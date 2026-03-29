మాజీ కారు డ్రైవర్ కుమారుడికి టికెట్ ఇచ్చిన విజయ్- తండ్రీకొడుకులు ఎమోషనల్

మరికొద్ది రోజుల్లో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- ఈ క్రమంలో టీవీకే అభ్యర్థుల జాబితా రిలీజ్- తన మాజీ కారు డ్రైవర్ కొడుకుకి టికెట్ ఇచ్చిన విజయ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 6:03 PM IST

TVK Candidate List 2026 : త్వరలో జరగబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులను ఆదివారం ప్రకటించారు తమిళగ వెట్రి కజగం(టీవీకే) పార్టీ అధినేత విజయ్. ఈ క్రమంలో తన మాజీ కారు డ్రైవర్, ప్రస్తుతం పీఏ రాజేంద్రన్‌ కుమారుడు శబరినాథన్‌కు టికెట్ ఇచ్చారు. దీంతో రాజేంద్రన్, అతని కుమారుడు శబరినాథన్ వేదికపైనే కన్నీళ్లు పెట్టుకోగా, విజయ్ వారిని సముదాయించారు. ఆ సమయంలో విజయ్ కూడా కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యారు. కాగా, శబరినాథన్‌కు విజయ్ విరుగంబాక్కం టికెట్‌ను కేటాయించారు.

