ఎలక్షన్స్​కు ముందు విజయ్ కీలక నిర్ణయం- ఎన్నికల ప్రచార కమిటీ ఏర్పాటు

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సన్నాహాలు వేగవంతం- ఎన్నికల ప్రచార కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్

Published : January 17, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
TVK Election Campaign Committee : తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండగా, అక్కడ రాజకీయ వాతావరణం క్రమంగా వేడెక్కుతోంది. అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటి నుంచే ఎన్నికల వ్యూహాలపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో కొత్తగా రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టిన నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం- TVK కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ శుక్రవారం పార్టీ శ్రేణులకు అధికారిక లేఖ విడుదల చేస్తూ ఎన్నికల ప్రచార కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కమిటీ రానున్న ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున జరగబోయే అన్ని ప్రచార కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసి పర్యవేక్షించనుందని ఆయన తెలిపారు.

పార్టీని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కమిటీ కీలక పాత్ర
విజయ్ విడుదల చేసిన లేఖ ప్రకారం, ఎన్నికల ప్రచార కమిటీ రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జిల్లా, నియోజకవర్గ స్థాయివరకు ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించే బాధ్యతను వహించనుంది. తమిళనాడులోని మొత్తం 234 శాసనసభ నియోజకవర్గాలకూ కమిటీ పరిధి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పార్టీని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కమిటీ కీలక పాత్ర పోషించనుందని విజయ్ పేర్కొన్నారు. ఐక్యతతో పనిచేస్తేనే పార్టీ లక్ష్యాలను సాధించగలమని ఆయన తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

పార్టీ వ్యూహాలను అమలు చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం
ప్రచార కమిటీ ద్వారా సంప్రదింపుల సమావేశాలు, ఎన్నికల ప్రచార సభలు, సంస్థాగత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఎన్నికల పనులు సమర్థవంతంగా అమలు కావడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలను కమిటీ పర్యవేక్షిస్తుందని విజయ్ చెప్పారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సమన్వయంతో పనిచేస్తూ పార్టీ వ్యూహాలను అమలు చేయడం ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఎన్నికల ప్రచార కమిటీకి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పదాధికారులు అందరూ పూర్తి సహకారం అందించాలని విజయ్ పిలుపునిచ్చారు.

కసరత్తు ప్రారంభించిన రాజకీయ పార్టీలు
2026 తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటికే కసరత్తు ప్రారంభించాయి. అధికార పార్టీ డీఎంకే మరోసారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఘన విజయం డీఎంకేకు మరింత ధైర్యం ఇచ్చినట్లుగా రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

అధికార పునరాగమనానికి డీఎంకే వ్యూహాలు
ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్ష ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూడా అధికార పునరాగమనానికి వ్యూహాలు రచిస్తోంది. 2021 శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన ఏఐఏడీఎంకే, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు సాధించలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, 2023లో బీజేపీతో తెగతెంపులు చేసుకున్న ఏఐఏడీఎంకే, తాజాగా మళ్లీ బీజేపీతో పొత్తు కుదుర్చుకుని ఎన్డీఏలో కొనసాగుతోంది. ఈసారి ఎన్నికల్లో పుంజుకునేందుకు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్న కాంగ్రెస్
మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తమిళనాడు రాజకీయాలపై దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు న్యూదిల్లీలోని ఇందిరా భవన్‌లో పార్టీ అగ్రనేతృత్వంతో సమావేశం కానున్నారు. ఈ సమావేశంలో ఎన్నికల వ్యూహం, సంస్థాగత సన్నద్ధత, అలాగే డీఎంకేతో సీట్ల పంపకాల అంశంపై చర్చ జరగనుందని సమాచారం.

అయితే తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలు జూన్​ లోపల జరగనున్నట్లు అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు క్షేత్రస్థాయిలో బలపడే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ నాయకత్వంలోని TVK రాజకీయ రంగంలో కొత్త శక్తిగా ఎదుగుతుందా? ప్రధాన పార్టీలకు ఎంతవరకు సవాల్ విసురుతుందా? అన్న అంశాలపై ఆసక్తికర చర్చ కొనసాగుతోంది.

