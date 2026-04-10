పెరంబూర్ & తిరుచ్చి ఈస్ట్: TVK విజయ్ విజయావకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
విజయ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ- పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్లలో టీవీకే బలాబలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 10, 2026 at 7:48 PM IST
TVK Vijay Winning Chances : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్ పోటీ చేస్తున్న నియోజకవర్గాలపైనే ఉంది. తొలిసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటం ఒక కారణమైతే, ఆయన పోటీ చేస్తున్న రెండు స్థానాల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీలకు గట్టి పట్టు ఉండటం మరో కారణం. తన నటనతో తమిళులను ఆకట్టుకున్న విజయ్ ఓటర్లను కూడా తన వైపు తిప్పుకుంటారా? లేదా? అనేది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్లో టీవీకే అధినేతకు ఉన్న సానుకూల, ప్రతికూల అంశాలంటే ఈ కథనంలో చూద్దాం.
తమిళనాట రజినీకాంత్ తర్వాత అంతటి స్టార్డమ్ ఉన్న నటుడు విజయ్. ఫలితంగా ఆయన స్థాపించిన పార్టీ టీవీకేపై సహజంగానే భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. సినిమాల్లో దళపతిగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకున్న ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా నాయకుడిగా ఎన్నికవుతారా? లేదా? అని తమిళులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
డీఎంకే కోటలో విజయ్ విజయం సాధిస్తారా?
విజయ్ పోటీ చేస్తున్న పెరంబూర్ చెన్నై మహానగర పరిధిలో ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువ సార్లు డీఎంకే అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్డీ శేఖర్ డీఎంకే తరఫున మరోసారి పోటీ చేస్తున్నారు. సంస్థాగత బలం, అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు డీఎంకేకు కలిసొచ్చే అంశాలుగా ఉన్నాయి. పైగా ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొలత్తూరు నియోజకవర్గానికి పెరంబూర్ సమీపంలో ఉంది. దీంతో ఆయన ప్రభావం ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంది.
అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి తరఫున పీఎంకే అభ్యర్థి తిలకాంబ బరిలో ఉన్నారు. ఓట్ల బదిలీ జరిగితే పీఎంకే అభ్యర్థి గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సాంప్రదాయ డీఎంకే ఓటు బ్యాంకును బద్దలుకొట్టడం విజయ్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్. ఐతే యువత, మహిళల్లో విజయ్కు క్రేజ్ ఉండటం కలిసొచ్చే అంశం. ద్రవిడ పార్టీలను కాదని తటస్థ ఓటర్లు, కొత్తగా ఓటు హక్కు పొందిన యువత టీవీకే అధినేత వైపు మెుగ్గుచూపితే పెరంబూర్లో సంచలనం నమోదవ్వడం ఖాయమన్న విశ్లేషణలు ఉన్నాయి.
పెరంబూర్లో మైనారిటీ ఓట్లు కీలకంగా మారనున్నాయి. తమిళనాడు వ్యాప్తంగా టీవీకే తరఫున 32 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులకు విజయ్ టికెట్లు ఇచ్చారు. దీంతో ఈ అంశం విజయ్కు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పాలనతో విసిగిపోయి ప్రత్యామ్నాయం కోరుకునే ఓటర్లు, యువతకు విజయ్ ఒక ఆశాకిరణంగా కనిపిస్తున్నారు.
ఐతే ఓటర్లను పోలింగ్ బూత్లకు రప్పించే విషయంలో మిగతా పార్టీలతో పోలిస్తే టీవీకే పార్టీ వెనకబడి ఉంది. డీఎంకేతో పాటు, అన్నాడీఎంకే కూటమి, ఎన్టీకే తదితర పార్టీలు బరిలో ఉండటం వల్ల ఓట్లు చీలే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అభిమానాన్ని ఓట్లుగా మలచుకోవండంలోనే విజయ్ గెలుపు ఆధారపడి ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. డీఎంకే కోటను బద్దలుకొట్టి విజయ్ పెరంబూర్లో గెలుస్తే అది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనమే అవుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తిరుచ్చి ఈస్ట్లో పరిస్థితి ఏమిటి?
టీవీకే అధినేత పోటీ చేస్తున్న మరో నియోజకవర్గం తిరుచ్చి ఈస్ట్. ఇది సెంట్రల్ తమిళనాడులో ఉంది. ఈ నియోజకవర్గం పట్టణ, సెమీ-అర్బన్ ఓటర్ల కలయికగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డీఎంకే నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఇనిగో ఎస్. ఇరుదయరాజ్ పోటీలో ఉన్నారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన 53 వేల పైచిలుకు మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఆయనకు నియోజకవర్గంలో గట్టి పట్టుంది. అన్నాడీఎంకే కూడా 2011, 2016 ఎన్నికల్లో గెలుపొందింది. ఆ పార్టీ నుంచి ఈసారి కె. రాజశేఖరన్ పోటీచేస్తున్నారు. ఫలితంగా ఈ స్థానంలో త్రిముఖ పోరు నెలకొంది. తిరుచ్చి ఈస్ట్లో సుమారు 2 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 36 శాతం మంది మైనారిటీలు. మైనారిటీల్లో కూడా హిందూ వెల్లలార్, క్రైస్తవ వెల్లలార్ కమ్యూనిటీ ఓట్లు విజయావకాశాలను నిర్దేశించనున్నాయి. డీఎంకే తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థి క్రైస్తవ వెల్లలార్ కాగా, అన్నాడీఎంకే తరఫున బరిలో ఉన్న అభ్యర్థి హిందూ వెల్లలార్. బూత్ లెవల్ క్యాడర్ లేకపోవడం విజయ్కు ఉన్న మరో ప్రతికూల అంశం.
మరోవైపు బలమైన నాయకత్వం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి విజయ్ ఒక ఆశాకిరణంలా కనిపిస్తున్నారు. కొత్త ఓటర్లు, యువత మద్దతు విజయ్ గెలుపునకు కీలకం కానుంది. అధికారంలోకి వస్తే వివిధ పథకాల కింద మహిళలకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. అవి కూడా విజయ్కు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. నామినేషన్ సమయంలో తనపై ఉన్న రెండు క్రిమినల్ కేసుల వివరాలను అఫిడవిట్లో పొందపర్చుకపోవడం ప్రతిపక్షాలకు విమర్శనాస్త్రంగా మారింది. అటు గతంలో జయలలిత, ఎంజీఆర్, కరుణానిధి వంటి ఉద్దండులు సైతం రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అదే బాటలో విజయ్ నడుస్తున్నారు. సినిమాల్లో ఎదురులేని విజయాలను అందుకున్న దళపతి పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్లో గెలిచి జయకేతనం ఎగరేస్తారా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
భారత మహిళలకు ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలి: కాంగ్రెస్
మహిళలకు, నిరుద్యోగులకు రూ.3000 ఆర్థిక సాయం- చొరబాట్లపై ఉక్కుపాదం- బంగాల్ బీజేపీ మేనిఫెస్టో ఇదే!