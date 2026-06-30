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SIR​ ప్రక్రియ, ఈసీ పాత్రపై విపక్షాల అభ్యంతరం- సీజేఐకు 23 పార్టీలు సంయుక్త లేఖ

సర్​ ప్రక్రియపై ఇండియా కూటమి అభ్యంతరం- సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి 23 రాజకీయ పార్టీలు, ఒక స్వతంత్ర ఎంపీ సంయుక్త లేఖ- ఆప్‌, డీఎంకే కూడా లేఖకు మద్దతు- ఎన్నికల వ్యవస్థపై పలు ప్రశ్నలు

India Bloc Letter To CJI
An INDIA bloc meeting in New Delhi (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 11:24 AM IST

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India Bloc Letter To CJI : దేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ, సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్​) అంశాలపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మరోసారి రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. సర్​ ప్రక్రియపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్​కు ఇండియా కూటమి లేఖ రాసింది. ఈ లేఖకు మొత్తం ఒక స్వతంత్ర ఎంపీతో పాటు 23 రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలపడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ ఎక్స్​ వేదిగా వెల్లడించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు సంఘీభావం, ఐక్యత, ప్రతిఘటన (SURE) అనే నినాదంతో దృఢంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

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INDIA BLOC LETTER TO CJI
INDIA BLOC LETTER TO CJI

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