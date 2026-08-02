ట్విన్ బ్రదర్స్ను పెళ్లాడిన ట్విన్ సిస్టర్స్- పెళ్లి చేసింది కూడా కవల సోదరులే- ఎక్కడో తెలుసా?
కేరళ రాష్ట్రంలో క్రేజీ కల్యాణం - కవల సోదరులను పెళ్లాడిన ట్విన్ సిస్టర్స్ - పెళ్లి నిర్వహించినవారు కూడా ట్విన్సే!
Published : August 2, 2026 at 2:59 PM IST
Twin Brothers And Sisters Wedding : ఇప్పటి వరకూ ఎక్కడా చూడని విధంగా ఓ వివాహ వేడుక చాలా డిఫరెంట్గా జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ వివాహ వేడుకలో కవల సోదరుల వివాహం జరిగింది. అయితే ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముందని అనుకుంటున్నారా? కచ్చితంగా ఉంది. అదేంటంటే ఈ ట్విన్ బ్రదర్స్ మరో ట్విన్ సిస్టర్స్ను వివాహం చేసుకోవడమే. ఇక ఇందులో మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ పెళ్లి జరిపించిన వారు కూడా ట్విన్సే! కేరళ రాష్ట్రంలో చంగనస్సేరిలో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కేరళలో క్రేజీ కల్యాణం
కేరళలో మెట్రోపాలిటన్ చర్చిలో క్రిస్టియన్ సంప్రదాయంలో ఈ వివాహం జరిగింది. చంగనస్సేరిలోని కంజుమోన్ థామస్, జోమోల్ దంపతుల కవల కుమారులు అఖిల్, నిఖిల్ పతనం దిట్ట జిల్లా వాసులైన తోమిచన్, మేరీకుట్టి దంపతుల కవల కుమార్తెలైన మేగి, మరియాలను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహ వేడుకలో భాగంగా అఖిల్ మేగి, నిఖిల్ మరియా చేయి పట్టుకుని దైవ సాక్షిగా ఇద్దరికీ సమ్మతమే అని వాగ్దానం తీసుకున్న తర్వాత వివాహ బంధంతో కవల దంపతులు ఒక్కటయ్యారు.
ఇక పెళ్లికూతుళ్లైన మేగి, మరియాలు తమ చిన్నతనం నుంచే కవల సోదరులనే వివాహం చేసుకోవాలని భావించారట! ఈ నేపథ్యంలో వారికి కవల సోదరులతోనే వివాహం జరగడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేవు. ట్విన్ సిస్టర్స్ కోరికను కంజిరపల్లి డయోసిస్కు చెందిన ఫాదర్ ఆంటో పెఝుమ్కడ్టిల్, ఫాదర్ అజో పెఝుమ్కడ్టిల్కు వివరించగా వివాహాన్ని జరిపించడానికి అంగీకరించినట్లు వారు తెలిపారు.
ఇక ఈ కార్యక్రమంలో కవల సోదరులైన చర్చి ఫాదర్స్ జొరాన్ జేమ్స్, జొహాన్ జేమ్స్ సైతం ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. అనంతరం ఈ వివాహ వేడుకపై ఇరువర్గాలకు చెందిన కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వధూవరులు మాట్లాడుతూ చిన్నతనం నుంచి ఈ తరహా వివాహం చేసుకోవాలనేది తమ కల అని, అది ఇప్పుడు నెరవేరిందన్నారు.
జీవితంలో గుర్తుండిపోయే అపురూప ఘట్టం
మరోవైపు కవల సోదరులైన పెళ్లికుమారులు అఖిల్, నిఖిల్ మర్చంట్ నేవీలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇక ట్విన్ సిస్టర్స్ మ్యాగీ, మరియాలు ఐటీ కంపెనీలో ఉద్యోగాలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అందరి సహకారంతో మా కలను చివరకు సాకారం చేసుకున్నామని ఈ నూతన దంపతులు తెలియజేశారు. అదే విధంగా ఈ కవల వధూవరుల వివాహం జరిపించిన మత గురువులు కూడా కవలలే కావడంతో ఈ వెడ్డింగ్ దంపతుల జీవితాల్లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే విధంగా ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇక దీనిపై మతగురువులు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అరుదైన వివాహం జరిపించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని వారు తెలిపారు. ఈ భిన్నమైన వెడ్డింగ్ కుటుంబ విలువలు, బంధాల గురించి బలమైన సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉందని వివాహానికి హాజరైన అతిథులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా నెటిజన్లు ఈ ట్విన్స్ కపుల్కు పెద్ద ఎత్తున విషెస్ను తెలియజేస్తున్నారు.
తమ బంధాలు ఎప్పటికీ గుర్తిండిపోయేలా
కవలల వివాహాలనేవి చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే కవలలు అయినంతం మాత్రాన కవలలనే తాము వివాహం చేసుకోవాలని అందరూ అనుకోరు. కానీ కొద్ది మంది సోదరులు, సోదరీమణులు మాత్రం తమలాగే తమకు కాబోయే జీవిత భాగస్వాములు కూడా ట్విన్స్ అయితే వారు ఎప్పటికీ కలిసే ఉండొచ్చనే భావనతో ఈ తరహా వివాహాలను చేసుకుంటుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ వివాహాలు భారతదేశంలో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో కాగా, ఇప్పుడు కేరళలో కూడా కావడం గమనార్హం. పుట్టిన దగ్గర నుంచి కలిసి పెరిగిన తర్వాత వివాహ విషయం రాగానే ఎవరి దారి వారు చూసుకోకుండా ఒకే చోట కలిసి మెలసి ఉండొచ్చనే కారణంతోనూ ఈ ట్విన్స్ మ్యారేజ్లు చేసుకుంటున్నారు.
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