దండలు మార్చుకొని సింపుల్​గా పెళ్లి చేసుకున్న కలెక్టర్లు- ఆఫీస్​లోనే ఐఏఎస్​ల వివాహం

అల్వార్​లోని కలెక్టర్​ ఆఫీసులో ఐఏఎస్​ల వివాహ తంతు- 2023 బ్యాచ్​ ఐఏఎస్​ల ప్రేమ వివాహం- శిక్షణ సమయంలో చిగురించిన ప్రేమ- సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి క్రతువులకు ఏర్పాట్లు

IAS OFFICERS SIMPLE MARRIAGE
IAS OFFICERS SIMPLE MARRIAGE (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Two IAS Officers Got Married : సాధారణంగా చాలా మంది పెళ్లి వేడుకలను వైభవంగా జరుపుకోవాలనే భావిస్తుంటారు. ఆర్థిక స్థోమత లేకపోయినా, అప్పులు చేసి మరీ వివాహ ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు. ఇక వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకుల పెళ్లిళ్లయితే హంగులూ ఆర్భాటాలతో పెద్ద ఉత్సవాలనే తలపిస్తాయి. కానీ, ఓ చోట జిల్లాలను పర్యవేక్షించే ఇద్దరు ఐఏఎస్​ అధికారులు మాత్రం ఎంతో నిరాడంబరంగా వివాహం చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. కేవలం ఇద్దరి తరఫు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య ఒకరికొకరు పూల దండలు వేసుకుని జీవిత భాగస్వాములయ్యారు. కాగా, మెజిస్ట్రేట్​ ఆఫీస్​లో మరో కలెక్టర్ ముందే వీరు పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం.

శిక్షణ కాలంలో ప్రేమించుకుని!
వధూవరులిద్దరూ 2023 ఐఏఎస్​ బ్యాచ్​కు చెందినవారు. వీరు శిక్షణ సమయంలో ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. వివాహం చేసుకుని ఒక్కటవ్వాలని నిశ్చయించుకున్నారు. తర్వాత ఇద్దరి కుటుంబాల పరస్పర అంగీకారంతో అల్వార్​ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్​​ అర్తికా శుక్లా సమక్షంలో చాలా సింపుల్​గా వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా, పెళ్లి కుమారుడైన మాధవ్ భరద్వాజ్ ప్రస్తుతం రాజస్థాన్​లోని అల్వార్ జిల్లా సబ్​ డివిజన్​ మేజిస్ట్రేట్​ (ఎస్​డీఎమ్​) అధికారిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వధువు అదితి వాస్నే​ గుజరాత్​లోని జామ్​నగర్​లో ఎస్​డీఎమ్ అధికారిణి​గానే బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

ఇద్దరి రాష్ట్రాలు వేరు
మాధవ్​ భరద్వాజ్​ ఉత్తరాఖండ్​లోని ముస్సోరి పట్టణానికి చెందిన రాజ్​ కుమార్​ భరద్వాజ్​ కుమారుడు. ఆయన భార్య అదితి వాస్నే ఉత్తర ప్రదేశ్​లోని బరేలీకి పట్టణానికి చెందినవారు. ఆమె తండ్రి ఓ వ్యాపారవేత్త. ఐఏఎస్​ ట్రైనింగ్​ ద్వారా పరిచయమైన వీరు జీవితాంతం కలిసి జీవించాలన్న నిశ్చయంతో పెళ్లికి సిద్ధమయినట్లు తెలిపారు. ఇద్దరి రాష్ట్రాలు వేరు. విధులు నిర్వహిస్తున్నదీ వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లోనే. అయినా, ఎంతో సాధారణంగా మెజిస్ట్రేట్ ఆఫీసులో పెళ్లి చేసకుని వారి ప్రేమ, నిరాడంబరాన్ని చాటుకుంటున్నారు.

హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో
కేవలం తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, తోటి అధికారుల సమక్షంలో ఒక్కటయిన వీరు, హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో దేవాలయంలో మిగతా పెళ్లి తంతులను త్వరలోనే చేయనున్నట్లు తెలిపారు. శుభ సమయంలోనే ఆచారాలను పాటిస్తామని అన్నారు. తమ సంప్రదాయం ప్రకారం అగ్ని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకుండా వివాహ క్రతువు పూర్తయినట్లు భావించలేమని అధికారులు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను కూడా ఆర్భాటాలు లేకుండానే ముగిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. వివాహాలంటే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్​లూ, అంబరాన్నంటే డెకరేషన్లూ, పదుల సంఖ్యలో ఫుడ్​ ఐటమ్స్​తో విందులు సాధారణమైనా ఈ రోజుల్లో ఈ ఐఏఎస్​ అధికారుల నిరాండబరం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మూడోసారి మూడు ముళ్లు వేసిన ఐఏఎస్​
మరోవైపు ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్​ క్యాడర్​కు చెందిన ఐఏఎస్​ అధికారి అవీ ప్రసాద్​ కూడా మరో ఐఏఎస్​ ఆఫీసర్​ను వివాహమాడారు. అయితే, ఈయనకిది మూడో పెళ్లి కాగా, మాజీ భార్యలిద్దరూ ఐఏఎస్​ అధికారులే కావడం గమనార్హం. 2014 బ్యాచ్​కు చెందిన అవీ ప్రసాద్​ 2017 బ్యాచ్​ అంకితా థాకరేను ఫిబ్రవరి 11న కునో నేషనల్ పార్క్​లో పెళ్లాడారు. అవీ ప్రసాద్​ స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్​లోని సీతాపుర్​. 2013లో ఐఏఎస్​కు ఎంపికయ్యారు. 2014లో రిజు బాఫ్నా అనే ఐఏఎస్​ అధికారిణిని వివాహం చేసుకున్నారు. కొద్ది రోజులకు వీరు విడాకులు తీసుకున్నారు.

కొన్నాళ్లకు అవీ ప్రసాద్​ 2016 బ్యాచ్ ఐఏఎస్​ ఆఫీసర్​ మిషా సింగ్​ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత వీరిద్దరి బంధం ముగిసింది. దీంతో అవీ ప్రసాద్ మళ్లీ విడాకులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్​లోని అశోక్​నగర్​కు చెందిన అంకితా థాకరేను అవీ ప్రసాద్ మూడో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అవీ ప్రసాద్​ ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్​ ఉపాధి హామీ మండలి చీఫ్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ ఆఫీసర్​గా పనిచేస్తున్నారు. ​

