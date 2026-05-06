గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్‌- గురువారమే ప్రమాణ స్వీకారం!

లోక్‌భవన్‌కు చేరుకున్న టీవీకే అధినేత విజయ్‌- గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ అర్లేకర్‌ను కలిసిన విజయ్‌- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరిన విజయ్‌

Tamil Nadu Government Formation
Tamil Nadu Government Formation
Published : May 6, 2026 at 3:30 PM IST

Tamil Nadu Government Formation : తమిళనాట విజయ్ నేతృత్వంలో TVK ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు గవర్నర్‌తో విజయ్‌ సమావేశమయ్యారు. నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరారు. విజయ్‌కు మద్దతిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ ప్రకటించగా పీఎంకే, సీపీఎం, సీపీఐ, వీసీకే, IUMLకూడా సుముఖంగానే ఉన్నాయి. గవర్నర్‌ అంగీకరిస్తే గురువారం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

