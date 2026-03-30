TVK విజయ్ ఆస్తులు రూ.603కోట్లు- భార్య పేరిట రూ.15.76కోట్లు- ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో వెల్లడి

Published : March 30, 2026 at 7:07 PM IST

TVK Chief Vijay Assets : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో తొలిసారి అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్న హీరో, టీవీకే అధినేత విజయ్ సోమవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తనకున్న స్థిర, చరాస్తుల వివరాలను ఎన్నికల ఆఫిడవిట్‌లో విజయ్ పొందుపర్చారు. మొత్తం రూ. 603.20 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు తన పేరిట ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అందులో రూ.404.58 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. కొడైకనాల్‌లోని వ్యవసాయ భూమి, చెన్నై వ్యాప్తంగా ఉన్న వాణిజ్య, నివాస భవనాలతో కూడిన తన స్థిరాస్తుల విలువ సుమారు రూ.198.62 కోట్లు అని స్పష్టం చేశారు. తన భార్య సంగీత పేరిట రూ.15.76 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. అందులో రూ.15.51 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, రూ.25 లక్షల విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయని చెప్పారు.

