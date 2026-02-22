ETV Bharat / bharat

విజయ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ- పెరంబూర్ నుంచి పోటీ చేయాలని టీవీకే తీర్మానం!

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- టీవీకే అధినేత విజయ్ పోటీ చేసే స్థానం ఖరారు!

Vijay On Perambur Constituency
Vijay On Perambur Constituency (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 10:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay Contest Perambur Constituency : దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీర్మానం చేసింది. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అధినేత విజయ్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలనే అంశంపై ఆదివారం జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో ఒక తీర్మానం చేసింది. వాస్తవానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తమిళనాడులో రాజకీయాలు ఇప్పటికే వేడెక్కాయి. ఎన్నికలు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో పొత్తులు, సీట్ల పంపకాలపై ప్రధాన పార్టీలు దృష్టిసారించాయి. ఇదే సమయంలో ఈ ఎన్నికల ద్వారా రాజకయాల్లోకి అడుగుపెడుతున్న దళపతి విజయ్ ఏ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగుతారనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. ఈ ఉత్కంఠకు దాదాపు తొలగింది. విజయ్ పెరంబూర్ నుంచి పోటీ చేయాలని పార్టీ ఎన్నికల ప్రచార నిర్వహణ విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదవ్ అర్జున తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. సమావేశానికి హాజరైన వేలాది మంది కార్యకర్తలు కరతాళ ధ్వనులతో ఈ తీర్మానానికి ఆమోదం తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ఆదవ్ అర్జున మాట్లాడుతూ, సాధారణంగా స్టార్ హీరోలు సురక్షితమైన నియోజకవర్గాలను ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎంచుకుంటారని, విజయ్ ఆలోచన ఇందుకు భిన్నంగా ఉందని అర్జున పేర్కొన్నారు. ‘నేను విజయ్‌ను ఎక్కడ పోటీ చేస్తారని అడిగినప్పుడు, ఆయన ఒకే మాట చెప్పారు. ప్రజలు అత్యంత పేదరికంలో ఉన్న, నిరుద్యోగం తాండవిస్తున్న, యువత డ్రగ్స్ బారిన పడుతున్న, అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న నియోజకవర్గాన్ని నేను ఎంచుకుంటాను. అటువంటి వెనుకబడిన ప్రాంతాన్ని నా ప్రతిభతో, కృషితో సింగపూర్‌లా మార్చి చూపిస్తాను అని అన్న నాతో అన్నారు’ అని అర్జున పేర్కొన్నారు.

విజయ్‌కాంత్ ఆత్మ శాంతించదు!
ఆదవ్ అర్జున తన ప్రసంగంలో విజయకాంత్ పార్టీపై కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ పార్టీ డీఎంకేకు మద్దతు తెలపడంపై విమర్శలు గుప్పంచారు. 'డీఎంకేను గద్దె దించడానికే విజయకాంత్ పార్టీ పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. అసెంబ్లీలో నటుడు వడివేలుతో స్టాలిన్ నవ్వుతూ మాట్లాడటం చూస్తే కెప్టెన్ ఆత్మ శాంతించదు' అని పేర్కొన్నారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మే నెలలో 'జననాయకన్' అనే సినిమా విడుదలవుతుందని ఆయన చెప్పగడం గమనార్హం.

చెన్నై నగరంలోని పెరంబూర్ నియోజకవర్గం చారిత్రాత్మకంగా కార్మికులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం. అయితే, ఉత్తర చెన్నైలోని ఈ నియోజకవర్గం దశాబ్దాలుగా పాలకుల నిర్లక్ష్యానికి గురైందని టీవీకే పార్టీ ఆరోపిస్తోంది. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ప్రభుత్వం ఉత్తర చెన్నై అభివృద్ధిని గాలికొదిలేసిందని, అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కొరత తీవ్రంగా ఉందని అర్జున విమర్శించారు. విజయ్ ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తే, ఆ నియోజకవర్గం రూపురేఖలు మారిపోతాయని, అది తమిళనాడులోని మిగిలిన వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు ఒక రోల్ మోడల్‌గా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు.

తమిళనాడు సచివాలయం, అధికార కేంద్రమైన ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్ వైపు టీవీకే సాగించే విజయ యాత్ర పెరంబూర్ నియోజకవర్గం నుంచే ప్రారంభం కావాలని ఆదవ్ అర్జున ఆకాంక్షించారు. "మనం కేవలం ఒక్క సీటు కోసం పోరాడటం లేదు, 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ పాగా వేసి, విజయ్‌ను ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే లక్ష్యం" అని ఆయన కార్యకర్తలకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.

పెరంబూర్‌లో 44వేల మంది పార్టీ సభ్యులు
పెరంబూర్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే టీవీకే అత్యంత బలంగా ఉందని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. అక్కడ సుమారు 44,000 మంది సభ్యులు, 1,810 మంది క్రియాశీల కార్యకర్తలు ఉన్నారన్నారు. కార్యకర్తల మనోభావాలను, ఈ తీర్మానాన్ని తక్షణమే విజయ్ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. విజయ్ పెరంబూర్ నుంచి పోటీ చేయడం ఖాయమైతే, అది అధికార డీఎంకే, ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఏఐఏడీఎంకేలకు పెద్ద సవాలుగా మారనుంది. గ్లామర్, వెనుకబడిన వర్గాల మద్దతు కలిస్తే విజయ్ భారీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

TAGGED:

TVK VIJAY CONTEST PERAMBUR ASSEMBLY
VIJAY PERAMBUR TVK RESOLUTION
VIJAY TO CONTEST IN PERAMBUR
VIJAY 2026 PERAMBUR SEAT
VIJAY CONTEST PERAMBUR CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.