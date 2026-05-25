నిందితులను న్యాయవ్యవస్థే రక్షిస్తోందన్న ప్రచారం మాకు బాధ కలిగించింది : సుప్రీంకోర్టు
కేసు పరిణామాలను నివేదించేటప్పుడు మీడియా అత్యంత సంయమనం పాటించాలని సూచన
Published : May 25, 2026 at 1:17 PM IST
Twisha Sharma Case Supreme Court : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నటి ట్విషా శర్మ మృతి కేసు దర్యాప్తు జరుగుతున్న తీరుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిందితులను న్యాయవ్యవస్థే రక్షిస్తోందన్న ప్రచారం తమకు బాధ కలిగించిందని తెలిపింది. అలాగే ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించడం సరైన చర్యేనని అభిప్రాయపడింది. ఈ కేసు పరిణామాలను రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు మీడియా అత్యంత సంయమనం పాటించాలని సూచించింది. కేసు దర్యాప్తు నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా సాగేలా చూస్తామని తెలిపింది. ఈ కేసును సుమోటోగా సుప్రీంకోర్టు విచారించింది. మీడియా జోక్యం వల్లే ఈ కేసు దర్యాప్తులో గణనీయమైన పురోగతి సాధించగలిగామన్న సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలను ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. బాధితురాలు లేదా నిందితుల కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చే ప్రకటనలను ప్రసారం చేయవద్దని మీడియా సంస్థలను ఆదేశించింది. వారి వద్దకు వెళ్లి వివరాలను రికార్డ్ చేయవద్దని, ఈ కేసులో ఎలాంటి ముందస్తు కథనాలకు తావివ్వకూడదని పేర్కొంది. బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యుల వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని దర్యాప్తు సంస్థల ముందు మాత్రమే రికార్డ్ చేయించాలని, తద్వారా కొనసాగుతున్న విచారణపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా ఉంటుందని పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో కోర్టులో కీలక సాక్షులుగా మారే అవకాశం ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి సాక్ష్యాలు రికార్డ్ చేయవద్దని సూచించింది. ప్రజలు కూడా ఈ కేసుపై ఎలాంటి అంచనాలకు రావద్దని, దర్యాప్తు సంస్థలపై నమ్మకం ఉంచాలని కోరింది.
"ఒక దురదృష్టకర ఘటన జరిగింది. బాధ్యులను గుర్తించే విషయంలో నిష్పక్షపాత విచారణ జరగాలి. ఈ కేసు రిపోర్టింగ్ విషయంలో మీడియా సంయమనం పాటించాలి. అలాగే నిందితులు, సాక్షులు మీడియా ఎదుట బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకూడదు. మృతురాలి అత్త మాజీ న్యాయమూర్తి. ఆ కారణంతో విచారణ పట్టాలు తప్పుతోందని వ్యాఖ్యానించడం దురదృష్టకరం. ఆ కథనాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అందుకే ఈ కేసును సీబీఐ చేపట్టాలి"
--సుప్రీం కోర్టు
మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు. ఈ కేసు ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఒక సందేశమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి దురదృష్టకర ఘటనను ఎదుర్కోవడం కంటే ఆ కుమార్తెకు విడాకులు ఇప్పించడమే మంచిదని అన్నారు.
సీబీఐ చేతికి కేసు
మరోవైపు, ఈ కేసు విచారణ కోసం సీబీఐ బృందం భోపాల్కు చేరుకుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు సేకరించిన ఆధారాలు, కీలక పత్రాలను సీబీఐ బృందం తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.