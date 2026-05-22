ట్విషా శర్మ మృతి కేసు​- కోర్టులో లొంగిపోయిన భర్త- రెండోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని కోర్టు ఆదేశం

ట్విషా మృతదేహానికి రెండోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు- విచారణ అనంతరం మరోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని ఆదేశించిన కోర్టు- దిల్లీ ఎయిమ్స్‌ వైద్యులతో పోస్టుమార్టం జరిపించాలని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 7:08 PM IST

Twisha Sharma Dowry Death case : మధ్యప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన నోయిడా నటి ట్విషా శర్మ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ట్విషా మృతదేహానికి మరోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ట్విషా మృతదేహానికి రెండోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని ఆమె కుటుంబం దిగువ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించగా వారి అభ్యర్థనను కోర్టు తిరస్కరించింది. దీంతో వారు మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన ఉన్నత న్యాయస్థానం మరోసారి పోస్టుమార్టం చేయాలని ఆదేశించింది. దిల్లీ ఎయిమ్స్‌ వైద్యులతో పోస్టుమార్టం జరిపించాలని కోర్టు వెల్లడించింది. అయితే ఈ ప్రక్రియ అంతా భోపాల్‌లోనే జరుగుతుందని పేర్కొంది. ఎయిమ్స్‌ వైద్యులను ప్రత్యేక విమానంలో భోపాల్‌కు రప్పించి, వీలైనంత త్వరగా రెండో పోస్టుమార్టం చేయాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

మరోవైపు, ట్విషా శర్మ మృతి కేసులో గత పదిరోజులుగా పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు, ఆమె భర్త సమర్థ్ సింగ్ శుక్రవారం జబల్‌పుర్ జిల్లా కోర్టులో లొంగిపోయాడు. మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్న గంటవ్యవధిలోనే ఈ పరిణామం జరిగింది. కాగా, బాధితురాలి తరఫు న్యాయవాది అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ మాట్లాడుతూ, నిందితుడు భోపాల్‌లోని విచారణ కోర్టు లేదా దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట లొంగిపోవాల్సిందని అన్నారు. "ట్రయల్ కోర్టు భోపాల్‌లో ఉంది, దర్యాప్తు అధికారి కూడా భోపాల్‌లోనే ఉన్నారు. కాబట్టి, అతను లొంగిపోవాలనుకుంటే, ట్రయల్ కోర్టులో లేదా దర్యాప్తు అధికారి ముందు లొంగిపోవాలి" అని ఆయన అన్నారు.

మరోవైపు, ట్విషా శర్మ అత్తగారైన గిరిబాల సింగ్‌కు దిగువ కోర్టు మంజూరు చేసిన ముందస్తు బెయిల్‌ను వ్యతిరేకిస్తూ, మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు శుక్రవారం ఉదయం నోటీసు జారీ చేసింది. ట్విషా శర్మ కుటుంబం తరఫు న్యాయవాది అంకుర్ పాండే మాట్లాడుతూ, ఈ కేసుకు సంబంధించిన తదుపరి విచారణ మే 25న జరుగుతుందని తెలిపారు. "ఈ విషయంలో హైకోర్టులో మొత్తం నాలుగు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. దిగువ సెషన్స్ కోర్టు గిరిబాల సింగ్‌కు మంజూరు చేసిన బెయిల్‌ను సవాలు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దాని తర్వాత, బాధితురాలి తండ్రి కూడా దిగువ సెషన్స్ కోర్టు గిరిబాల సింగ్‌కు మంజూరు చేసిన బెయిల్‌ను సవాలు చేస్తూ ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ రెండు పిటిషన్లపై ఈరోజు విచారణ జరిపిన హైకోర్టు, నోటీసు జారీ చేసి, తదుపరి విచారణను 25వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఈ విచారణలో, సవాలు చేసిన అంశాలు, చట్టపరమైన లోపాలపై దృష్టి సారిస్తూ, ఆమె (బాధితురాలి అత్తగారి) బెయిల్‌ను ఎందుకు రద్దు చేయకూడదనే దానిపై వాదనలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిపై 25వ తేదీన విచారణ జరగనుంది" అని అంకుర్ పాండే విలేకరులకు తెలిపారు.

కేసును సీబీఐకి అప్పగించిన ప్రభుత్వం
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసును మధ్యప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం సీబీఐకి అప్పగించింది. కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేస్తూ మధ్యప్రదేశ్ హోంశాఖ కార్యదర్శి కృష్ణవేణి దేశావతు అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. మే 12వ తేదీన భోపాల్‌లోని కటారా హిల్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న తన అత్తవారింట్లో 33 ఏళ్ల ట్విషా శర్మ ఫ్యాన్‌కు వేలాడుతూ కనిపించింది. అదనపు కట్నం కోసం అత్తమామలు వేధించడం వల్లే తమ కుమార్తె ప్రాణాలు కోల్పోయిందని ట్విషా తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, ట్విషా శర్మకు డ్రగ్స్ అలవాటు ఉందని, ఆ కారణం వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆమె అత్తవారింటి సభ్యులు వాదిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన భోపాల్ పోలీసులు ట్విషా భర్త సమర్థ్ సింగ్, అత్త గిరిబాల సింగ్‌లపై భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసులతో పాటు కట్న వేధింపుల నిరోధక చట్టం కింద ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశారు.

