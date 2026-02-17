ETV Bharat / bharat

మృత్యువులోనూ వీడని బంధం- ఉదయం అన్న, మధ్యాహ్నం తమ్ముడు గుండెపోటుతో మృతి

పంజాబ్​లో ఒకే రోజు మృతి చెందిన అన్నదమ్ములు- 7గంటల వ్యవధితో గుండెపోటులో మృతి

Two Brothers Died With In Hours
Two Brothers Died With In Hours (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 12:17 PM IST

Two Brothers Died With In Hours : ఒకే కడుపున పుట్టిన ఆ అన్నదమ్ముల బంధం మృత్యువులోనూ వీడలేదు. గంటల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు గుండెపోటుతో మరణించారు. మొదట అన్న గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. అన్న ఆకాల మరణాన్ని తట్టుకోలేకపోయిన తమ్ముడు గుండెపోటుతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనతో కుటుంబంతో పాటు గ్రామం మొత్తం కన్నీరు మున్నీరుగా మారిపోయింది. ఈ విషాద ఘటన పంజాబ్​లో జరిగింది.

ఫిరోజ్​పుర్​ జిల్లాలోని కుల్​గఢి గ్రామానికి చెందిన రాజ్​వంత్ సింగ్ సంధు (71) ఫిబ్రవరి 9న (సోమవారం) ఉదయం సుమారు 8 గంటల సమయంలో అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు చూసి ఆస్పత్రికి తరలించగా గుండెపోటుతో మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. రాజ్​వంత్​ సింగ్​కు​ గతంలో బైపాస్ సర్జరీ కూడా జరిగింది. ఇక రాజ్​వంత్​ సింగ్​కు మధ్యాహ్న సమయంలో గ్రామంలోని శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమై చివరి వీడ్కోలు పలికారు. అంత్యక్రియల తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి చేరుకున్నాక విషాదానికి మరో మలుపు తిరిగింది.

ఏడు గంటల వ్యవధిలోనే తమ్ముడు మృతి
అంత్యక్రియలు ముగిసిన తరువాత భగవంత్ సింగ్(69) తన అన్న గదిలోకి వెళ్లి, రాజ్​వంత్​ ప్రాణాలు విడిచిన అదే మంచంపై పడుకున్నాడు. అన్నను కోల్పోయిన బాధను తట్టుకోలేకపోయిన ఆయనకు మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో గుండెపోటు వచ్చి ఆరోగ్యం విషమించింది. ఎంత ప్రయత్నించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. అదే ఇంట్లో, అదే మంచంపై తమ్ముడు భగవంత్​ కూడా కన్నుమూశారు.

ఉదయం 8 గంటలకు అన్న, మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో తమ్ముడు మృతి చెందడంతో కేవలం ఏడు గంటల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇంటి ఆవరణ శోకసంద్రంగా మారిపోయింది. కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు గ్రామాన్ని కలచివేశాయి. కష్టం వస్తే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ భరోసా ఇచ్చుకునే వారని గ్రామస్థులంతా కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.

అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ గుండెపోటుతో మరణించారని మృతుడు భగవంత్ సంధు కుమారుడు పుష్పిందర్ సింగ్ తెలిపాడు. ఉదయం 8 గంటల సమయంలో మా పెద్ద నాన్న రాజ్‌వంత్ సింగ్ మరణించారు. మేమందరం అంత్యక్రియలు నిర్వహించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చాం. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో మా నాన్న భగవంత్ సింగ్ సంధు రాజ్​వంత్ సింగ్ తుది శ్వాస విడిచిన అదే మంచం మీద పడుకున్నారు. అక్కడే గుండేపోటుతో మరణించాడు. ఇద్దరూ గుండెపోటుతో మరణించారు. మరణంలో కూడా ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు. 2015లో మా పెద్దనాన్నకు గుండె శస్త్రచికిత్స జరిగింది' పుష్పిందర్ సింగ్ చెప్పాడు.

తండ్రి శవం వద్దే కుప్పకూలిన కుమారుడు
ఇక గతేడాది తండ్రి మరణాన్ని తట్టుకోలేక కుమారుడు కూడా అదే రోజు మృతి చెందాడు. తండ్రి శవం వద్దే చనిపోయాడు. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్​లో 2025 నవంబర్​లో జరిగింది. రిషికేశ్​ హనుమంత్​పురం గంగానగర్​లోని లైన్​ నంబరు నాలుగులో వేద్​ ప్రకాశ్​ కపుర్​ అనే 84 ఏళ్ల వృద్ధుడు నివాసం ఉంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ప్రకాశ్​కు సచిన్​ కపుర్​ అనే 45 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. అయితే తండ్రి అనారోగ్యంతో ఉండడంతో స్థానిక ఎయిమ్స్​ హాస్పిటల్​లో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కానీ దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. చివరకు ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వేద్​ప్రకాశ్​ తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. తండ్రిని అలా చూసిన సచిన్ ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురయ్యారు. దుఃఖం దిగబట్టుకోలేక తండ్రి శవం వద్ద ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి చనిపోయారు.

