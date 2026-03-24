హర్మూజ్ దాటిన మరో రెండు భారత ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లు
హర్మూజ్ నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన 'పైన్గ్యాస్', 'జగ్ వసంత్' అనే మరో రెండు భారతీయ ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లు
Published : March 24, 2026 at 5:32 PM IST
Indian LPG vessels cross Hormuz : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నడుమ ఇరాన్ సరిహద్దులోని హార్ముజ్ జలసంధి నుంచి 'పైన్గ్యాస్', 'జగ్ వసంత్' అనే మరో రెండు భారతీయ ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లు సురక్షితంగా బయటపడ్డాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను ప్రభుత్వ వర్గాలు విడుదల చేశాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఒక రోజు వినియోగానికి సరిపడా సుమారు 92వేల 612 టన్నుల వంటగ్యాస్ను ఈ నౌకలు మోసుకొస్తున్నాయి. లారక్, ఖేష్మ్ ద్వీపాల మీదుగా ప్రయాణించిన ఈ నౌకల్లో ఒకదానిలో 33, మరోదానిలో 22 మంది భారత నావికులు ఉన్నారు. మార్చి 26 నుంచి 28 మధ్య భారత తీరానికి చేరుకోనున్నాయి. ఇప్పటికే శివాలిక్, నందా దేవి వంటి గ్యాస్ నౌకలు సురక్షితంగా భారత్ చేరుకోగా, తాజా నౌకల రాకతో దేశ ఇంధన అవసరాలకు కొంత ఊరట లభించనుంది.