హోటల్లోని స్మిమ్మింగ్ పూల్లో ఈత కొడుతుండగా కరెంట్ షాక్- ఇద్దరు విదేశీయులు మృతి
Two Foreigners Died In Bengaluru :కర్ణాటకలో కరెంట్ షాక్ కొట్టి ఇద్దరు ఫారినర్స్ మృతి చెందారు. బెంగళూరులోని ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోని స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఈత కొడుతుండగా ఈ దారుణం జరిగింది.
Published : October 31, 2026 at 2:00 PM IST
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో విషాదం నెలకొంది. నగరంలోని ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోని స్విమ్మింగ్ పూల్లో విద్యుదాఘాతానికి (కరెంట్ షాక్) గురై ఇద్దరు విదేశీయులు మరణించారు. మృతుల్లో ఒకరు జర్మనీకి చెందిన వ్యక్తి కాగా, ఇంకొకరి స్వస్థలం స్లోవేకియా. ఈ ఇద్దరు ఫారినర్స్ వారు బస చేస్తున్న హోటల్లోని స్మిమ్మింగ్ పూల్లో ఈత కొడుతుండగా ఈ దుర్ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగింది. వీరిని కాపాడే ప్రయత్నంలో మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు.
మరో ఇద్దరికి గాయాలు
మృతుల్లో ఒకరైన జర్మనీకి చెందిన వ్యక్తిని అలెగ్జాండర్ మాక్సిమిలియన్ థీస్(57)గా గుర్తించారు. ఆయన లుఫ్తాన్సా ఎయిర్లైన్స్లో సిబ్బందిగా పనిచేస్తున్నారు. స్లోవేకియాకు చెందిన మరో మృతుడు జురాజ్ హోర్వాట్ (45) ప్రముఖ టెక్ సంస్థ ఐబీఎం(IBM)లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా ఉన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ ఇద్దరు బెంగళూరులోని ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోని మూడో అంతస్తులో ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్కు ఈత కొట్టడానికి వెళ్లినప్పుడు ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వీరిని కాపాడే క్రమంలో అమెరికాకు చెందిన మాథ్యూ డిసాంటిస్ (41), ఇండియన్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అటెండెంట్ రాహుల్ తివారీ (28) గాయపడ్డారు. వీరిద్దర్ని చికిత్స కోసం మణిపాల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది.
పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు
కాగా, బెంగళూరులోని ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోని స్విమ్మింగ్ పూల్లో కరెంట్ షాక్కు గురై ఇద్దరు విదేశీయులు మరణించిన ఘటన పోలీసులు దృష్టికి వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు. స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి విద్యుత్ ప్రవాహం ఎలా వచ్చిందనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. పూల్లోని విద్యుత్ పరికరాలు, వైరింగ్ వ్యవస్థను పరిశీలించారు. అయితే ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియలేదు. ఈ క్రమంలో ఘటనకు బాధ్యులెవరో తేల్చే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. అయితే ఈ దుర్ఘటనపై ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ యాజమాన్యం ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. శనివారం ఉదయం హోటల్ వెబ్సైట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ అక్టోబర్ 31-నవంబర్ 30 వరకు నిర్వహణ పనుల కోసం మూసి ఉంచినట్లు ఉంది.
స్థిరంగా క్షతగాత్రుల ఆరోగ్యం
ఈ ఘటనపై మణిపాల్ ఆస్పత్రి ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ మేబెల్ వాస్నాయక్ స్పందించారు. థీస్, హోర్వాట్ను ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారని అన్నారు. వైద్యులు వారిని బతికించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయిందని చెప్పారు. వారిద్దరూ మరణించారని వెల్లడించారు. థీస్, హోర్వాట్ మరణానికి కారణం కరెంట్ షాకేనని స్పష్టం చేశారు.
థీస్, హోర్వాట్ను కాపాడే క్రమంలో గాయపడ్డ అమెరికా జాతీయుడు మాథ్యూ శుక్రవారం తలనొప్పిగా ఉందన్నాడని మేబెల్ వాస్నాయక్ వివరించారు. కానీ శనివారం నాటికి అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వెల్లడించారు. ఈ రోజు సాయంత్రానికి కల్లా మాథ్యూని డిశ్చార్జ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. అలాగే పూల్ అటెండెంట్ రాహుల్ తివారీ ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా స్థిరంగా ఉందన్నారు. కొద్దిపాటి నొప్పులతో అతడు బాధపడుతున్నాడని తెలిపారు. ఏవైవా ఎముకలు విరిగాయేమోనని నిర్ధరించుకోవడానికి కొన్ని ఎక్స్రేలు తీస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత పూల్ అటెండెంట్ను కూడా ఈ రోజే డిశ్చార్జ్ చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
వైజాగ్లో ఫారినర్ మృతి
ఇటీవలే ఇటలీకి చెందిన ఓ ఫారినర్ వైజాగ్లో మరణించారు. 16 మంది ఫారినర్స్ వైజాగ్లో యారాడ బీచ్కు వచ్చారు. స్నానం చేస్తుండగా వారిలో ఒకరు నీటిలో మునిగి చనిపోయారు. ఆ ప్రదేశంలో లోతు ఎక్కువగా ఉందని, ఈతకు అనుకూలం కాదని మెరైన్ పోలీసులు, జీవీఎంసీ లైఫ్ గార్డులు ముందుగానే హెచ్చరించినప్పటికీ వారు పట్టించుకోకుండా సముద్రంలోకి దిగారు. ఇద్దరు ఇటాలియన్లు అలల ఉద్దృతికి కొట్టుకుపోగా పోర్టు మెరైన్ పోలీసులు, జీవీఎంసీ లైఫ్ గార్డులు వెంటనే అప్రమత్తమై మునిగిపోతున్న వారిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. వారిలో ఒకరు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. సీపీఆర్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో సమీపంలోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అతడు మృతి చెందినట్టు వైద్యులు తెలిపారు.
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