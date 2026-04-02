కరూర్‌ తొక్కిసలాట, జననాయగన్‌ విడుదల విషయంలో కుట్ర: విజయ్‌

నామినేషన్‌కు ముందు రోడ్‌ షో నిర్వహించిన విజయ్‌- వచ్చే ఎన్నికల్లో డీఎంకే, TVK మధ్యే ప్రధాన పోటీ అని వ్యాఖ్య

Tamil Nadu Elections 2026
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 3:51 PM IST

Tamil Nadu Elections 2026 : కరూర్‌ తొక్కిసలాట ఘటన, జన నాయగన్‌ సినిమా విడుదల విషయంలో రాజకీయ కుట్రలు ఉన్నాయని సినీ నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్‌ ఆరోపించారు. బాధితులతో పాటు తనకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎల్పీజీ కొరతను అధిగమించడంలో అటు కేంద్రం, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని విజయ్‌ విమర్శించారు. DMK, బీజేపీలు ఒకటేనని, ఈ రెండు పార్టీలను తిరస్కరించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో టీవీకేకు ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి చూడాలని కోరారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో డీఎంకే, TVK మధ్యే ప్రధాన పోటీ ఉంటుందన్న విజయ్‌, తాము అధికారంలోకి వస్తే అనేక రంగాలను బలోపేతం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

"కరూర్‌ ఘటన ఒక ఉమ్మడి కుట్ర అని చాలామంది చెబుతున్నారు. మీకు న్యాయం జరగాలని నేను ఎలా అయితే కోరుతున్నానో, నాకు కూడా న్యాయం కావాలని కోరుతున్నా. తన కుటుంబానికి ఏదైనా సమస్య వస్తే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ వెంటనే దిల్లీ విమానం ఎక్కేస్తారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ఆయన దేశ రాజధానికి వెళ్లరా? ముందుజాగ్రత్త లేకపోవడం వల్లే గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. టీ దుకాణాలు, హోటళ్లు కూడా మూతపడ్డాయి. దీనివల్ల చాలా మందికి కష్టాలు, నష్టాలు కలిగాయి. వారు అప్రమత్తంగా ఉండి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే ఈ సంక్షోభం ఇంత తీవ్రమయ్యేది కాదు. దీనికి ఇరు పక్షాలూ బాధ్యులే."

--విజయ్‌, సినీ నటుడు, టీవీకే అధినేత

డీఎంకే ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు
ఈ క్రమంలోనే అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు టీవీకే అధినేత విజయ్​. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ, అనేక తప్పుడు హామీలు ఇచ్చిందని విమర్శించారు. గ్యాస్ సిలిండర్‌పై రూ.100 సబ్సిడీ, చెరకు రైతులకు రూ.4,000 కనీస మద్దతు ధర, ప్రజలకు ఒక కిలో అదనపు చక్కెర, మినపపప్పు అందించడం వంటి అనేక హామీలు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నెరవేర్చలేని హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేశారని, తాజాగా ఇప్పుడు డీఎంకే తన తదుపరి తప్పుడు హామీలతో సిద్ధమవుతోందని అన్నారు. తాను తప్పుడు హామీలు ఇవ్వనని, ప్రజలను మోసం చేయనని, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తానని విజయ్​ చెప్పారు. డీఎంకే, బీజేపీ రెండూ ఒకే తాటిపై ఉన్నందున వాటిని నమ్మవద్దని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పార్టీలను తిరస్కరించి, టీవీకేకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. తిరుచిరాపల్లిలో ఉద్యోగాల కోసం నగదు కుంభకోణంలో ఒక డీఎంకే మంత్రి ప్రమేయం ఉందని ఆరోపించారు. ఒక్క మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖలోనే ఈ మొత్తం ఏకంగా రూ. 1,000 కోట్లకు చేరిందని విమర్శించారు. ఇతర శాఖల నుంచి వచ్చిన మొత్తం ఎంత ఉంటుందో ఊహించండని అన్నారు.

తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌
అంతకుముందు తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు టీవీకే అధినేత విజయ్‌. అరియమంగళం జోనల్ కార్యాలయంలో రిటర్నింగ్ అధికారికి విజయ్‌, తన నామ పత్రాలను అందజేశారు. ఆయన వెంట పార్టీ నేతలు ఉన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు చోట్ల విజయ్‌ పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే చెన్నైలోని పెరంబూర్ నియోజకవర్గం నుంచి విజయ్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. నామినేషన్‌కు ముందు విజయ్‌ భారీ రోడ్‌ షో నిర్వహించారు. నటుడిగా ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న విజయ్‌, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని స్థాపించారు. తాజాగా తొలిసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు.

