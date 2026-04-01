'ఎన్నికల ప్రచారంలో భద్రతా లోపాలు'- అమిత్ షాకు లేఖ రాసిన దళపతి విజయ్
Published : April 1, 2026 at 4:19 PM IST
TVK chief Vijay Alleges Security Lapses : తన ఎన్నికల ప్రచారంలో భద్రతా లోపాలు జరిగాయంటూ టీవీకే అధినేత, దళపతి విజయ్ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, హోం శాఖ కార్యదర్శికి లేఖలు రాశారు. ఇది ఇప్పుడు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచనలంగా మారింది. సోమవారం నామినేషన్ వేసిన అనంతరం పెరంబూర్ నుంచి కొళత్తూర్కు వెళ్లే మార్గంలో జరిగిన ఉదంతం గురించి ఆయన లేఖలో వివరించారు. తన కాన్వాయ్ వెళ్లే మార్గంలో పోలీసు భద్రతా, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం, ఫలితంగా తాను ప్రయాణించే కాన్వాయ్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడడం వంటి విషయాల గురించి లేఖలో ప్రస్తావించారు.
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ తనకు Y కేటగిరీ భద్రతా కేటాయించిందని విజయ్ గుర్తు చేశారు. అయితే, ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించానని ఆయన తెలిపారు. అలాగే, తన ప్రచారానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు పొందిన తర్వాతే ప్రచారంలో పాల్గొన్నానని చెప్పకొచ్చారు. పెరంబూర్లో ప్రచారం అనంతరం, కొళత్తూరు నియోజకవర్గంలోని తదుపరి ప్రచార వేదికకు బయలుదేరానని, ఆ సమయంలో తగినంత భద్రతా ఏర్పాటు లేకపోవడం వల్ల కాన్వాయ్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడిందని విజయ్ చెప్పుకొచ్చారు.
జోక్యం చేసుకోవాలి!
తమిళనాడు రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగం తన భద్రత విషయంలో ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని విజయ్ ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా పర్యటించాల్సి ఉందని, ఈ విషయంలో కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. ఎన్నికల ర్యాలీతో సహా, బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో తాను పాల్గొన్నప్పుడు అన్ని రకాల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసే విధంగా తమిళనాడు పోలీసులను ఆదేశించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే, వ్యక్తుల రక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన 'ఎల్లో బుక్' మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో తన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎలాంటి భద్రతా లోపాలు తలెత్తకుండా చర్యలు వెంటనే తీసుకోవాలని విజయ్ కోరారు.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం
తమిళనాడులో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గానూ ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. పెరంబూర్ ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు బలమైన కోట. ప్రస్తుతం ఇక్కడ డీఎంకే అభ్యర్థి ఆర్.డి. శేఖర్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానంలో డీఎంకేకు చెందిన ఇనిగో ఎస్. ఇరుదయరాజ్తో విజయ్ తలపడుతున్నారు. మధ్య తమిళనాడులో తన పట్టును నిరూపించుకోవడానికి ఈ స్థానాన్ని ఎంచుకున్నారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొళత్తూరు నియోజకవర్గంలో టీవీకే తరపున వి.ఎస్. బాబును విజయ్ రంగంలోకి దించారు.
డీఎంకే మొత్తం 234 స్థానాల్లో 164 స్థానాలకు గానూ పోటీ చేయనుంది. మిగిలిన 70 స్థానాలను మిత్రపక్షాలకు కేటాయించింది. ఇదిలా ఉండగా, ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్నకొద్దీ గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్షాలు పావులు కదుపుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. అధికార డీఎంకే మరోసారి తమ పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలని యోచిస్తుండగా, ఈ సారి ఎన్నికల్లో అధికార డీఎంకేను ఎలాగైనా ఢీకొట్టాలని అన్నా డీఎంకే, బీజేపీ సారథ్యంలోని విపక్ష కూటమి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మరోవైపు, రాష్ట్రంలో మూడో అతిపెద్ద రాజకీయ శక్తి తన పార్టీయేనని టీవీకే అధినేత, దళపతి విజయ్ చెబుతున్నారు. తనను తాను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించుకున్న ఆయన, ఒంటరిగానే పోరాటం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇక దివంగత మాజీ సీఎం జయలలిత సన్నిహితురాలు వీకే శశికళ తన కొత్త పార్టీతో ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే, డీఎంకే మినహా ఎవరితోనైనా చేతులు కలుపేందకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
