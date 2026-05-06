TVKకి కాంగ్రెస్ మద్దతు- అధికారిక ప్రకటన- కానీ కండిషన్స్ అప్లై
విజయ్కు అధికారికంగా మద్దతు తెలిపిన కాంగ్రెస్- ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా టీవీకే అధినేత విజయ్ను ఆహ్వానించిన గవర్నర్
Published : May 6, 2026 at 12:55 PM IST
Congress Supports TVK : తమిళనాడులో ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన టీవీకే పార్టీకి ఒక షరతుతో కాంగ్రెస్ మద్దతు ప్రకటించింది. దీంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా టీవీకే అధినేత విజయ్ను గవర్నర్ ఆహ్వానించారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు విజయ్ స్వయంగా గవర్నర్ కలవనున్నారు.