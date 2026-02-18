ETV Bharat / bharat

మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఫ్రాన్స్ కీలక భాగస్వామి: మెక్రాన్‌

భారత్​, ప్రాన్స్ మధ్య కీలక ఒప్పందాలు-నేల, నీరు, నింగి అంతటా పరస్పర సహకారం- సాంకేతిక బదిలీకి సహకరిస్తామని ఫ్రాన్స్ ప్రధాని మెక్రాన్‌ వెల్లడి

French President Emmanuel Macron
February 18, 2026

Macron On Make In India : భారత్​తో కుదిరిన రక్షణ సంబంధాలపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌ కీలక వాఖ్యలు చేశారు. నేల, నీరు ఆకాశం ఇలా అంతటా భారత్- ఫ్రాన్స్ ఒకరికి ఇంకొకరు సహకరించుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ముంబయిలో జరిగిన 'ఇండియా-ఫ్రాన్స్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరమ్'లో ఆయన మాట్లాడారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా'లో ఫ్రాన్స్ ఒక కీలక భాగస్వామి అని స్పష్టం చేశారు. ఆవిష్కరణ అంటే కేవలం సాంకేతిక రంగంలో సాధించే విజయాలు మాత్రమే కాదని మేక్రాన్ చెప్పుకొచ్చారు. అవి సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనం కోసం, వారి జీవితాలను మెరుగుపరచడం కోసమన్నారు. ప్రజల జీవితాలను మరింత ఆరోగ్యకరంగా, సురక్షితంగా మార్చడం కోసం అనే ఉమ్మడి ఆకాంక్షతోనే ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కొనసాగుతోందన్నారు.

"రక్షణ రంగంలో 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమానికి ఫ్రాన్స్ ఒక కీలక భాగస్వామి. మన మధ్య ఉన్న ఉన్నత స్థాయి సహకారం వల్ల తదుపరి తరం ఇంజన్లు, మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్లు, అధునాతన యుద్ధ విమానాలు, జలాంతర్గాములు మొదలైన వాటిని అభివృద్ధి చేయగలుగుతున్నాం. ఈ భాగస్వామ్యంపై మీరు ఉంచిన అసాధారణమైన నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు. ఒక సార్వభౌమ కూటమి అంటే ఏమిటో మనం నిరూపిస్తున్నాం. రెండు గొప్ప దేశాలు భూమిపై, సముద్రంలో, ఆకాశంలో ఒకరికొకరు సహకరించు కుంటున్నాం. ఇది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదు. ఒక బలమైన నమ్మకంతో జరిగింది. అంతరిక్ష రంగంలో కూడా మన సహకారం చాలా కీలకమైనది. శాస్త్రీయ నైపుణ్యం, పారిశ్రామిక నైపుణ్యం కలిస్తే మనం ఏమి సాధించగలమో 'త్రిష్ణా' ఉపగ్రహ అభివృద్ధి నిరూపిస్తోంది" అని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ తెలిపారు.

రక్షణ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీపై కూడా మెక్రాన్‌ కీలక కామంట్స్ చేశారు. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, జలాంతర్గాములు, ఐదవ తరం విమానాల ఇంజన్లు ఇలా అనేక రంగాలలో ఫ్రాన్స భారత్‌తో కలిసి పని చేస్తోందన్నారు. ఈ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీని తాము కూడా విశ్వసిస్తామన్నారు. ఈ అంశాన్ని తాము కూాాడా ప్రతిపాదించినట్లు మెక్రాన్‌ చెప్పుకొచ్చారు. అంతరిక్ష రంగం వంటి అనేక ఇతర విషయాలలో కూడా ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కొన్నేళ్లుగా అద్భుతంగా కొనసాగుతున్నాయన్నారు. అందుకే జూలైలో మేము ఫ్రాన్స్‌లో నిర్వహించబోయే అంతరిక్ష రంగ సదస్సుకు భారత్‌ను ఆహ్వానించామన్నారు. ప్రపంచ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి, ఏ ఒక్క దేశ ఆధిపత్యం లేని సరికొత్త ప్రపంచ మార్గాన్ని నిర్మించడానికి ఒక ఉమ్మడి కార్యాచరణపై పని చేస్తున్నామన్నారు.

"విమాన, రైల్వే రంగాలు భారత్, ఫ్రాన్స్‌లకు అత్యంత కీలకమైన రంగాలు అని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ అన్నారు. 'విమాన రంగం ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యాల్లో ఒక ప్రధానమైన భాగం. అదేవిధంగా, హై-స్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్ నిర్మాణంలో కూడా మేము ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఎదుగుతున్నాం. కేవలం సేవలు అందించడమే కాకుండా, అత్యుత్తమ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భారత్‌కు బదిలీ చేసేలా చేస్తాం. సాంకేతిక బదిలీని సాకారం చేసేందుకే భారత ప్రధానితోకలిసి ‘ఇన్నోవేషన్ ఇయర్’ను ప్రారంభించాం. మా పెట్టుబడిదారుల్లో స్టార్టప్‌లు కావచ్చు, పెద్ద కంపెనీలు కావచ్చు, పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రాలు కావచ్చు, లేదంటే ఇతర సంస్థలు కావచ్చు, అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం" --ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌, ఫ్రాన్ అధ్యక్షుడు

అంతకుముందు భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, ఫ్రాన్స్ రక్షణ మంత్రి క్యాథరీన్ వాట్రిన్ మధ్య బెంగళూరులో 6వ భారత్-ఫ్రాన్స్ వార్షిక చర్చలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కీలక ఒప్పందాలను చేసుకున్నారు. ఇరు దేశాలు రక్షణ సహకార ఒప్పందాన్ని మరో 10 ఏళ్ల పాటు పొడిగించాయి. రెండు దేశాల సైన్యాల్లో పరస్పరం అధికారులను నియమించాలని నిర్ణయించాయి. భారత్‌లో హామర్ క్షిపణుల తయారీ కోసం భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్‌తో ఫ్రాన్స్ సంస్థకు ఒప్పందం కుదిరింది.

