SIR ప్రక్రియ, ఈసీ పాత్రపై విపక్షాల అభ్యంతరం- సీజేఐకు 23 పార్టీలు సంయుక్త లేఖ
సర్ ప్రక్రియపై ఇండియా కూటమి అభ్యంతరం- సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి 23 రాజకీయ పార్టీలు, ఒక స్వతంత్ర ఎంపీ సంయుక్త లేఖ- ఆప్, డీఎంకే కూడా లేఖకు మద్దతు- ఎన్నికల వ్యవస్థపై పలు ప్రశ్నలు
Published : June 30, 2026 at 11:24 AM IST
India Bloc Letter To CJI : దేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ, సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) అంశాలపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మరోసారి రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. సర్ ప్రక్రియపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు ఇండియా కూటమి లేఖ రాసింది. ఈ లేఖకు మొత్తం ఒక స్వతంత్ర ఎంపీతో పాటు 23 రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలపడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదిగా వెల్లడించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు సంఘీభావం, ఐక్యత, ప్రతిఘటన (SURE) అనే నినాదంతో దృఢంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
21 political parties plus one Independent attended the INDIA janbandhan meeting on June 8, 2026 where a decision was taken to address a joint letter to the Hon’ble Chief Justice of India on the SIR process of the Election Commission of India and other election-related issues.…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 30, 2026