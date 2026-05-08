తమిళనాట తొలగిన అనిశ్చితి- విజయ్కు కమ్యూనిస్టులు, వీసీకే మద్దతు!
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్ సిద్ధం- మ్యాజిక్ నంబర్ సాధించిన టీవీకే- గవర్నర్ను కలిసేందుకు సంసిద్ధం!
Published : May 8, 2026 at 4:30 PM IST
TVK Vijay Gets Magic Number : తమిళనాడు రాజకీయాలు మరింత రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించగా, తాజాగా వీసీకే, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) పార్టీలు కూడా సపోర్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దీంతో తమిళనాడులో నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితికి తెరపడనుంది.
మ్యాజిక్ ఫిగర్ సాధించిన విజయ్
గత కొన్ని రోజులుగా తమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. విజయ్ తన తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే (108) సీట్లు సంపాదించుకున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 సీట్లు అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ (5సీట్లు), డీఎంకే నుంచి విడిపోయి విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చింది. కానీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ సాధించడానికి ఇది సరిపోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ససేమిరా అన్నారు. దీనితో రాజకీయ అనిశ్చితి ఏర్పడింది. మరోవైపు డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయనే ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. దీనితో పరిస్థితి మరింత రసవత్తరంగా మారింది. అయితే తాజాగా సీపీఐ (2 సీట్లు), సీపీఐ(ఎం) (2 సీట్లు) విజయ్కు మద్దతు ఇవ్వడానికి సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశాయి. వీసీకే (2 సీట్లు) కూడా మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే జరిగితే విజయ్కు మ్యాజిక్ ఫిగర్ (118 సీట్లు) సాధించినట్లు అవుతుంది.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TVK leader Kamaraj says, " at present, tvk is going to gain the full majority. vijay is going to meet the governor at 4.30 pm to stake claim to form govt. we are very happy to see that cpi, cpi(m) and vck have accepted the people's mandate to form the… https://t.co/vgANAXXYN8 pic.twitter.com/ElLjUeozGC— ANI (@ANI) May 8, 2026
CPI and CPI(M) extend unconditional support to TVK for the formation of government in Tamil Nadu. pic.twitter.com/3CVFXTAzcB— ANI (@ANI) May 8, 2026
మద్దతు ఇచ్చినవారికి మంత్రి పదవులు
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సహకరించిన పార్టీలకు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని టీవీకే అధినేత విజయ్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్కు 2 మంత్రి పదవులు, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), వీసీకేకు ఒక్కే మంత్రి పదవి ఇవ్వనున్నట్లు సామాచారం.
గవర్నర్ను మరోసారి కలవనున్న విజయ్
మ్యాజిక్ ఫిగర్ (118) సాధించిన నేపథ్యంలో విజయ్ మరోసారి తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ను కలివనున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 4.30 గంటలకు గవర్నర్తో భేటీ అయ్యేందుకు విజయ్ సమయం కోరారని, కీలక పార్టీల మద్దతు తనకు ఉన్నందున ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించాలని కోరనున్నారని టీవీకే పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అడ్డంకులు తొలగిపోయిన నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి.
రాజకీయ చదరంగం
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో 234 సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన సంఖ్య 118. అయితే తాజా ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాల్లో గెలిచింది. అయితే విజయ్ రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేసి గెలవడం వల్ల ఒక దానికి రాజీనామా చేయక తప్పనిపరిస్థితి. అందుకే ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ బలం 107 సీట్లుగా ఉంది. ఇక డీఎంకేకు 59 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకేకు 47 సీట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్-5. పీఎంకే- 4, సీపీఐ-2, సీపీఐ(ఎం)- 2, వీసీకే- 2, ఐయూఎంఎల్-2, బీజేపీ-1, డీఎండీకే-1, ఏఎంఎంకే-1 స్థానాల్లో గెలిచాయి.
ఆ ద్రవిడ పార్టీలు కలిస్తే!
ఈ నేపథ్యంలో డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేలు కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయనే వార్తలు వచ్చాయి. అప్పుడు సంఖ్యాబలం ఎలా ఉంటుందంటే?
సెక్యూలర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ (ఎస్పీఏ)లో డీఎంకే (59), ఐయూఎంఎల్ (2), డీఎండీకే (1) అంటే మొత్తం 62 సీట్లు ఉన్నాయి. ఇక ఎన్డీఏ కూటమిలో ఏఐఏడీఎంకే (47), పీఎంకే-4, బీజేపీ-1, ఏఎంఎంకే-1 వెరశి 53 సీట్లు ఉన్నాయి. కనుక వాటి బలం 115 అవుతుంది. మ్యాజిక్ నంబర్కు 3 సీట్లు తక్కువ అవుతాయి.
గవర్నర్ తీరుతో రాజకీయ దుమారం
అంతకు ముందు విజయ్కు సంఖ్యాబలం లేదనే సాకుతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నిరాకరించారు. దీనితో తమిళనాట రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. మోదీ సర్కార్ తమిళనాట గవర్నర్ పాలన విధించడానికి తెరవెనుక కుట్రలు చేస్తోందని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆరోపణలు గుప్పించాయి. ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే స్వయంకే వీసీకే అధినేత తొల్ తిరుమావళవన్తో మాట్లాడారు. ఆ తరువాత సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం)లు అత్యంత నాటకీయంగా విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించాయి. దీనితో ఒక్కసారిగా సీన్ మొత్తం మారిపోయింది.
స్వయంగా సంప్రదించని విజయ్
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ అడ్డుగా ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ మాత్రం ఇతర పార్టీ నేతలతో స్వయంగా మాట్లాడకపోవడం గమనార్హం. ఆయన తన ప్రతినిధుల ద్వారా మాత్రమే ఇతర పార్టీలతో డీల్ చేశారు. దీనిపై ఇంతకు ముందు వీసీకే నేత చింతనై సెల్వన్ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల అనంతర పరిస్థితులను విజయ్ హ్యాండిల్ చేసిన తీరును ఆయన బహిరంగంగానే విమర్శించారు. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ వ్యక్తిగతం ఎందుకు మిత్ర పక్షాలను సంప్రదించలేదని ప్రశ్నించారు. మద్దతు కోరుతూ వాట్సాప్ లేఖ పంపి, స్పందించండి అని కోరడం ఏంటని అన్నారు. విజయ్ చుట్టూ ఉన్న కొందరు ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు ఆయన్ని ఒంటరిని చేసి రాజకీయ అనిశ్చితికి కారణమవుతున్నారని అన్నారు.
వాజ్పేయీ ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పడింది?
మరోవైపు తమిళనాడు గవర్నర్ తీరుపై సీపీఐ(ఎం) జనరల్ సెక్రటరీ ఎంఏ బేబీ మండిపడ్డారు. 1996లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీకి మెజారిటీ లేకపోయినా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. అయితే బీజేపీ మాత్రం గవర్నర్ రాజ్యాంగబద్ధంగానే వ్యవహరిస్తున్నారని అంటోంది. అయితే ప్రస్తుతం విజయ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ సంపాదించారు కాబట్టి, మరి గవర్నర్ ఆయనను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తారా? మరేదైనా అడ్డుచెబుతారా అన్నది చూడాలి.
