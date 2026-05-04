'విజయ్ TVK ఒంటరిగా పోటీ చేస్తేనే విజయం'- అప్పుడే చెప్పిన PK- ఓల్డ్ కామెంట్స్ వైరల్​

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించిన టీవీకే- ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీ గురించి గతంలో ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్- ఇంతకీ పీకే ఏమన్నారంటే?

Published : May 4, 2026 at 4:14 PM IST

PK On TVK Winning Chances : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సినీ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే అధిక్యాన్ని కనబరుస్తున్న వేళ ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ (పీకే) గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఒకవేళ విజయ్ టీవీకే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఆయన పార్టీకి గెలిచే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని పీకే వ్యాఖ్యానించారు. తాను టీవీకే సీట్లు గెలవడం గురించి చెప్పడం లేదని, తమిళనాడులో పాగా వేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నానని అన్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే గెలుపు అవకాశాలపై పీకేకి అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు సమాధానమిచ్చారు.

"నా అవగాహన, సూచన, డేటా ప్రకారం విజయ్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే గెలుపునకు చాలా మంచి అవకాశం ఉంది. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. నేను సీట్లు గెలవడం గురించి చెప్పడం లేదు. తమిళనాడులో టీవీకే గెలవడం గురించి చెబుతున్నాను. ఈ వీడియోను భద్రంగా ఉంచుకోండి. ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు చూడండి. విజయ్ అవిశ్రాంతంగా ఎన్నికల కోసం శ్రమించాలి. ఒకవేళ అన్నాడీఎంకే- బీజేపీ కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి, డీఎంకే కూటమి యథాతథంగా కొనసాగితే టీవీకే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే విజయ్‌కు చాలా మంచి విజయకాశాలు ఉంటాయి. ఇది రాసిపెట్టుకోండి" అని పీకే వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, తాజాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే వందకు పైగా సీట్లలో ఆధిక్యాన్ని కనబర్చడంతో పీకే వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఏడాది క్రితమే విజయ్ గెలుపును పీకే అంచనా వేశారని ఫ్యాన్స్ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

