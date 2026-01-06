ETV Bharat / bharat

తొక్కిసలాట కేసు - టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు సీబీఐ సమన్లు

జనవరి 12 హాజరుకావాలని ఆదేశాలు - గతేడాది సెప్టెంబర్ 27న విజయ్ నిర్వహించిన ర్యాలీలో భారీ తొక్కిసలాట

CBI Summons Vijay: తమిళనాడులోని కరూర్‌ తొక్కిసలాట కేసులో తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు, దళపతి విజయ్‌కు సీబీఐ సమన్లు జారీచేసింది. ఈ నెల 12న విచారణకు రావాలని ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. దిల్లీలోని సీబీఐ కేంద్ర కార్యాలయంలో విజయ్‌ హాజరు కావాలని సీబీఐ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. ఈ కేసులో తొక్కిసలాటకు సంబంధించిన కారణాలపై విజయ్‌ను సీబీఐ ప్రశ్నించనుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టింది.

గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 27న విజయ్ నిర్వహించిన ర్యాలీలో భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 41 మంది మృతి చెందగా, 60 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. కేవలం 10 వేల మంది సామర్థ్యం ఉన్న ప్రదేశానికి సుమారు 30 వేల మంది తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు రావాల్సిన విజయ్ రాత్రి 7 గంటలకు రావడంతో జనం సహనం కోల్పోయారు. అనంతరం పరిస్థితి అదుపుతప్పి తొక్కిసలాట జరిగింది. ఘటన తర్వాత విజయ్ మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. చెన్నై సమీపంలోని మామల్లపురంలో బాధితులను కలిసి, వారిని వెంటనే పరామర్శించలేక పోయినందుకు క్షమాపణలు చెప్పారు.

