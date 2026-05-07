మరోసారి గవర్నర్కు కలిసిన విజయ్- ప్రమాణ స్వీకారానికి గ్రీన్ సిగ్నల్!
గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ను కలిసిన విజయ్- టీవీకే తరఫున ఎన్నికైన నూతన ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ చీఫ్ విజయ్ కీలక భేటీ
Published : May 7, 2026 at 11:06 AM IST
Tamil Nadu Government Formation : తమిళనాడులో రాజకీయ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నాయి. గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను మరోసారి కలిశారు టీవీకే అధినేత విజయ్. లోక్భవన్కు చేరుకున్న ఆయన గవర్నర్ కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై మరోసారి చర్చించారు. తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయడానికి, అసెంబ్లీలో మెజార్టీ నిరూపించుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ అభ్యర్థనపై సానుకూలంగా స్పందించిన గవర్నర్, తమ బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్, విజయ్ను పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. 113 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారని గవర్నర్, విజయ్ను ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. కాంగ్రెస్ కాకుండా ఏ పార్టీ మద్దతిస్తోందో చెప్పాలని అడిగినట్లు సమాచారం. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత రెండు రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు గవర్నర్ను కలిశారు.
#WATCH | Chennai | TVK Chief Vijay leaves from Lok Bhavan after meeting Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar pic.twitter.com/ygxHkVNi4q— ANI (@ANI) May 7, 2026
నూతన ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ చీఫ్ విజయ్ కీలక భేటీ
అటు టీవీకే తరఫున ఎన్నికైన నూతన ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ చీఫ్ విజయ్ కీలక భేటీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం టీవీకే తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అంతకుముందు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరుతూ బుధవారం విజయ్ గవర్నర్కు లేఖ సమర్పించారు. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 మంది ఎమ్మెల్యేల పేర్లు ఇవ్వాలని గవర్నర్ కోరినట్లు తెలిసింది. విజయ్ వాటిని సమర్పించకపోవడంతో గురువారం తలపెట్టిన ప్రమాణస్వీకారం కార్యక్రమం రద్దు అయ్యింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లతో టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది.
భద్రతపై చర్చ
ఇదిలా ఉండగా, టీవీకే అధినేత విజయ్కు అధికారులు భద్రత తగ్గించారు. రెండ్రోజులుగా విజయ్ వెంట ఉన్న కాన్వాయ్ను తొలగించారు. ఆయన నివాసం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మెటల్ డిటెక్టర్ను అధికారులు తొలగించారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసేవరకు కాన్వాయ్ ఇవ్వొద్దని విజయ్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు టీవీకే పార్టీ తెలిపింది. ఈనెల 4న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఫలితాలు వెలువడ్డాక అధికారులు విజయ్కు నాలుగు వాహనాలతో కాన్వాయ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన నివాసం వద్ద కూడా భద్రతను పెంచారు. ప్రస్తుతం విజయ్ ఇంటి వద్ద కూడా పోలీసుల మోహరింపు లేదు.
#WATCH | Chennai | TVK chief Vijay arrives at Lok Bhavan to meet Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar pic.twitter.com/jcEQUukL9Y— ANI (@ANI) May 7, 2026
రిసార్టుకు అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు
మరోవైపు తమిళనాడులో నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సందిగ్ధత నెలకొనడంతో అన్నాడీఎంకే తమ ఎమ్మెల్యేలను పుదుచ్చేరిలోని రిసార్టుకు తరలించింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కొవై సత్యన్ తెలిపారు. అయితే ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేలను తరలించారో ఆయన వెల్లడించలేదు. రిసార్టు తరలింపునకు గల కారణాలపైనా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అన్నాడీఎంకే తరఫున ఎన్నికైన 47 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో కొంత మంది విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేకు మద్దతిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తమిళనాడు మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అన్నాడీఎంకే తమ ఎమ్మెల్యేలను పుదుచ్చేరికి తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. 15 మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు రిసార్టుకు చేరుకున్నట్లు తెలిసింది. మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా పుదుచ్చేరికి బయల్దేరినట్లు సమాచారం. అన్నాడీఎంకే చీఫ్ పళనిస్వామి సన్నిహితుడు రాజ్యసభ ఎంపీ సీవీ షణ్ముగం రిసార్టు బుక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని గదులు బుక్ చేయనున్నట్లు అంటున్నారు.
#WATCH | Chennai | Metal detector gates, which were installed outside TVK chief Vijay's residence after TVK emerged as the single largest party in Tamil Nadu elections, are being removed today pic.twitter.com/4Q5VRYHo1p— ANI (@ANI) May 7, 2026
డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుపై జోరుగా ప్రచారం
మరోవైపు ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే- అన్నాడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేస్తాయనే ప్రచారం జోరుగా జరుగుతోంది. తమ రెండు పార్టీల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఏఐఏడీఎంకే వర్గాలు వెల్లడించగా, అలాంటి ఆలోచన లేదని డీఎంకే వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రజాతీర్పును గౌరవిస్తామన్న ఎంకే స్టాలిన్
అటు ప్రజాతీర్పును గౌరవిస్తామని తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ వెల్లడించారు. తమిళనాడులో రాజ్యాంగ సంక్షోభం కాని, మరోసారి ఎన్నికలను కాని తాను కోరుకోవడం లేదని సూచనప్రాయంగా వివరించారు. అన్నాడీఎంకేతో పొత్తుపై ప్రచారం జరుగుతోన్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ మేరకు స్పందించారు. టీవీకే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన తర్వాత డీఎంకే పథకాలు కొనసాగించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. టీవీకే చెప్పినట్లుగా మహిళకు ప్రతినెలా రూ.2,500 ఇవ్వడం కష్టమైన పనేనని, డీఎంకే ఇచ్చిన రూ.1000 కొనసాగించాలని చెప్పారు. విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఆరు నెలల పాటు ఇబ్బందిపెట్టబోమని మాజీ సీఎం జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు.
