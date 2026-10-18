టిఫిన్ డబ్బులతో దుర్గా పూజ- రూ.500తో మండపం రెడీ- కల నిజం చేసుకున్న ఇద్దరు చిన్నారులు
పెద్ద పందిళ్లు, భారీ ఖర్చులు లేకుండానే ఇద్దరు చిన్నారులు కలను నిజం చేసుకున్నారు. టిఫిన్ కోసం ఇంట్లో ఇచ్చిన డబ్బులను పొదుపు చేసి, కేవలం రూ.500తో దుర్గమ్మ ప్రతిమను తయారు చేసి, పందిరిని అలంకరించారు.
Published : October 18, 2026 at 9:49 AM IST
Durga Puja With Tiffin Money : దుర్గాపూజ అంటే భారీ ఖర్చులు, అందమైన అలంకరణలు, పెద్ద పెద్ద పందిళ్లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ పూజ చేయడానికి లక్షల రూపాయలు అవసరం లేదని ఇద్దరు చిన్నారులు నిరూపించారు. తమకు ఇచ్చే టిఫిన్ డబ్బులను పొదుపు చేసి, కేవలం రూ.500తో దుర్గమ్మ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. అంతేకాదు, పూజ కోసం చిన్న మండపాన్ని కూడా తమ చేతులతోనే సిద్ధం చేసుకున్నారు. బంగాల్లోని మాల్దాకు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు చేసిన ఆ ప్రయత్నం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
మాల్దా నగరంలోని మాలంచపల్లికి చెందిన అరిట్రా మండల్, అరోప్ సింహా అనే ఇద్దరు చిన్నారులు ఆ వినూత్న ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అరిట్రా వయసు 10 ఏళ్లు. స్థానిక పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్నాడు. అరోప్ వయసు 11 ఏళ్లు. అతడు మాల్దా టౌన్ హైస్కూల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్నాడు. చదువుకుంటూనే ఇద్దరూ కలిసి దుర్గాపూజ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గతేడాది తమ ప్రాంతంలో జరిగిన దుర్గాపూజలను చూసిన ఆ ఇద్దరు స్నేహితులకు కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చింది.
రంగులు వేసి అందంగా!
తాము కూడా సొంతంగా దుర్గమ్మ విగ్రహాన్ని తయారు చేసి, పూజ నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందని అనుకున్నారు. అయితే అప్పట్లో సమయం లేకపోవడంతో ఆ కోరికను నెరవేర్చుకోలేకపోయారు. ఈసారి మాత్రం అలా జరగకూడదని ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. అనుకున్నదే ఆలస్యం, ఇద్దరూ తమ ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టారు. ఇంట్లో టిఫిన్ కోసం ఇచ్చే డబ్బులను ఖర్చు చేయకుండా కొద్దికొద్దిగా దాచుకున్నారు. అలా పోగైన మొత్తంతో దుర్గమ్మ విగ్రహం తయారీకి అవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేశారు. రంగులు, చీర, అలంకరణ సామగ్రిని తెచ్చుకున్నారు. వాటితో తయారు చేసి, రంగులు వేసి, అందంగా అలంకరించారు.
ప్రతిమ తయారీతోనే ఆగిపోలేదు. దాని ముందు పూజ చేసుకునేందుకు ఒక చిన్న మండపాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతిమ తయారు చేయడం నుంచి రంగులు వేయడం వరకు, అలంకరణ నుంచి పందిరి సిద్ధం చేయడం వరకు ప్రతి పనిలోనూ ఇద్దరూ తమ వంతు కృషి చేశారు. దాదాపు నెల రోజుల పాటు కష్టపడి తమ కలను నిజం చేసుకున్నారు. ఆ మొత్తం ఏర్పాటుకు అయిన ఖర్చు రూ.500 మాత్రమే. పెద్ద పూజా మండపాల మాదిరిగా భారీ అలంకరణలు లేకపోయినా, తమకు నచ్చిన విధంగా దుర్గమ్మ ప్రతిమను తయారు చేసుకోవడం ఇద్దరికీ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
కోరిక పుట్టిందప్పుడే!
తాము చేసిన ప్రయత్నం గురించి అరోప్ మాట్లాడుతూ, గతేడాది ఇతరులు దుర్గాపూజలు నిర్వహించడం చూసి తమకు కూడా పూజ చేయాలనే కోరిక కలిగిందని చెప్పాడు. ఈసారి గతేడాది కంటే పెద్ద విగ్రహం తయారు చేశామని వివరించాడు. టిఫిన్ డబ్బులు దాచుకుని రంగులు కొనుగోలు చేశామని, చీరతో పాటు ఇతర అలంకరణ వస్తువులను తెచ్చుకుని ప్రతిమను అందంగా ముస్తాబు చేశామని తెలిపాడు. మొత్తం రూ.500 ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడించాడు. అరిట్రా కూడా తమ అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. గతేడాది పూజ చేయాలనుకున్నా, సమయం లేకపోవడంతో సాధ్యం కాలేదని చెప్పాడు.
ఈసారి ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుని పనులు మొదలుపెట్టినట్లు వివరించాడు. టిఫిన్ డబ్బులు పొదుపు చేసి ప్రతిమను తయారు చేయడంతో పాటు పందిరిని కూడా నిర్మించామని తెలిపాడు. ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు నెల రోజులు పట్టిందని చెప్పాడు. అయితే ఇద్దరు చిన్నారులు తయారు చేసిన దుర్గమ్మ ను చూసేందుకు స్థానికులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వారి ప్రయత్నం నచ్చడంతో కొందరు ముందుకొచ్చి విరాళాలు కూడా ఇస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంతకంటే పెద్ద విగ్రహం తయారు చేసి పూజ నిర్వహించాలనేది తమ కోరిక అని అరిట్రా తెలిపాడు. పిల్లల చిన్న వయసులోనే కళలపై ఆసక్తి చూపిస్తూ, సొంతంగా ఒక పని చేయడానికి ముందుకు రావడం వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా సంతోషపెడుతోంది. అరిట్రా, అరోప్లలో ఉన్న సృజనాత్మకతను చూసి, భవిష్యత్తులో వారు మంచి కళాకారులుగా ఎదుగుతారని కుటుంబ సభ్యులు ఆశిస్తున్నారు.
200 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన దుర్గా పూజ- అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చేపల కూర- 108 నీలి కలువలతో పూజ
347 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన దుర్గా పూజ- నిమజ్జనానికి వెళ్లేటప్పుడు ఓ ముస్లిం ఫ్యామిలీ ఇంటి ముందు విగ్రహం ఆగాల్సిందే!-ఎందుకంటే?