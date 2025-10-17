ETV Bharat / bharat

'విజయ్​ TVK గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ కాదు'- ఎలక్షన్ కమిషన్​

సుప్రీం కోర్టులో పెండింగులో ఉన్న పిటిషన్లు మినహా ఈ కేసుల విచారణకు ఓ ధర్మాసనం ఏర్పాటు

karur stampede madras high court
karur stampede madras high court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

EC on TVK Party Recognization : తమిళ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ కాదని ఎన్నికల సంఘం మద్రాస్ హైకోర్టుకు తెలిపింది. TVK గుర్తింపు రద్దు చేయాలని కోరుతూ సి.సెల్వకుమార్ దాఖలు చేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి M.M.శ్రీవాస్తవ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ జరిపిన నేపథ్యంలో ఈసీ ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే కరూర్​ ఘటనకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టులో పెండింగులో ఉన్న పిటిషన్లు మినహా ఈ కేసుల విచారణకు ఓ ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుగా వాటన్నింటిని హైకోర్టు పాలనావ్యవహారాల విభాగం ముందు ఉంచాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించింది.

కరూర్‌లో TVK నిర్వహించిన ప్రచారర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 41మంది మృతి చెందడంతో ఆ పార్టీ గుర్తింపు రద్దుచేయాలని సెల్వకుమార్ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై నమోదు చేసిన FIRలో విజయ్ పేరు చేర్చాలని కోరారు. విజయ్ పేరు FIRలో చేర్చే అంశం సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉందన్న మద్రాస్‌ హైకోర్టు, తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది. అయితే, ఇప్పటికీ ఆ పార్టీకి ఆ హోదా లేనందున ఆ పిటిషన్​ నిలబడదని ఈసీ తరఫు న్యాయవాది నిరంజన్‌ రాజగోపాల్‌ చెప్పారు.

రాజకీయ ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలు, ఊరేగింపులు, ప్రచార కార్యక్రమాలకు చిన్నారులు, మహిళలను వాడుకొవద్దని ఎన్నికల సంఘం కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశించాలని ఈ పిటిషన్​లో కోరారు. 2024 ఫిబ్రవరి 5న ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అన్ని గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలు ఈ నిబంధనలను పాటిస్తామని అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని, అతిక్రమిస్తే ఈసీ కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని అడిగారు. చట్ట విరుద్ధంగా మహిళలు, చిన్నారులను సమీకరించడం వల్ల ప్రాణ నష్టం జరిగిందని ఇందుకు టీవీకే పార్టీ బాధ్యత వహించాలని, మరణించిన వారికి కనీసం రూ. కోటి పరిహారం చెల్లించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.

టీవీకే అధినేత విజయ్‌ సెప్టెంబర్‌ 27న కరూర్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతిచెందగా అనేకమంది గాయపడ్డారు. ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. సీబీఐ దర్యాప్తు పర్యవేక్షణకు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అజయ్‌ రస్తోగి నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ దుర్ఘటన తీవ్రమైన పరిణామాలు, పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులపై దాని ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ తీర్పును ఇచ్చినట్లు జస్టిస్ జె మహేశ్వరి వెల్లడించారు. కరూర్‌ ఘటన దేశ మనస్సాక్షిని కదిలించిందని, అన్ని పార్టీల ఆందోళనలను తొలగించడానికి సమగ్ర దర్యాప్తు అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. అంతకుముందు ఈ ఘటనపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని టీవీకే పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, మద్రాస్‌ హైకోర్టు అందుకు నిరాకరించింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) ఏర్పాటు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అయితే, హైకోర్టు తీర్పును టీవీకే సుప్రీంలో సవాల్‌ చేయగా సానుకూల తీర్పు వచ్చింది.

TAGGED:

EC ON TVK PARTY RECOGNIZATION
EC ON VIJAY TVK PARTY
MADRAS HIGH COURT ON TVK PARTY
MADRAS HIGH COURT IN KARUR STAMPEDE
KARUR STAMPEDE MADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.