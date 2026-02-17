ETV Bharat / bharat

గిగ్ వర్కర్ల‌ను కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదు: రాహుల్ గాంధీ ఫైర్

గిగ్ వర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారంలో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని రాహుల్ మండిపాటు- కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమానికి చర్యలని వెల్లడి

Rahul Gandhi On Gig Workers
Congress MP Rahul Gandhi (ANI File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 6:48 AM IST

Rahul Gandhi On Gig Workers : గిగ్ వర్కర్ల (డెలివరీ బాయ్స్, క్యాబ్ డ్రైవర్లు)ను పట్టించుకోడవంలో కేంద్రం విఫలమైందని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. గిగ్ వర్కర్ల ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ఆయన తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. కేంద్రం, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వాలు వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. గిగ్ వర్కర్ల కోసం బలమైన చట్టాలు లేవని, వారికి సామాజిక భద్రత లేదని, గిగ్ కంపెనీలకు ఎటువంటి జవాబుదారీతనం లేదని ఆయన దుయ్యబట్టారు. ఈ మేరకు రాహుల్ గాంధీ తన ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్టు చేశారు. అయితే ఆయన కొన్నిరోజుల క్రిత 'జన్ సంసద్'లో గిగ్ వర్కర్ల ప్రతినిధి బృందంతో సమావేశమయ్యారు. ఆ వీడియోను తాగా పోస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫేస్‌బుక్‌ వేదికగా కేంద్రం విమర్శలు గుప్పించారు.

గిగ్ వర్కర్లకు స్థిరమైన ఆదాయం లేదని, వారికి కనీస వైద్య సౌకర్యాలు లేదా ఇన్సూరెన్స్ వంటి సామాజిక భద్రత కల్పించడంలో కంపెనీలు విఫలమవుతున్నాయని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ముఖంగా మహిళా గిగ్ వర్కర్లు మరింత దోపిడీకి గురవుతున్నారన్నారు. వారికి ఆర్థిక భద్రతతో పాటు కనీస గౌరవం, రక్షణ కూడా కరువైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ రంగంలో పనిచేసే వారిలో మెజారిటీ కార్మికులు దళిత, గిరిజన వర్గాలకు చెందినవారే అని, అందుకే ఈ వ్యవస్థలో కుల వివక్ష, అణచివేత వంటి రుగ్మతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని రాహుల్ వివరించారు.

'గిగ్​ వర్కర్ల కోసం నమూనా'
కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు కర్ణాటక, తెలంగాణలో గిగ్ వర్కర్ల హక్కుల కోసం ప్రత్యేక చట్టాలను రూపొందిస్తున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. ఈ రాష్ట్రాల్లో అమలు చేసే చట్టాలను ఒక 'మోడల్ లీగల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్'గా మలచి, భవిష్యత్తులో దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గిగ్ వర్కర్లకు సామాజిక భద్రతతో పాటు కనీస వేతనాలు అందేలా చూడటమే తమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

"కొద్దిరోజుల క్రితం 'జన్ సంసద్' కార్యక్రమంలో గిగ్ వర్కర్ల ప్రతినిధి బృందంతో సమావేశమయ్యా. కార్మికులకు నిజమైన ప్రయోజనం చేకూరాలంటే ప్రభుత్వమే బాధ్యతాయుతమైన, బలమైన చర్యలు తీసుకోవడం అత్యవసరమని ఆ చర్చ ద్వారా స్పష్టమైంది. ప్రస్తుతం గిగ్ వర్కర్లకు స్థిరమైన ఆదాయం గానీ, సామాజిక భద్రత గానీ లేదు. కనీసం వైద్య సదుపాయాలు, ఇన్సూరెన్స్ వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా వారికి అందడం లేదు. దీనివల్ల వారి వ్యక్తిగత జీవితం అస్తవ్యవస్థమవుతోంది. కనీస గౌరవం కూడా వారికి లభించడం లేదు. మహిళా గిగ్ వర్కర్ల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. వారికి అండగా నిలవాల్సింది పోయి, వారు చేస్తున్న శ్రమకు దక్కాల్సిన గౌరవాన్ని కూడా లాగేసుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో గిగ్ వర్కర్ల హక్కులను కాపాడేందుకు తమ పార్టీ ఒక 'నమూనా'ను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలు పని చేస్తున్నాయి. దీనిని భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయవచ్చు "
-- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వర్కర్స్ బిల్లు 2025' ముసాయిదాను ఇప్పటికే సిద్ధం చేసింది. దీనిపై ప్రస్తుతం భాగస్వామ్య పక్షాలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కర్ణాటకలో కూడా గిగ్ వర్కర్లకు ఉచిత బీమా కల్పించే పథకాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఈ రాష్ట్రాల్లోని ఉత్తమ విధానాలను కలిపి ఒక జాతీయ స్థాయి పాలసీని కాంగ్రెస్ రూపొందించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా, క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అందిస్తున్న '10 నిమిషాల డెలివరీ' సేవలను నిషేధిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ (సీఏఐటీ) స్వాగతించింది. డెలివరీ సిబ్బంది ప్రాణాలకు, భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సరైన సమయంలో తీసుకున్నదని సీఏఐటీ పేర్కొంది.

