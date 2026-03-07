ETV Bharat / bharat

మహిళపై విజయ్​ వరాల జల్లు- పెళ్లికి బంగారం, సిల్క్ చీర

టీవీకే వరాల జల్లు- మహిళల పెళ్లికి బంగారం, సిల్క్ చీర- ఏటా 6 గ్యాస్ సిలిండర్లు

VIJAY TVK
VIJAY TVK (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TVK Offers To Womens : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఆ రాష్ట్ర మహిళలపై తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధ్యక్షుడు విజయ్‌ హామీల వర్షం కురిపించారు. TVK అధికారంలోకి వస్తే ఏడాది 6 LPG సిలిండర్లతోపాటు అరవై ఏళ్లలోపు ఉన్న మహిళలందరికీ ప్రతినెలా రూ.2,500 ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పెళ్లి కానుకగా 8 గ్రాముల బంగారం ఒక సిల్క్‌ చీర అందిస్తామని విజయ్‌ తెలిపారు.

మామల్లపురంలో టీవీకే ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న విజయ్‌ మహిళల కోసం పలు హామీలను ప్రకటించారు. స్కూల్‌ డ్రాపౌట్‌లను తగ్గించేందుకు విద్యార్థుల తల్లులకు లేదా సంరక్షకులకు ఏడాదికి 15వేల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

TAGGED:

VIJAY TVK
VIJAY TVK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.