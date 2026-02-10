ETV Bharat / bharat

భారత్​కు వచ్చిన ఇద్దరు జపాన్ పర్యటకులు మిస్సింగ్​!

కనిపించకుండా పోయిన ఇద్దరు జపాన్ పర్యటకులు- ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఫిర్యాదుతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు!

Ashok Nagar Police Station
Japan Tourists Missing Case : రాజస్థాన్​ రాజధాని జైపుర్​లో పర్యటిస్తున్న ఇద్దరు జపాన్ పర్యటకులు కనిపించకుండా పోయారు. దిల్లీ నుంచి జైపుర్​కు చేరుకున్న వీరు తమ సామగ్రిని ట్యాక్సీలోనే వదిలి రాత్రి భోజనం (డిన్నర్​) కోసం వెళ్లి, తిరిగి రాలేదని ట్యాక్సీ డ్రైవర్​ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. డ్రైవర్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు అశోక్​ నగర్ పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

"జపాన్​కు చెందిన హిబికి షిబా, యుమా అనే ఇద్దరు పర్యటకులు ఫిబ్రవరి 6న టూరిస్టు వీసాతో దిల్లీకి వచ్చారు. వారు ఒక ట్యాక్సీని బుక్ చేసుకుని, ఫిబ్రవరి 7న జైపుర్​కు చేరుకున్నారు. బ్రహ్మపురిలోని ఒక హోటల్​లో బస చేశారు. వారి ప్రణాళిక ప్రకారం, జైపుర్​లో రెండు రోజులు గడిపి, తర్వాత రణతంబోర్​ వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ రాత్రి అశోక్​ నగర్​లోని ఓ రెస్టారెంట్​కు డిన్నర్​ కోసం వాళ్లిద్దరూ వెళ్లారు. తమ బ్యాగ్​లను ట్యాక్సీలోనే వదిలి వెళ్లిన వాళ్లు, ఎంత సేపటికీ తిరిగి రాకపోవడంతో ట్యాక్సీ డ్రైవర్​ నేరుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సెర్చ్ ఆపరేషన్ మొదలు పెట్టారు. ప్రస్తుతానికి వారి ఆచూకీ లభించలేదు" అని జైపుర్ అశోక్ నగర్ పోలీసు స్టేషన్​కు చెందిన పోలీసు​ అధికారి మోతీలాల్ శర్మ తెలిపారు.

కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే!
'ప్రాథమిక విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రెస్టారెంట్​కు వెళ్లిన 5 నిమిషాల్లోనే సదరు జపాన్ పర్యటకులు ఇద్దరూ బయటకు వచ్చేసినట్లు సీసీ టీవీ ఫుటేజ్​లో కనిపించింది. వారు రెస్టారెంట్​ నుంచి బయటకు వచ్చి, వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. ఆ తరువాత వారు ఎక్కడికి వెళ్లారనే దానిపై ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. అయితే ఆ ఇద్దరు జపాన్ పర్యటకుల దగ్గర మొబైల్​ ఫోన్లు ఉన్నాయి. కానీ వారి నంబర్లు ట్యాక్సీ డ్రైవర్​ వద్ద లేవు. ప్రస్తుతానికి ట్యాక్సీలోని వారి బ్యాగులను స్వాధీనం చేసుకుని తనిఖీ చేస్తున్నాం. వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాం' అని పోలీసు అధికారి మోతీలాల్​ శర్మ చెప్పారు.

జపాన్ పర్యటకుల పట్ల స్థానికుల అసభ్య ప్రవర్తన!
కొన్ని నెలల క్రితం పుణ్యక్షేత్రం వారణాసిలో జపాన్ పర్యటకుల పట్ల కొందరు స్థానికులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. క్రిస్మస్​ టోపీలు పెట్టుకొని, వారణాసిలోని ప్రసిద్ధ దశఅశ్వమేధ్​ ఘాట్ వద్దకు వచ్చిన జపాన్ పర్యటకులను కొందరు దూషించడమే కాకుండా, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని బెదిరించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.

"జపాన్ వచ్చిన పర్యటకుల బృందంలో కొందరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. వారు క్రిస్మస్ టోపీలు ధరించి వచ్చారు. దీనితో స్థానికులు కొందరు వారిని మందలించారు. పర్యాటకలు చేతులు జోడించి, తమను వదిలేయమని వేడుకున్నప్పటికీ స్థానికులు మాత్రం మందలించడం ఆపలేదు. వారిని అక్కడ నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు" అని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

"వైరల్ వీడియో ఆధారంగా స్థానిక పోలీసులు ఘటనపై విచారణ జరిపారు. ఇరువర్గాల మధ్య ఏదో అపార్థం ఏర్పడింది. కానీ తరువాత వారు ఒకరికొకరు క్షమాపణలు చెప్పుకున్నారు. అసలు వివాదం ఏంటనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. విచారణ తరువాత తగు చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఏసీపీ అతుల్ అంజన్ తెలిపారు. అయితే ఈ ఘటనపై సమాజ్​వాదీ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. 'బీజేపీ హయాంలో జరుగుతున్న దుష్పరిణామాలు' అంటూ విమర్శించింది. పర్యటకుల పట్ల ఇలా ప్రవర్తిస్తే, అది దేశ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొంది.

