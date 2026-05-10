తమిళనాట సరికొత్త చరిత్ర- సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం
ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రముఖులు హాజరు
Published : May 10, 2026 at 10:21 AM IST
Vijay Oath Ceremony : తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. తమిళగ వెట్రి కళగం-TVK అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ విజయ్ చేత ప్రమాణం చేయించగా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ప్రముఖ నటి త్రిష, విజయ్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు.
విజయ్ సినీదర్శకుడు చంద్రశేఖర్ దంపతులకు 1974 జూన్ 22న చెన్నైలో జన్మించారు. చెన్నైలోని లయోలా కాలేజీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ చదువుతూ సినిమాల కోసం మధ్యలోనే విద్యాభ్యాసం ఆపేశారు. 1980ల్లోనే బాలనటుడిగా పలు చిత్రాల్లో నటించారు. 1992లో తండ్రి S.A చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన 'నాలైయ తీర్పు' సినిమాతో కథానాయకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. 34 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో దాదాపు 70 సినిమాల్లో నటించి అనేక రికార్డులు నెలకొల్పారు. తమిళ దళపతిగా ఖ్యాతి గడించారు.
2009లోనే విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం-VMI పేరిట ఫ్యాన్ క్లబ్లు ఏర్పాటు చేసి సామాజిక సేవా చేయడం ప్రారంభించారు. తొలినాళ్లలో సామాజిక సేవ వేదికగా ఉన్న వీఎంఐ 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమికి మద్దతిచ్చింది. దీంతో విజయ్ రాజకీయ ఆకాంక్ష తొలిసారి బయటపడింది. 2020లో ఈ వీఎంఐని విజయ్ తండ్రి రాజకీయ పార్టీగా రిజిస్టర్ చేయించారు. అయితే, దీన్ని విజయ్ నాడు బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించారు.
2024 ఫిబ్రవరి 2న తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీని విజయ్ స్థాపించారు. పార్టీ పెట్టిననాటి నుంచి విజయ్ అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. గతేడాది సెప్టెంబర్లో కరూర్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది చనిపోగా సుమారు 100 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఈ వ్యవహారం సీబీఐ దర్యాప్తునకు దారితీసింది. విజయ్ను సీబీఐ పలుమార్లు విచారించింది.కరూర్ ఘటన తర్వాత విజయ్ ర్యాలీలపై ప్రత్యర్థులు విమర్శలు గుప్పించారు. అయినా ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గని విజయ్ సభలు, రోడ్ షోలతో ప్రచారంలో దూసుకుపోయారు.
ఈ క్రమంలో ఆయన చివరి సినిమాగా ప్రకటించిన పొలిటికల్ యాక్షన్ చిత్రం జననాయగన్కు కూడా అనేక అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. ఎన్నికలకు ముందే విడుదల కావల్సిన ఈ చిత్రం సెన్సార్ అనుమతి రాక అనేకసార్లు వాయిదా పడింది. ఇటీవల విడుదలకు ముందే సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. వైవాహిక జీవితంలోనూ భార్యతో తలెత్తిన విభేదాలు.. విడాకులకు దారి తీశాయి. ప్రస్తుతం విజయ్ దంపతుల విడాకుల కేసు విచారణ దశలో ఉంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నామినేషన్ సందర్భంగా సమర్పించిన అఫిడవిట్లో తన భార్యకు 12.60 కోట్లు అప్పుగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొనడంపై వివాదం చెలరేగింది. ఈ అంశంపై దాఖలైన పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయని దళపతి తమిళనాట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు.
నిజానికి ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే రెండు కూటములూ టీవీకేను చాలా తేలిగ్గా తీసుకున్నాయి. అసలు విజయ్ తమకు పోటీనే కాదని తీసిపారేశాయి. ప్రచారంలో ఎక్కడా టీవీకే ప్రస్తావనే తీసుకురాలేదు. పోటీ తమ రెండు కూటముల మధ్యే అని ఫిక్స్ అయిపోయాయి. తీరా చూస్తే టీవీకేనే తమిళులు ఆదరించారు. తొలిసారి ఓటుహక్కు పొందిన యువత, కళాశాల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కార్మికులు పెద్దఎత్తున టీవీకేకు మద్దతుగా నిలిచారు. మహిళలూ ఆసక్తి చూపారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమ అభిప్రాయాల్ని బాహాటంగా పంచుకోవడంతో ఈ మార్పు ప్రవాహంలా మారింది. ఈసారి మార్పునకు ఓటేయాలని పిల్లలు సైతం తల్లిదండ్రుల్ని కోరారు. ఇది తీవ్ర మార్పునకు కారణమైంది. విదేశాల్లో స్థిరపడిన వందల కుటుంబాలు విజయ్ కోసం తరలొచ్చాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఓటులా పోటెత్తాయి.
యువత, మహిళలు, వారి సాధికారత, ఉపాధి అవకాశాలతో రూపొందించిన టీవీకే మ్యానిఫెస్టో తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. పెళ్లయ్యే యువతులకు 8గ్రాముల బంగారం, సిల్క్చీరలు అందించే పథకం, మహిళలకు నెలానెలా రూ.2,500 సాయం లాంటి హామీలు ఓట్ల వర్షం కురిపించాయి. రేషన్ దుకాణాల్లో, పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో శానిటరీ న్యాప్కిన్లు ఉచితంగా ఇస్తామన్నారు. కుటుంబాలకు ఏడాదికి 6 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు, 29 ఏళ్లు దాటిన నిరుద్యోగులకు భృతి ఇస్తాననడం లాంటివి గెలిపించాయి. ఎన్నికలంటే సామాజికవర్గాల ఓట్లపై పార్టీలు దృష్టిపెడుతుంటాయి. ఈ పరిమితుల్ని విజయ్ చెరిపేశారు. కులమతాలకు అతీతంగా విజయ్కు మద్దతు లభించింది. విజయ్ మాటలపై ప్రజలు నమ్మకాన్ని ఉంచారు.