కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన- సీబీఐ విచారణకు హాజరైన నటుడు విజయ్
Published : January 12, 2026 at 11:57 AM IST
Karur Stampede Case Vijay : కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో టీవీకే అధినేత విజయ్ సీబీఐ విచారణకు హాజరయ్యారు. సోమవారం ఉదయం చెన్నై నుంచి దిల్లీకి ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చిన ఆయన, నేరుగా సీబీఐ కేంద్ర కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే టీవీకే చెందిన అఫీస్ బేరర్లను విచారించిన కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ తాజాగా విజయ్ను విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
టీవీకే అధినేతను ప్రశ్నించిన అనంతరం సీబీఐ, న్యాయస్థానంలో ఛార్జిషీటు దాఖలు చేయనుందని తెలిసింది. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టింది. గతేడాది టీవీకే అధినేత విజయ్ తమిళనాడులో కరూర్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మృతిచెందగా, 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.