2.5 అడుగుల వరుడు- 3 ఫీట్ల వధువు- పెళ్లితో ఒక్కటైన మరుగుజ్జులు
ఒక్కటైన మరుగుజ్జు జంట- వైభవంగా పెళ్లి!
Published : December 10, 2025 at 7:03 PM IST
Dwarves Wedding In West Bengal : రెండన్నర అడుగులు ఎత్తు ఉన్న యువకుడు, మూడు ఫీట్ల ఎత్తు ఉన్న యువతి వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రేమించి పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. బంధుమిత్రుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్దంగా వధూవరులు ఒక్కటయ్యారు. ఈ మరుగుజ్జుల పెళ్లి బంగాల్లో జరిగింది. స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే, దక్షిణ దినాజ్పుర్ జిల్లా బాలుర్గాట్ బ్లాక్లోని అంఠాలీలో నివసించే దీపాంకర్ చిన్నప్పటి నుంచే మరుగుజ్జు. అతడి ఎత్తు రెండన్నర అడుగులు మాత్రమే. ఇంటి పరిస్థితులు కూడా బలహీనమే. ఓ చిన్న ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, తాతతో కలిసి సంగీత వాద్యాలు వాయిస్తూ జీవితం సాగిస్తున్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండున్నర అడుగుల ఎత్తు ఉన్న అబ్బాయికి పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో? అని కుటుంబం తీవ్రంగా ఆందోళన చెందేది.
ఫేస్బుక్లో పరిచయం
ఇదే ఆందోళనను దుర్గాపుర్కు చెందిన చండి కర్మోదక్ కుటుంబం కూడా అనుభవిస్తోంది. తన మూడు అడుగుల ఎత్తు గల కుమార్తె నందిని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందన్న చింత అతడికి నిద్రపట్టనట్టు చేసింది. కానీ విధి నిర్ణయం వేరేలా ఉంది. దీపాంకర్ ఫేస్బుక్ ద్వారా నందనిని కనుగొన్నాడు. ఇద్దరూ కొన్ని నెలల క్రితం ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ వీడియో కాల్లో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. మొదటి చూపులోనే ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు.
ఫస్ట్ మీట్- వెంటనే నిర్ణయం
నందిని తన మామయ్య ఇంటికి బాలుర్గాట్లోని బౌల్ ప్రాంతానికి ఓ పెళ్లి సందర్బంగా వచ్చినప్పుడు, దీపాంకర్ నేరుగా వెళ్లి ఆమెను కలిశాడు. చూసిన వెంటనే దీపాంకర్కు నచ్చింది. ఆమె కూడా అతడిని చూసి సరే అనింది. తరువాత ఇరు కుటుంబాల అనుమతితో శాస్త్రోక్తంగా వివాహం జరిగింది. గ్రామస్థులు, కుటుంబసభ్యుల ఆధ్వర్యంలో అందమైన వేడుకగా సాగింది. గ్రామంలో ఇప్పుడు వారిద్దరూ సెలబ్రిటీల్లా మారిపోయారు. జంటను చూసి మురిసిపోతున్నారు.
"ఫేస్బుక్లో పరిచయం, వీడియో కాల్లో మాట్లాడటం, తర్వాత చూసినప్పుడు కూడా నచ్చింది. ఇప్పుడు మా వివాహ జీవితం చాలా హ్యాపీగా సాగుతోంది" అని దీపాంకర్ చెప్పాడు. "పుట్టినప్పటి నుంచి మరుగుజ్జుగానే ఉన్నాడు. కప్పలా కనబడేవాడు. చేతులు, కాళ్లు చాలా చిన్నగా ఉండేవి. మా కొడుకు పెళ్లి అవుతుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు అతడు తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకున్నాడు. మేం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం" అని దీపాంకర్ తల్లి కల్పన రాయ్ తెలిపారు.
అయితే పేదరికంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న దీపాంకర్ కుటుంబానికి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రభుత్వ సహాయం అందలేదు. సంగీత వాద్యాలు వాయించడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు పెళ్లి తర్వాత ఖర్చులు మరింత పెరిగాయి. ఇద్దరూ కలిసి ఎంతో ప్రేమగా జీవిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కొంచెం సాయం చేస్తే కొత్త జీవితాన్ని మరింత సాఫీగా జీవిస్తారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
కొన్ని నెలల క్రితం, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో మరో మరుగుజ్జు జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటైంది. అలీగఢ్ జిల్లాలోని జీవన్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన 26 ఏళ్ల ఇమ్రాన్ ఏడుగురు తోబుట్టువుల్లో చిన్నవాడు. ఇమ్రాన్ పొడవు కేవలం 3 అడుగుల 4 అంగుళాలే. దీంతో ఇమ్రాన్కు తగ్గ వధువు దొరకడం కష్టంగా మారింది. ఇమ్రాన్ హాటల్లో పనిచేస్తూ తన తల్లి బిర్జిస్తో కలిసి ఉంటున్నాడు. ఇమ్రాన్కు తగ్గ వధువు కోసం కుటుంబసభ్యులు వెతికే పనిలో ఉండగా.. తల్లి బిర్జిస్కు పట్వారీ నాగ్లాలోని భగవాన్గడి ప్రాంతానికి చెందిన 3 అడుగుల పొడవుండే ఖుష్బూ గురించి తెలిసింది. వెంటనే ఇమ్రాన్ తల్లి ఖుష్బూ కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడింది. వారు కూడా పెళ్లికి అంగీకరించారు. పెళ్లి కోసం ఇమ్రాన్ను అతని కుటుంబసభ్యులు తలపాగాతో పాటుగా నోట్ల దండ వేసి వరుడిగా ముస్తాబు చేశారు. ఇరువురి కుటుంబసభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.