబానికి దేవాలయం నిర్మించేందుకు జైన ఆచార్యులు అధికారింగా అనుమతి ఇచ్చారు. అలాగే, మరో రెండు ఆలయాల నిర్మాణానికి కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

Sons Build Jain Temple For Mother
సరాఫ్ కుటుంబం (ETV Bharat)

అమ్మ కోరికను నెరవేరుస్తున్నాం
ఆలయం నిర్మించాలన్న అమ్మ బలమైన కోరికను నెరవేరుస్తున్నామని హర్ష్ సరాఫ్ అన్నారు. ఈయన మంగళగిరి తీర్థ క్షేత్రానికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఉన్నారు. "మంగళగిరిలో మా కుటుంబం తరపున ఒక ఆలయం నిర్మించాలనేది మా అమ్మ కోరిక. ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించడానికి అనుమతి ఇచ్చిన ట్రస్ట్‌కు నేను కృతజ్ఞుడిని. ఇక్కడ చాలా గొప్ప జైనాలయం నిర్మిస్తాం. జైన తీర్థంకరుల విగ్రహాలు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తాం. దీనికి అయ్యే పూర్తి ఖర్చును మా కుటుంబమే భరిస్తుంది" అని హర్ష్ సరాఫ్ తెలిపారు.

Sons Build Jain Temple For Mother
జైన్ మందిర్ (ETV Bharat)

24 మంది తీర్థంకరుల విగ్రహాలు
హర్ష్ సరాఫ్, గౌరవ్ సరాఫ్ సోదరులు మంగళ్‌గిరి పర్వతంపై నిర్మించనున్న ఈ దేవాలయం అంచనా వ్యయం సుమారు రూ. 4 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఆలయంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న 24 మంది జైన తీర్థంకరుల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించనున్నారు. ఈ నిర్మాణం మంగళ్‌గిరి అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా, జైన భక్తులకు నూతన ఆరాధన కేంద్రంగా కూడా రూపుదిద్దుకుంటుందని జైన మత పెద్దలు భావిస్తున్నారు.

Sons Build Jain Temple For Mother
సాగర్​లో నిర్మిస్తున్న జైన్ మందిర్ (ETV Bharat)

మంగళ్‌గిరి పర్వతం ప్రాముఖ్యంపై తీర్థ క్షేత్రం అధ్యక్షుడు జయకుమార్ జైన్ స్పందించారు. దీనికి గొప్ప చారిత్రక ప్రాముఖ్యం ఉందన్నారు. "ట్రస్ట్ ఇక్కడ 1982లో 58.5 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసింది. ఈ ప్రాంతం క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 15 జైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి. పంచకళ్యాణ యజ్ఞం పూర్తవకముందే మరో మూడు జైన దేవాలయాల నిర్మాణ ప్రకటన రావడం ఆనందంగా ఉంది. అందులో మా ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి హర్ష్ జైన్ ఒక ఆలయాన్ని, నేను ఒక ఆలయాన్ని, మా కోశాధికారి నరేంద్ర కుమార్ మరొక ఆలయాన్ని నిర్మించబోతున్నాం" అని జయకుమార్ జైన్ వివరించారు.

