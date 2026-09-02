ఆగ్రాలో ఇద్దరికి ఎబోలా పాజిటివ్- హైఅలర్ట్ ప్రకటన!
ఆగ్రాలో ఇద్దరికి సోకిన ఎబోలా- వారికి, వారి కుటుంబాలను ఐసోలేషన్లో ఉంచిన వైద్యులు- హైఅలర్ట్ ప్రకటన
Published : September 2, 2026 at 6:32 PM IST
Ebola Cases In Agra : కాంగో నుంచి భారత్లోని ఆగ్రాకు వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఎబోలా వైరస్ సోకింది. దీనితో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆసుపత్రులను హై అలర్ట్ చేశారు. ఈ వైరస్ ఇతరులకు వ్యాపించకుండా నిరోధించేందుకు అధికారులు ఆ ఇద్దరిని, వారి కుటుంబాలను ఐసోలేషన్లో ఉంచారు. ఆగ్రా ఇన్ఛార్జ్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (సీఎంఓ) డాక్టర్ అమిత్ రావత్ మాట్లాడుతూ, "ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు దిల్లీ, ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు వెళ్లినప్పుడు, వారి నుంచి స్క్రీనింగ్ నమూనాలను సేకరించారు. పరీక్ష చేయగా ఎబోలా పాజిటివ్ అని తేలింది. దీనితో మేము నిపుణుల బృందాలను అప్రమత్తం చేశాం. రోగులు ఇద్దరినీ, వారి కుటుంబాలను హోమ్ ఐసోలేషన్కు తరలించాం. అయితే ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరిలో ఆ ఇన్ఫెక్షన్కు సంబంధించిన సాధారణ లక్షణాలు మాత్రమే కనిపించాయి. వారిపై ఎలాంటి తీవ్రమైన ప్రభావం లేదు. కనుక వారు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం వైద్య బృందాలు వాళ్లను, వారి కుటుంబ సభ్యులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన ఏ వ్యక్తి కూడా తమ దృష్టి నుంచి తప్పించుకోకుండా ఉండడానికి అదనపు నమూనాలను సేకరిస్తున్నాం" అని చెప్పారు.
ఎబోలా లక్షణాలు ఇవే!
వైద్యుల ప్రకారం, ఎబోలా సోకిన వారికి ప్రారంభ దశలో తీవ్రమైన జ్వరం, చలి, బలహీనత, అలసట, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు, గొంతు నొప్పి వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇన్ఫెక్షన్ ముదిరే కొద్దీ రోగుల్లో వాంతులు, విరేచనాలు, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వికారం, చర్మంపై దద్దుర్లు రావచ్చు. తీవ్రమైన కేసుల్లో కిడ్నీ, కాలేయం పనితీరు దెబ్బతినవచ్చు. దీనితోపాటు చిగుళ్లు, ముక్కు, కళ్లు, ఇంజెక్షన్ చేసిన ప్రదేశాల నుంచి అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా రక్తస్రావం జరగవచ్చు. లేదా వాంతులు, మలంతో రక్తం పడవచ్చు. గందరగోళం, చిరాకు, తీవ్రమైన అశాంతి వంటి నరాల సంబంధిత లక్షణాలు కూడా ఉండవచ్చు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ఎబోలా వ్యాప్తిని ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ప్రకటించినప్పటి నుంచి భారతదేశం సరిహద్దుల్లో కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది.