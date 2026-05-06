పంజాబ్‌లో హైఅలర్ట్‌- రెండు గంటల్లో 2చోట్ల పేలుళ్లు- రంగంలోకి NIA

పేలుడులో ఏదైనా కుట్రకోణం ఉందా అనే దానిపైనా దర్యాప్తు- ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించిన జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు

Twin Blasts in Punjab
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 12:36 PM IST

Twin Blasts in Punjab : పంజాబ్‌ వరుస పేలుళ్లతో దద్దరిల్లింది. రెండు గంటల్లోనే 2 చోట్ల పేలుళ్లు చోటుచేసుకోవడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ రెండు ఘటనలూ ఆర్మీ యూనిట్‌లకు సమీపంలోనే జరగడం మరింత ఆందోళనలకు గురు చేస్తోంది. జలంధర్‌, అమృత్‌సర్‌ నగరాల్లో ఈ పేలుళ్లు జరిగాయి. దీంతో పంజాబ్​ వ్యాప్తంగా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన అధికారులు, ఈ పేలుడులో ఏదైనా కుట్రకోణం ఉందా అనే దానిపైనా దర్యాప్తు చేపట్టారు. అటు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు సైతం ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించనున్నారు.

పంజాబ్‌లోని జలంధర్‌లో బీఎస్‌ఎఫ్‌ ప్రధాన కార్యాలయం గేటు వద్ద స్కూటర్ పేలుడు కలకలం రేపింది. కంటోన్మెంట్ పరిధిలో మంగళవారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. భద్రత పరంగా అత్యంత సున్నితమైన ప్రదేశంలో భారీ పేలుడు జరగడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సాంకేతిక కారణాలా లేక కుట్ర ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలో పేలుడు ఘటన నమోదైంది. రాత్రి BSF హెడ్‌క్వార్టర్స్ ముందు ఉన్న యాక్టివ్ స్కూటర్‌ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. వెంటనే మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో అక్కడున్న యువకుడు పారిపోతున్నట్లు కనిపించింది. పెద్ద శబ్దంతో పేలుడు జరగడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే పోలీసులు డ్వాగ్‌ స్క్వాడ్‌ను రంగంలోకి దింపారు. మిలటరీ కంటోన్మెంట్‌ మొత్తాన్ని దిగ్బంధించి సోదాలు చేస్తున్నారు. నిఘా, పెట్రోలింగ్ ముమ్మరం చేశారు. ఫుటేజీలో కనిపిస్తున్న యువకుడిని గుర్తించి, అతని కదలికలను పరిశీలించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. జలంధర్‌ నగరం అంతటా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు.

కంటోన్మెంట్‌ పరిధిలో పేలుడు
మరోవైపు ఈ ఘటన జరిగిన రెండు గంటల తర్వాత అమృత్‌సర్‌లో మరో పేలుడు జరిగింది. అటారీ రోడ్డులోని ఆర్మీ ఖాసా కంటోన్మెంట్‌ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ప్రదేశంలో రేకును పోలిన శకలాలు దొరికాయని, దీంతో ఎవరో పేలుడు పరికరాన్ని విసరడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మాస్కులు ధరించి, దాడి చేసి, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తెలింది. అయితే, ఈ రెండు ఘటనలకు ఏదైనా సంబంధం ఉందా అనేదానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. పేలుళ్ల ఘటనపై స్పందించిన ప్రతిపక్షాలు, ప్రభుత్వం విఫలమైందని, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని ఆరోపించాయి.

"రాత్రి సుమారు 10.50 గంటలకు ఖస్సా కంటోన్మెంట్ సమీపంలో పేలుడు శబ్దం గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. కంటోన్మెంట్‌లో నివసిస్తున్న సైన్యంలోని సీనియర్ అధికారులతో కలిసి పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. BDS బృందాన్ని కూడా పిలిపించగా, వారు అక్కడ తనిఖీ నిర్వహించారు. FSL బృందం సాక్ష్యాలను సేకరించింది. వాటిని నమూనా సేకరణ, పరీక్షల కోసం పంపారు. ఎన్ని పేలుళ్లు జరిగాయి, ఎలా జరిగాయి అనే దానిపై తనిఖీ చేస్తున్నాం."

--ఆదిత్య వారియర్, అమృత్‌సర్ ఎస్పీ


జలసంధర్ పేలుడు మా పనే: కేఎల్‌ఏ
ఇదిలా ఉండగా, జలంధర్‌లో చోటుచేసుకున్న ఈఐడీ పేలుడు తమ పనేనని ఖలిస్థానీ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ (KLA) ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరిలో గురుదాస్‌పుర్ జిల్లాలో పంజాబ్‌ పోలీసుల చేతిలో హతమైన ఉగ్రవాది రంజీత్‌ సింగ్‌ మృతికి ప్రతీకారంగానే ఈ పేలుడు జరిపినట్లు ఓ ప్రకటనలో కేఎల్‌ఏ వెల్లడించింది. ఈ పేలుడులో ఇద్దరు బీఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్లు మరణించగా, మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారని పేర్కొంది. అయితే, ఈ మరణ వార్తలను పోలీసు అధికారులు ఖండించారు.

