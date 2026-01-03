ETV Bharat / bharat

'చేయని తప్పునకు వృద్ధుడికి 12 ఏళ్ల జైలుశిక్ష'- విద్యుత్​ దొంగతనం కేసులో నిర్దోషిగా తీర్పు

మోనారామ్ కుమారుడు తుహిరామ్​కు బదులుగా మోహన్ సింగ్ కుమారుడు తుహిరామ్​ను నిందితుడిగా పేర్కొన్న పోలీసులు - న్యాయం కోసం 12 ఏళ్లపాటు వేచి ఉన్న వృద్దుడు

Elderly Farmer Acquitted In Power Theft Case
Elderly Farmer Acquitted In Power Theft Case (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 10:23 AM IST

|

Updated : January 3, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Elderly Farmer Acquitted In Power Theft Case : ఓ వృద్ధుడు చేయని తప్పునకు కోర్టు 12 ఏళ్లపాటు జైలు శిక్ష అనుభవించేలా చేసింది. 73 ఏళ్ల వయసులో మనవళ్లు మనవరాళ్లతో ఆనందంగా గడిపే అవకాశాన్ని చేజార్చింది. పేరులో జరిగిన పొరపాటుతో నిందితుడిగా భావించిన పోలీసులు కటకటాలపాలు చేశారు. చివరికి నిజనిజాలు తెలుసుకొన్న కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో విద్యుత్ దొంగతనం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వృద్ధ రైతును ఆర్థిక నేరాల ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి జ్ఞానేంద్రరావు 12 సంవత్సరాల తర్వాత శుక్రవారం నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు. తన ఉత్తర్వుల్లో, నిందితులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు విద్యుత్ శాఖకు స్వేచ్ఛ ఉందని పేర్కొన్నారు. కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించిన రైతు, "తాను నిర్దోషి అయినప్పటికీ పోలీసులు విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చిందని" పేర్కొన్నాడు.

విషయంలోకి వెళ్తే
విద్యుత్​ దొంగతనంపై విద్యుత్ శాఖకు చెందిన అప్పటి జూనియర్ ఇంజనీర్ 2012 నవంబర్ 29న అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో సాహి గ్రామంలోని కొంతమంది గ్రామస్థుల విద్యుత్ కనెక్షన్‌లను 2012 నవంబర్ 22న డిస్‌కనెక్ట్ చేశామని పేర్కొన్నారు. అప్పటి నుంచి, కొంతమంది అక్రమ కనెక్షన్‌లను ఉపయోగించి విద్యుత్‌ను దొంగిలిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో తెలిపారు.

2012 నవంబర్ 29న విద్యుత్ శాఖ బృందం గ్రామంలో తనిఖీలు నిర్వహించినప్పుడు, విద్యుత్ దొంగతనం చేస్తున్న వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు. విద్యుత్ చట్టంలోని సెక్షన్ 138(B) కింద అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు ఆ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేసి ఐదుగురు నిందితులపై కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఇంతలో, విద్యుత్ శాఖ బృందం మోనా రామ్ కుమారుడు తుహిరామ్‌ను దొంగతనం కేసులో నిందితుడిగా భావించింది.

అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్ తన దర్యాప్తు నివేదికను కోర్టులో దాఖలు చేసిన తర్వాత, 2014లో సాహి గ్రామంలో నివసించే మోహన్​ సింగ్​ కుమారుడు తుహిరామ్‌కు నోటీసు పంపింది. దీనిని చూసిన వృద్ధుడు తుహిరామ్, ఆయన కుటుంబం షాక్ అయ్యారు. కోర్టు నోటీసు ఆధారంగా, వృద్ధుడు తుహిరామ్ విద్యుత్ శాఖ, పోలీసు పరిపాలనా అధికారుల కార్యాలయాలను సందర్శించారు.

తుహిరామ్​ మాటలను ఎవరూ వినిపించుకోలేదు
తుహిరామ్​ తాను ఎలాంటి విద్యుత్​ను దొంగతనం చేయలేదని, తన పేరు మీద విద్యుత్ కనెక్షన్​ కూడా లేదన్న తన మాటని ఎక్కడా వినిపించుకోలేదు. నిర్దోషి అయినప్పటికీ 12 ఏళ్లపాటు జైలులోనే గడిపాడు. కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించిన తర్వాత, 73 ఏళ్ల రైతు తుహిరామ్ తనలాంటి పేరు ఉండడం పోలీసులు, విద్యుత్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా, వృద్ధాప్యంలో విద్యుత్ దొంగతనం కేసు నమోదు చేసి, తనను అవమానించారని అన్నారు. కోర్టు తేదీలు, అధికారులను సందర్శించే ఇబ్బంది కూడా ఆర్థిక నష్టానికి దారితీసింది.

తుహిరామ్ 2007లో తన విద్యుత్ కనెక్షన్‌ను తొలగించి, తన కుమారుడు కృష్ణ పేరు మీద కొత్తది పెట్టించుకున్నాడని వివరించాడు. తనకు ఎటువంటి విద్యుత్ బిల్లులు బకాయి లేవు. 2012లో దావా దాఖలు చేసే వరకు తనకు ఆ దావా గురించి తెలియదు. మొత్తంగా 12 సంవత్సరాలుగా జైలులో ఉన్నారు. చాలా డబ్బు ఖర్చు చేశారు. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు ఆయనకు న్యాయం జరిగింది.

నటుడు దిలీప్​కు ఊరట- ఎనిమిదేళ్ల నాటి లైంగిక వేధింపుల కేసులో నిర్దోషిగా తీర్పు

Police Gets Justice After 29 Years : చేయని నేరానికి 29 ఏళ్ల శిక్ష.. క్షమాపణలు కోరిన పోలీసులు

Last Updated : January 3, 2026 at 10:38 AM IST

TAGGED:

NAME DISPUTE IN AGRA UTTAR PRADESH
AGRA COURT VERDICT AFTER 12 IN AGRA
POWER THEFT CASE FARMER 12 YEARS
ELDERLY FARMER ACQUITTE POWER THEFT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.