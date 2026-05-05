'తమిళనాడు ప్రజలకు జీవితాంతం కృతజ్ఞుడనై ఉంటా'- చారిత్రక విజయంపై TVK చీఫ్ విజయ్ ఎమోషనల్ ట్వీట్

TVK Vijay (Source : IANS)
Published : May 5, 2026 at 10:47 PM IST

TVK Vijay Thanks To Tamilnadu People : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లలో విజయం సాధించి తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీ విజయఢంకా మోగించింది. ఈ చారిత్రక విజయంపై టీవీకే చీఫ్ విజయ్ తొలిసారి స్పందించారు. ఇంతటి ఘన విజయాన్ని సాకారం చేసిన రాష్ట్ర ప్రజలకు జీవితాంతం కృతజ్ఞతుడనై ఉంటానని అన్నారు. దీన్ని 'అద్భుతమైన విజయం'గా అభివర్ణిస్తూ ఈ గెలుపులో యువత కీలత పాత్ర పోషించిందని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలనుద్దేశించి ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు.

'నా హృదయంలో కొలువై ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ నా నమస్కారాలు. మన పార్టీ ఆవిర్భవించిన తొలిరోజు నుంచే, మమ్మల్ని ఆదరించి గౌరవించిన వారి కంటే, మమ్మల్ని చూసి ఎగతాళి చేసినోళ్లు, మాపై విమర్శల బాణాలు సంధించిన వారే ఎక్కువగా ఎదురయ్యారు. ఇది రాజకీయాల స్వభావమని గుర్తించి, మేమూ ఆ విషయాలను పక్కన పెట్టేసి ముందుకు సాగాం. ప్రజల మీద తప్ప ఇంకెవరిపైనా ఆధారపడకుండా, ఎన్నికల రణరంగంలో మేం ఎంతో ధైర్యంగా, నిర్భయంగా నిలబడ్డాం. విమర్శ అనే ముసుగులో మాపై నిందారోపణలు ఎన్నో చేశారు. అయినప్పటికీ, తమిళనాడు ప్రజలు మాపై ఒక తల్లి చూపించే నిస్వార్థ ప్రేమను కురిపిస్తూ మమ్మల్ని తమ గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు'

TVK Leader Vijay (Source : ETV Bharat)

'ఆ ప్రేమతోనే ఈ ఎన్నికల్లో మాపై అపారమైన ప్రేమాభిమానాలను కురిపించి, మాకు భారీ విజయాన్ని అందించారు. యావత్తు భారత్ రాజకీయాల్లోనే పెను ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఈ ఎన్నికలు ఒక "అద్భుతమైన ఎన్నికలు"గా నిలుస్తాయని మేము ముందే ప్రకటించాము. ఆ అంచనా ఇప్పుడు నిజమైంది. మార్పు కోసం జరిగిన ఈ పోరాటంలో, టీవీకే పార్టీ మాత్రమే కాదు, తమిళ ప్రజల ఆకాంక్ష, భావోద్వేగ ప్రజాస్వామ్యం కూడా ఘన విజయం సాధించింది. ఫలితంగా, తమిళనాడులో ఒక ఆధిపత్య రాజకీయ సంస్కృతిగా మారి, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే ఒక అవినీతి శక్తిగా పరిణమించిన ధనస్వామ్యం ఇప్పుడు పూర్తిగా వేళ్లతో సహా పెకిలించబడి, శాశ్వతంగా సమాధి అయ్యింది'

'టీవీకే ఈ రాష్ట్రంలో మార్పును తీసుకొచ్చే శక్తిమంతంమైనదిగా నిలుస్తుందని రుజువైంది. ఒకప్పుడు అసాధ్యమని, ఇది ఎప్పటికీ జరగదని భావించిన ఇలాంటి విజయాన్ని సాకారం చేసిన నా తమిళనాడు ప్రజలకు జీవితాంతం కృతజ్ఞతుడనై ఉంటాను. మా మద్దతుదారులకు నా కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తూనే, పార్టీ కార్యకర్తలకు వ్యక్తిగతంగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకేకు ఓటు వేయని వారిని కూడా నేను గౌరవిస్తా. భవిష్యత్తులో వారు కూడా పార్టీకి మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నా' అని విజయ్ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. తాజా ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 234 స్థానాలకుగానూ 108 సీట్లలో నెగ్గింది. అలాగే పెరంబూర్, తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్​ రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేసిన విజయ్ రెండింట్లోనూ గెలుపొందారు.

కాగా, మూడు దశాబ్దాలకుపైగా సినిమాల్లో స్టార్​గా రాణించిన విజయ్ 2024లో తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ స్థాపించి పూర్తి స్థాయి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జరిగిన తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే అఖండ విజయం సాధించి యావత్ దేశం దృష్టిని తన వైపునకు తిప్పుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎన్టీఆర్ (టీడీపీ), ఎంజీఆర్​ తర్వాత పార్టీ స్థాపించి తొలి ఎన్నికల్లోనే భారీ విజయం సాధించిన హీరోగా నిలిచారు.

