చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు TVK అధినేత విజయ్ లేఖ- అందులో ఏముందంటే?
సీఈసీకి లేఖ రాసిన టీవీకే అధినేత, తమిళ నటుడు విజయ్- తమను ఎన్నికల సన్నాహాలకు సంబంధించిన సమావేశాలు, కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించాలని విజ్ఞప్తి
Published : November 15, 2025 at 2:28 PM IST
TVK Chief Vijay Writes To CEC : ప్రముఖ తమిళ నటుడు, తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ అధినేత విజయ్ భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ)కి లేఖ రాశారు. తమిళనాడులో ఎన్నికల సన్నాహాలకు సంబంధించిన అన్ని సమావేశాలు, కార్యక్రమాలకు తమ పార్టీని ఆహ్వానించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
"ఎన్నికల ప్రక్రియలో అత్యున్నత ప్రమాణాలు, పారదర్శకత నెలకొల్పేందుకు, తమిళనాడులో తదుపరి ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని సమావేశాలు, సంప్రదింపులు, సమన్వయ కార్యక్రమాలకు టీవీకే పార్టీకి ముందస్తుంగా నోటీసు ఇచ్చి, ఆహ్వానించాలని అత్యంత వినయపూర్వకంగా కోరుతున్నాం. స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల ప్రక్రియ కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసే ప్రయత్నాలకు మా పార్టీ పూర్తి సహకారం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది"
- విజయ్, టీవీకే చీఫ్
'తమిళనాడులో రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి, రాజకీయ పార్టీలతో నిర్వహించే అన్ని సంప్రదింపులు, చర్చల్లో టీవీకేను భాగస్వామిని చేయాలి. ఇందు కోసం భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 ప్రకారం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్, తమిళనాడు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం' అని విజయ్ ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
100 శాతం మేమే గెలుస్తాం: విజయ్
ఇంతకు ముందు మహాబలిపురంలో నిర్వహించిన టీవీకే పార్టీ ప్రత్యేక జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో విజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఏడాది జరిగే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ డీఎంకే, టీవీకే మధ్యే ఉంటుందని తెలిపారు. ఆ పోరులో టీవీకే 100 శాతం విజయం సాధిస్తుందని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అలాగే 'కరూర్ తొక్కిసలాట'పై ఏక సభ్య కమిషన్ను నియమించడానికి ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. తొక్కిసలాట జరిగిన తర్వాత తమ పార్టీ అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, కానీ అవన్నీ తాత్కాలికమేనన్నారు. ప్రజల రూపంలో దేవుడు, ప్రకృతి తమతో ఉన్నాయని, ఇంకెవరూ తమని ఆపలేరని వ్యాఖ్యానించారు.
సెప్టెంబర్ 27న టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీనటుడు విజయ్ కరూర్లో నిర్వహించిన ప్రచార సభ తీవ్ర విషాదం నింపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందగా, మరో 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. మద్రాసు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ఘటనపై తొలుత సిట్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దీనిని సవాల్ చేస్తూ టీవీకే సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. సిట్పై తమకు నమ్మకంలేదని, ఈ ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కోరింది. పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన అత్యున్నత ధర్మాసనం దర్యాప్తు బాధ్యతను సీబీఐకి అప్పగిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీనితో రంగంలోకి దిగిన సీబీఐ అధికారులు బాధిత కుటుంబాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షులతోపాటు స్థానికుల నుంచి వాంగ్మూలాలను సేకరిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం సీబీఐ అధికారులు తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్లి, తొక్కిసలాట ఘటన జరిగిన సందర్భంలో పార్టీ ప్రచారానికి హాజరైన నేతలకు సంబంధించిన వివరాలు, కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది.